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FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga SantanderGetty Images Sport

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Álvarez et Dembélé, les derniers en date : ces stars qui se sont rebellées pour porter le maillot du Barça

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Jouer pour le Barça a une magie particulière

Le désir de Julian Alvarez de rejoindre le Barça, et les tensions qui l'ont accompagné avec l'Atlético de Madrid, n'est pas le premier cas où l'on voit un joueur se rebeller contre son club pour réaliser le rêve de porter le maillot catalan.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a mis en lumière plusieurs stars qui, par le passé, ont recouru à la pression sur leurs clubs, ou ont pris des mesures d'escalade, jusqu'à finir par atterrir au stade Camp Nou.

Alvarez se place en tête des cas actuels, après avoir déclaré à l'issue du match entre l'Argentine et l'Autriche en Coupe du monde : « Le mieux pour tout le monde, c'est le transfert, je veux réaliser mon rêve », alors que le désaccord persiste entre lui et l'Atlético de Madrid, avec une volonté de partir et de rejoindre le Barça.

  • Dembélé : disparu de Dortmund

    Parmi les exemples les plus marquants figure Ousmane Dembélé, dont les pressions sur le Borussia Dortmund sont allées jusqu'à l'absence aux entraînements, au point que l'entraîneur de l'équipe à l'époque, Peter Bosz, l'a décrit comme étant devenu « introuvable », après que le club eut échoué à le joindre.

    Finalement, l'ailier français a rejoint Barcelone dans le cadre d'un transfert colossal, après avoir insisté pour quitter le club allemand.

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  • Griezmann refuse le retour

    Au cours de l'été 2019, Antoine Griezmann avait utilisé une méthode similaire pour faire pression afin de quitter l'Atlético Madrid, en ne se présentant pas aux entraînements de l'équipe en préparation de la nouvelle saison, avant que le Barça ne paie le montant de la clause libératoire, fixé à 120 millions d'euros, et ne conclue l'affaire.

  • Coutinho demande son départ

    Quant à Philippe Coutinho, après que Liverpool eut affiché sa volonté de le conserver, le joueur a présenté une demande officielle de départ. 

    Malgré le refus initial du club anglais, sa position a finalement poussé la direction de Liverpool à accepter son transfert au FC Barcelone en janvier 2018 pour 135 millions d'euros.

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  • Mascherano, Fàbregas et Eto'o

    Et la liste ne se limite pas à ces joueurs, puisque Javier Mascherano a poussé pour quitter Liverpool avant son transfert au Barça, tandis que Cesc Fàbregas s'est entraîné seul à Arsenal en signe de protestation contre le blocage de son départ.

    Quant à Samuel Eto'o, il a livré un bras de fer public avec le Real Madrid afin de rejoindre le Barça, jusqu'à publier un communiqué dans lequel il affichait son désir de porter le maillot catalan.

    Et avec la crise Álvarez qui se poursuit, l'attaquant argentin pourrait devenir le dernier nom en date sur la liste des stars ayant choisi de se rebeller contre leur club pour rejoindre le Barça.

  • Lire aussi :

    « En dessous du niveau et partial en faveur du Real » : révélation de l'arbitre du match entre le Real Madrid et la Real Sociedad

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