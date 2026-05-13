Alvaro Arbeloa affirme que Kylian Mbappé reste « engagé » envers le Real Madrid, malgré les critiques croissantes dont fait l’objet l’attaquant vedette

Mbappé est sous le feu des projecteurs après une série de performances en demi-teinte et une absence remarquée sur le terrain, notamment lors du récent Clásico contre Barcelone. Certains médias espagnols se demandent si l’attaquant est pleinement concentré sur la cause madrilène ou s’il pense déjà à ses engagements internationaux estivaux. Cette tension a culminé avec une vague de réactions sans précédent sur les réseaux sociaux et une pétition « Mbappé Out » qui aurait été signée par des millions de personnes, les supporters dénonçant le mauvais timing de ses vacances de luxe en Sardaigne alors qu’il se remettait d’une blessure aux ischio-jambiers.

Avant la rencontre face au Real Oviedo, Arbeloa a pris le taureau par les cornes. « Nous verrons s’il peut terminer la séance d’aujourd’hui. Il l’a terminée hier, et s’il est disponible, il aura certainement du temps de jeu pour continuer à démontrer son engagement envers le club », a déclaré l’entraîneur. Interrogé sur l’engagement de l’attaquant envers le club, il a ajouté : « Bien sûr, je ne peux pas penser autrement. Sinon, je ne saurais pas où je suis. Ce club est une bénédiction pour nous tous. Nous savons ce que c’est que d’être loin de Madrid, et mes joueurs doivent être conscients de la chance qu’ils ont. »