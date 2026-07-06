AFP
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Alphonso Davies évoque « l’un des défis les plus rudes » de sa carrière, tout en refusant de « se chercher des excuses » pour son manque de temps de jeu avec le Canada lors de la Coupe du monde
Les coanimateurs vivent un véritable coup dur.
Le parcours du Canada à la Coupe du monde 2026 s’est achevé samedi sur une note décevante, après une défaite 3-0 face au Maroc en huitièmes de finale. Si l’équipe de Jesse Marsch a été saluée pour son courage, l’absence de son meilleur joueur sur le terrain s’est avérée être un obstacle trop difficile à surmonter lors de ce match à élimination directe disputé à Houston.
L’arrière latéral du Bayern Munich est resté toute la rencontre sur le banc, impuissant, tandis que l’efficacité des Lions de l’Atlas scellait le sort des coorganisateurs. Une issue cruelle pour le joueur de 25 ans et son pays, dont la campagne avait tant promis.
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Le poids de la frustration liée aux blessures
S'adressant aux supporters canadiens sur les réseaux sociaux, Davies a exprimé sa déception face à une récidive aux ischio-jambiers. « Ce n'est pas ainsi que nous voulions que notre parcours en Coupe du monde se termine. Représenter le Canada sur la plus grande scène du football est quelque chose que je ne tiendrai jamais pour acquis. Je suis fier de porter cet écusson et d'évoluer aux côtés d'un groupe de joueurs qui ont tout donné pour notre pays », a-t-il confié dans un message émouvant.
Il a ensuite souligné la difficulté personnelle de ne pas pouvoir participer à la compétition, en déclarant : « Personnellement, ce tournoi a été l’un des défis les plus difficiles de ma carrière. Après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers, je n’ai pas pu jouer au niveau dont je sais que je suis capable. Ça me fait mal de savoir que je n’ai pas pu donner le meilleur de moi-même alors que mon équipe et mon pays en avaient le plus besoin. »
Le capitaine de l’équipe canadienne assume pleinement ses responsabilités.
Malgré des limitations physiques évidentes qui l’ont contraint à ne disputer que 15 minutes sur l’ensemble du tournoi, Davies a insisté sur le fait qu’il ne se cacherait pas derrière ses problèmes de condition physique. Le défenseur luttait pour se remettre depuis mai, mais le moment où la blessure est survenue s’est avéré catastrophique pour ses rêves de Coupe du monde.
« Cela dit, je ne crois pas aux excuses. Le football est semé d’embûches, et c’est la façon dont on y fait face qui nous définit », a ajouté Davies. « Cette déception ne fera que me motiver à me rétablir, à travailler plus dur et à revenir plus fort que jamais. À tous ceux qui nous ont soutenus à chaque instant, merci. Votre confiance et votre soutien ne passent jamais inaperçus. Nous tirerons les leçons de cette expérience, nous grandirons et nous reviendrons. »
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Le Bayern garde le cap sur l’avenir
Davies va désormais se recentrer sur le football de club et veiller à être en pleine forme pour la saison 2026-2027 du Bayern Munich. Le géant allemand aura à cœur de retrouver son arrière gauche emblématique à 100 % de ses capacités, après un été où son physique ne lui a tout simplement pas permis d’atteindre son meilleur niveau.
Du côté du Canada, l’analyse rétrospective de ce tournoi à domicile commence, même si le sélectionneur Jesse Marsch reste optimiste quant aux bases posées. Davies devant mener l’équipe vers les prochains cycles, l’espoir est que ce revers serve de moteur à une équipe qui a prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec l’élite mondiale lorsqu’elle est au meilleur de sa forme.
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