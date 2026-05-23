Alvaro Arbeloa affirme que Dani Carvajal incarne « ce que doit être un joueur du Real Madrid », alors que l'entraîneur fait ses adieux à ce latéral « exceptionnel et unique »

Lors d’une conférence de presse d’adieu empreinte d’émotion, Arbeloa a exprimé son admiration pour Carvajal. Le latéral droit, pilier de la défense madrilène depuis plus de dix ans, sera honoré lors du prochain match contre l’Athletic Club avant de quitter le club. Selon Arbeloa, son parcours, depuis le centre de formation jusqu’à l’équipe première, en fait un symbole de l’ère moderne du Real.

Lors de la conférence de presse, il a déclaré : « Dani Carvajal incarne l’essence même d’un joueur du Real Madrid. Formé au club, il a posé la première pierre de sa carrière, ce qui le rend unique et exemplaire. C’est une fierté pour tous les Madridistas. Il sera titulaire contre Bilbao, et je suis certain que, lorsque je le remplacerai pour lui rendre hommage, tout le monde se lèvera. Il conservera un souvenir merveilleux de cette journée et de tout ce qu’il a accompli au Real Madrid au fil des années. »