La Juventus a abandonné sa piste menant à Martinez, en identifiant Vicario, de Tottenham, comme la solution prioritaire à ses besoins au poste de gardien. Le géant turinois a passé plusieurs semaines en négociations avec Aston Villa, mais a finalement renoncé après avoir appris que le club de Premier League refusait de bouger de son prix fixé à 15 M€ (12,8 M£).

Le dossier Martinez étant désormais refermé, le club italien a rapidement réagi. Selon The Athletic, un accord total a été trouvé lundi avec Tottenham pour recruter Vicario, marquant le retour en Serie A du portier de 29 ans après son départ en 2023.



