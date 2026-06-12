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Alphonso Davies se blesse à l’approche de la Coupe du monde : le Canada devra se passer de son joueur vedette face à la Bosnie-Herzégovine
Le capitaine sera absent pour ce match d’ouverture historique.
Les coorganisateurs entament leur tournoi au Toronto Stadium sans leur joueur phare, encore convalescent suite à une élongation des ischio-jambiers subie lors de la demi-finale de la Ligue des champions entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. Davies n’a disputé que deux des 21 dernières sorties internationales du Canada, en raison de problèmes physiques à répétition, dont une précédente rupture du ligament croisé antérieur. Depuis son arrivée en stage le 1er juin, il suit un protocole de récupération strict et séparé de celui du groupe principal.
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Marsch livre un bilan médical encourageant
En conférence de presse d’avant-match, Marsch a justifié le calendrier de récupération de son capitaine. « Nous lui avons pratiqué une IRM mercredi. Les images étaient très positives : il récupère incroyablement bien, presque complètement. Nous allons désormais passer à la vitesse supérieure. Il a toujours fait preuve d’une grande capacité à surmonter les blessures musculaires. »
L’ancien coach de Leeds United refuse toutefois d’exclure une participation de sa star aux prochaines rencontres : « La présence de son kiné personnel s’est avérée précieuse, tout comme le suivi quotidien de ses besoins physiques. Nous espérons donc, dans les jours et les semaines à venir, accélérer le processus pour qu’il puisse bientôt apporter sa contribution. »
Malgré ses problèmes de condition physique, Bombito a été retenu.
C’est un véritable plus sur le plan tactique : le défenseur central Moïse Bombito reste dans le groupe malgré la fracture de la jambe subie contre Nice en octobre. Si le jeune arrière Luc de Fougerolles devrait d’abord le remplacer, l’entraîneur Marsch a salué la résilience de Bombito : « Il a réalisé des progrès remarquables au cours du dernier mois, et surtout ces derniers jours, ce qui a rendu la décision de le conserver dans le groupe assez simple.
Il sera prêt à apporter sa contribution dès demain. Il n’est pas encore à 100 %, mais il a retrouvé sa vitesse de pointe. À l’entraînement, il gagne chaque jour en puissance et en qualité, et il se concentre davantage sur ses actions de jeu. »
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Les rencontres décisives de la phase de groupes se profilent.
Après ce premier test concluant face à une équipe bosniaque tenace, qui a éliminé l'Italie lors des barrages européens, le groupe de Marsch prend la direction de Vancouver. Les coorganisateurs enchaîneront ensuite face au Qatar puis à la Suisse pour sceller leur destin en phase à élimination directe. Marquer des points dès les premières rencontres s'avère crucial, car le niveau technique des prochaines rencontres mettra à rude épreuve une défense encore décimée, en attendant le retour de Davies sur la pelouse.