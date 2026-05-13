Getty Images Sport
Traduit par
Alvaro Arbeloa affirme que Kylian Mbappé reste « engagé » envers le Real Madrid, malgré les critiques croissantes dont fait l’objet l’attaquant vedette
La disponibilité et l’engagement de Mbappé sont remis en question.
Mbappé est sous le feu des projecteurs après une série de performances en demi-teinte et une absence remarquée sur le terrain, notamment lors du récent Clásico contre Barcelone. Certains médias espagnols se demandent si l’attaquant est pleinement concentré sur la cause madrilène ou s’il pense déjà à ses engagements internationaux estivaux. Cette tension a culminé avec une vague de réactions sans précédent sur les réseaux sociaux et une pétition « Mbappé Out » qui aurait été signée par des millions de personnes, les supporters dénonçant le mauvais timing de ses vacances de luxe en Sardaigne alors qu’il se remettait d’une blessure aux ischio-jambiers.
Avant la rencontre face au Real Oviedo, Arbeloa a pris le taureau par les cornes. « Nous verrons s’il peut terminer la séance d’aujourd’hui. Il l’a terminée hier, et s’il est disponible, il aura certainement du temps de jeu pour continuer à démontrer son engagement envers le club », a déclaré l’entraîneur. Interrogé sur l’engagement de l’attaquant envers le club, il a ajouté : « Bien sûr, je ne peux pas penser autrement. Sinon, je ne saurais pas où je suis. Ce club est une bénédiction pour nous tous. Nous savons ce que c’est que d’être loin de Madrid, et mes joueurs doivent être conscients de la chance qu’ils ont. »
- Getty Images Sport
Gérer les distractions liées à la Coupe du monde
À l’approche de la Coupe du monde 2026, des rumeurs ont circulé selon lesquelles certains joueurs limiteraient leur intensité de jeu pour éviter les blessures. Arbeloa a rapidement rejeté l’idée selon laquelle l’un des membres de son effectif, y compris Mbappé, se ménagerait sur le terrain pour se préserver en vue de ses sélections nationales.
« Je n’ai jamais vécu cela et j’espère que ça n’arrivera jamais. J’ai toujours fait preuve de prudence avec les joueurs : dans 95 % des cas, j’ai évité de prendre le moindre risque, en augmentant progressivement leur temps de jeu à leur retour de blessure », a expliqué Arbeloa. Il a également rappelé que les enjeux club sont trop importants pour relâcher la garde : « Je ne pense pas qu’un joueur hésitera à faire un tacle appuyé parce qu’il pense à la Coupe du monde. Nous avons beaucoup à prouver lors de ces trois matchs. »
La philosophie de gestion d'Arbeloa et son avenir
La position d’Arbeloa est remise en question après les rumeurs sur le retour de José Mourinho cet été et une saison sans titre, marquée par une élimination précoce en Liga, ainsi que des sorties prématurées en Ligue des champions et en Copa del Rey. Son autorité a été encore ébranlée par son incapacité à gérer un vestiaire divisé, comme l’a révélé la récente altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni.
« Je comprends les critiques concernant les décisions que je prends », a déclaré Arbeloa au sujet de son image médiatique. « Souvent, je dis ce que je pense, et parfois je dis ce que je dois dire. Mais c’est ma façon de communiquer avec les joueurs ; j’ai toujours procédé ainsi au centre de formation. Un entraîneur doit être un bouclier pour son groupe. Quand je suis avec eux, je m’exprime sans filtre. Toujours avec respect. J’ai été exigeant, je les ai poussés… Je ne changerai pas la façon dont j’ai défendu mes joueurs ici. » Interrogé sur son avenir, il a conclu : « Je comprends les questions, mais je vous prie de respecter ma décision de me concentrer sur le match. Une fois la saison de championnat terminée, je pourrai y répondre. »
- Getty Images Sport
L’affront fait à Carvajal et la sélection espagnole
Interrogé sur l'absence de Dani Carvajal dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde, Arbeloa a respecté cette décision mais a admis : « Je voudrais toujours l'avoir dans mon équipe en raison de ce qu'il apporte tant sur le terrain qu'en dehors ; c'est dommage qu'il ne puisse pas jouer pour l'équipe nationale. » Malgré l’absence de représentants du Real Madrid dans la sélection actuelle, Arbeloa a réaffirmé son soutien à l’équipe, rappelant que ses joueurs « ont réalisé une saison au cours de laquelle ils ont montré de quoi ils étaient capables ».