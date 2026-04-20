Alvaro Arbeloa affirme qu’il est « plus facile pour le Real Madrid de remporter la Ligue des champions que la Liga », adressant ainsi une nouvelle pique aux arbitres nationaux

« Il y a une raison, et elle est évidente pour beaucoup », a déclaré Arbeloa lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi le Real Madrid avait remporté six titres de Ligue des champions au cours des vingt dernières années, alors qu’il n’avait décroché que sept titres de champion d’Espagne pendant cette même période. « Nous avons certainement des progrès à faire en Liga ces dernières années, et ces derniers mois, je pense que nous avons mieux joué lors des grands matchs difficiles que face à des adversaires moins coriaces. »

Ses propos s’inscrivent dans un contentieux persistant entre le club et l’instance arbitrale espagnole, exacerbé par l’affaire Negreira. Arbeloa avait d’ailleurs qualifié ce dossier de « plus grand scandale du football espagnol ». Il a ajouté lundi : « Mais nous avons aussi vécu des situations comme la demande de penalty contre Gérone, qui donnent l’impression qu’il est plus facile pour le Real Madrid de gagner la Ligue des champions que la Liga. »