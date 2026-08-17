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Alternative trouvée à Emiliano Martinez ! La Juventus conclut un accord pour recruter Guglielmo Vicario en provenance de Tottenham
La Juventus se tourne vers Vicario plutôt que vers Martinez
La Juventus a abandonné sa piste menant à Martinez, en identifiant Vicario, de Tottenham, comme la solution prioritaire à ses besoins au poste de gardien. Le géant turinois a passé plusieurs semaines en négociations avec Aston Villa, mais a finalement renoncé après avoir appris que le club de Premier League refusait de bouger de son prix fixé à 15 M€ (12,8 M£).
Le dossier Martinez étant désormais refermé, le club italien a rapidement réagi. Selon The Athletic, un accord total a été trouvé lundi avec Tottenham pour recruter Vicario, marquant le retour en Serie A du portier de 29 ans après son départ en 2023.
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Détails financiers et structure du prêt
L’accord est structuré sous la forme d’un prêt avec une option d’achat non obligatoire de 10,5 M€ (9 M£), selon Tuttosport. Cela permet à la Juventus d’évaluer les performances du joueur tout au long de la saison avant de s’engager sur un transfert définitif, ce qui représente une alternative moins coûteuse à ses cibles précédentes.
Pour Tottenham, ce départ marque un changement de direction sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui a déjà identifié Antonin Kinsky comme son gardien numéro un privilégié. Vicario a connu une campagne contrastée dans le nord de Londres la saison dernière, où il s’est parfois rendu coupable d’erreurs coûteuses avant de finalement perdre sa place de titulaire après une opération d’une hernie en mars.
Impact sur la hiérarchie des gardiens de la Juventus
Vicario va rejoindre l’un des clubs les plus prestigieux d’Italie après un passage mouvementé de trois ans en Angleterre. Il était initialement arrivé à Tottenham en provenance d’Empoli pour un montant d’environ 20 M€ et s’est rapidement imposé comme le successeur d’Hugo Lloris.
Son arrivée bouleverse la dynamique actuelle du vestiaire à Turin. Alors que Vicario est sur le point de s’emparer du poste de titulaire, l’avenir de Michele Di Gregorio est devenu de plus en plus incertain. Selon Fabrizio Romano, l’actuel gardien de la Juve a déjà été proposé en prêt à Marseille et à d’autres clubs européens.
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Spalletti obtient ce qu’il voulait
Luciano Spalletti tient à recruter un gardien à l’aise dans la relance depuis l’arrière, une qualité que Vicario a souvent affichée lors de ses premiers mois à Tottenham. Si sa forme a baissé vers la fin de son passage à Londres, les dirigeants de la Juventus estiment qu’un retour dans l’environnement tactique de la Serie A l’aidera à retrouver son meilleur niveau.
Ce transfert s’inscrit dans un remaniement estival plus large de la Juventus. Après avoir récemment bouclé l’arrivée de Jhon Lucumi en provenance de Bologne, l’ajout d’un nouveau gardien renforce encore une ligne défensive en pleine évolution, alors que Vicario s’apprête à s’intégrer dans le système de Spalletti.
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