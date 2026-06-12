Alphonso Davies se blesse à l’approche de la Coupe du monde : le Canada devra se passer de son joueur vedette face à la Bosnie-Herzégovine

En conférence de presse d’avant-match, Marsch a justifié le calendrier de récupération de son capitaine. « Nous lui avons pratiqué une IRM mercredi. Les images étaient très positives : il récupère incroyablement bien, presque complètement. Nous allons désormais passer à la vitesse supérieure. Il a toujours fait preuve d’une grande capacité à surmonter les blessures musculaires. »

L’ancien coach de Leeds United refuse toutefois d’exclure une participation de sa star aux prochaines rencontres : « La présence de son kiné personnel s’est avérée précieuse, tout comme le suivi quotidien de ses besoins physiques. Nous espérons donc, dans les jours et les semaines à venir, accélérer le processus pour qu’il puisse bientôt apporter sa contribution. »