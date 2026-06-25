« Alphonso Davies était un “appât” ! » : Jesse Marsch admet avoir eu recours à une tactique trompeuse avant le match, avant la défaite du Canada face à la Suisse

Dans l’atmosphère électrique de la Coupe du monde, chaque avantage psychologique compte. Après la défaite 2-1 du Canada face à la Suisse à Vancouver, Marsch a avoué que l’optimisme qu’il avait affiché publiquement quant à la disponibilité de Davies avant le match n’était qu’une ruse calculée. Le capitaine, touché aux ischio-jambiers, a assisté à toute la rencontre depuis le banc, malgré les insinuations de son entraîneur quant à une possible entrée en jeu.

« Alphonso n’était pas encore prêt, alors je l’ai un peu utilisé comme leurre », a expliqué Marsch. « Il sera prêt pour le prochain match. » Interrogé sur l’efficacité de cette manœuvre, l’ancien entraîneur de Leeds United a ajouté : « J’ai écouté leur conférence de presse et ils ont reçu trois questions sur Alphonso Davies ; ils ont donc au moins dû se préparer à cette éventualité. »