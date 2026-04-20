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Alvaro Arbeloa affirme qu’il est « plus facile pour le Real Madrid de remporter la Ligue des champions que la Liga », adressant ainsi une nouvelle pique aux arbitres nationaux
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Les arbitres sont pointés du doigt pour les difficultés rencontrées au niveau national.
Arbeloa a invoqué les récentes déconvenues en championnat pour étayer ses propos, estimant qu’une série de décisions controversées a contribué à ce que les « Blancos » accusent désormais un retard de neuf points sur Barcelone dans la course au titre. La frustration a atteint son paroxysme après le récent match nul 1-1 contre Gérone, lors duquel Kylian Mbappé s’est vu refuser un penalty que le club jugeait indiscutable.
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Archives et affaires d’arbitrage
« Il y a une raison, et elle est évidente pour beaucoup », a déclaré Arbeloa lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi le Real Madrid avait remporté six titres de Ligue des champions au cours des vingt dernières années, alors qu’il n’avait décroché que sept titres de champion d’Espagne pendant cette même période. « Nous avons certainement des progrès à faire en Liga ces dernières années, et ces derniers mois, je pense que nous avons mieux joué lors des grands matchs difficiles que face à des adversaires moins coriaces. »
Ses propos s’inscrivent dans un contentieux persistant entre le club et l’instance arbitrale espagnole, exacerbé par l’affaire Negreira. Arbeloa avait d’ailleurs qualifié ce dossier de « plus grand scandale du football espagnol ». Il a ajouté lundi : « Mais nous avons aussi vécu des situations comme la demande de penalty contre Gérone, qui donnent l’impression qu’il est plus facile pour le Real Madrid de gagner la Ligue des champions que la Liga. »
Une mentalité de gagnant persiste, malgré un long passage à vide sans trophée.
Au cœur des critiques, la réalité est implacable : les « Blancos » pourraient terminer une deuxième saison consécutive sans remporter de trophée majeur. Cette perspective intervient après leur élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich la semaine dernière. Arbeloa a reconnu la pression, soulignant que « cela fait deux saisons sans rien gagner, et la dernière fois [que cela s'est produit], c'était il y a plus de 20 ans ».
Il a ajouté : « Au Real Madrid, les choses se passent habituellement bien. La mentalité de ce club est de toujours regarder vers l’avenir. Ici, perdre n’est pas acceptable… Nous devons remporter nos sept matchs restants. »
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L'avenir d'Arbeloa reste incertain
Sous la menace d’un possible successeur, Arbeloa refuse de spéculer sur son avenir. Nommé en janvier pour succéder à Xabi Alonso, l’ex-mentor du Castilla connaît la rigueur du Bernabéu. À sept journées de la clôture, son unique priorité est de préserver l’honneur du club au classement. « C’est une décision qui ne dépend pas de moi », a-t-il déclaré au sujet de son rôle pour la saison prochaine. « Je ne m’inquiète pas du tout pour mon avenir. Je me concentre sur ces sept matchs, et surtout sur celui de demain. » Le Real Madrid affrontera le Deportivo Alavés mardi soir dans l’espoir de réduire l’écart avec Barcelone.