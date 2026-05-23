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Alvaro Arbeloa affirme que Dani Carvajal incarne « ce que doit être un joueur du Real Madrid », alors que l'entraîneur fait ses adieux à ce latéral « exceptionnel et unique »
Le symbole par excellence du Real Madrid
Lors d’une conférence de presse d’adieu empreinte d’émotion, Arbeloa a exprimé son admiration pour Carvajal. Le latéral droit, pilier de la défense madrilène depuis plus de dix ans, sera honoré lors du prochain match contre l’Athletic Club avant de quitter le club. Selon Arbeloa, son parcours, depuis le centre de formation jusqu’à l’équipe première, en fait un symbole de l’ère moderne du Real.
Lors de la conférence de presse, il a déclaré : « Dani Carvajal incarne l’essence même d’un joueur du Real Madrid. Formé au club, il a posé la première pierre de sa carrière, ce qui le rend unique et exemplaire. C’est une fierté pour tous les Madridistas. Il sera titulaire contre Bilbao, et je suis certain que, lorsque je le remplacerai pour lui rendre hommage, tout le monde se lèvera. Il conservera un souvenir merveilleux de cette journée et de tout ce qu’il a accompli au Real Madrid au fil des années. »
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Un adieu affectueux au Real Madrid
Arbeloa a confirmé, avec émotion, que, tout comme Carvajal, son mandat à la tête de l'équipe première touche à sa fin. Évoquant le lien qui l'unit depuis toujours au club, l'entraîneur par intérim a exprimé l'espoir que ce départ ne soit qu'une pause temporaire plutôt qu'un adieu définitif.
« J’espère que ce n’est qu’un au revoir, car ce sera toujours ma maison », a déclaré Arbeloa. « J’ai fait partie du Real Madrid pendant 20 ans, à travers de nombreuses fonctions différentes, et ce sera toujours ma maison. Le match contre Bilbao sera mon dernier avec le Real Madrid ; je ne sais pas si ce sera le dernier de ma carrière. »
Il écarte catégoriquement l’idée d’occuper un rôle en coulisses sous les ordres de Mourinho.
Alors que les spéculations vont bon train sur son avenir immédiat et sur un éventuel poste aux côtés de José Mourinho si le technicien portugais revenait sur le banc du Bernabéu, Arbeloa a catégoriquement écarté toute possibilité de rejoindre le staff de son ancien entraîneur.
« Je ne suis pas là pour évoquer des suppositions. Mourinho possède déjà un staff fantastique et est très bien entouré », a-t-il coupé court. « S’il revient à Madrid, ce sera avec son propre groupe d’entraîneurs ; il n’y a aucune chance que je sois à ses côtés. À partir de lundi, je prendrai le temps de réfléchir à ce qui est le mieux pour moi. J’ai franchi un cap et j’ai beaucoup progressé au cours de ces quatre mois. »
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La réponse de Laporta
La conférence de presse a pris un tournant institutionnel lorsque Arbeloa a été invité à réagir aux déclarations musclées du président du FC Barcelone, Joan Laporta, qui a répondu avec défiance à Florentino Pérez en qualifiant de « grotesques » les récentes accusations du dirigeant du Real Madrid dans l’affaire Negreira.
Le manager madrilène a fermement défendu la position institutionnelle de son club, recentrant le débat sur l’enquête en cours concernant l’intégrité de l’arbitrage espagnol.
« Je prête peu d’attention aux propos de Laporta ; nous avons toujours été très clairs », a répondu Arbeloa. « Il évoque l’affaire Negreira, et nous attendons toujours une conclusion. Nous ressentons toujours la même chose : voir nos joueurs madrilènes saigner sur le terrain sans que les fautes soient sifflées, et c’est notre devoir de le dénoncer. »