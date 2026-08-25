Álvarez et Dembélé, les derniers en date : ces stars qui se sont rebellées pour porter le maillot du Barça

Le désir de Julian Alvarez de rejoindre le Barça, et les tensions qui l'ont accompagné avec l'Atlético de Madrid, n'est pas le premier cas où l'on voit un joueur se rebeller contre son club pour réaliser le rêve de porter le maillot catalan.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a mis en lumière plusieurs stars qui, par le passé, ont recouru à la pression sur leurs clubs, ou ont pris des mesures d'escalade, jusqu'à finir par atterrir au stade Camp Nou.

Alvarez se place en tête des cas actuels, après avoir déclaré à l'issue du match entre l'Argentine et l'Autriche en Coupe du monde : « Le mieux pour tout le monde, c'est le transfert, je veux réaliser mon rêve », alors que le désaccord persiste entre lui et l'Atlético de Madrid, avec une volonté de partir et de rejoindre le Barça.