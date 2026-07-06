Alphonso Davies évoque « l’un des défis les plus rudes » de sa carrière, tout en refusant de « se chercher des excuses » pour son manque de temps de jeu avec le Canada lors de la Coupe du monde

S'adressant aux supporters canadiens sur les réseaux sociaux, Davies a exprimé sa déception face à une récidive aux ischio-jambiers. « Ce n'est pas ainsi que nous voulions que notre parcours en Coupe du monde se termine. Représenter le Canada sur la plus grande scène du football est quelque chose que je ne tiendrai jamais pour acquis. Je suis fier de porter cet écusson et d'évoluer aux côtés d'un groupe de joueurs qui ont tout donné pour notre pays », a-t-il confié dans un message émouvant.

Il a ensuite souligné la difficulté personnelle de ne pas pouvoir participer à la compétition, en déclarant : « Personnellement, ce tournoi a été l’un des défis les plus difficiles de ma carrière. Après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers, je n’ai pas pu jouer au niveau dont je sais que je suis capable. Ça me fait mal de savoir que je n’ai pas pu donner le meilleur de moi-même alors que mon équipe et mon pays en avaient le plus besoin. »