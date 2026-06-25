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« Alphonso Davies était un “appât” ! » : Jesse Marsch admet avoir eu recours à une tactique trompeuse avant le match, avant la défaite du Canada face à la Suisse
Les secrets d'un jeu d'esprit tactique dévoilés
Dans l’atmosphère électrique de la Coupe du monde, chaque avantage psychologique compte. Après la défaite 2-1 du Canada face à la Suisse à Vancouver, Marsch a avoué que l’optimisme qu’il avait affiché publiquement quant à la disponibilité de Davies avant le match n’était qu’une ruse calculée. Le capitaine, touché aux ischio-jambiers, a assisté à toute la rencontre depuis le banc, malgré les insinuations de son entraîneur quant à une possible entrée en jeu.
« Alphonso n’était pas encore prêt, alors je l’ai un peu utilisé comme leurre », a expliqué Marsch. « Il sera prêt pour le prochain match. » Interrogé sur l’efficacité de cette manœuvre, l’ancien entraîneur de Leeds United a ajouté : « J’ai écouté leur conférence de presse et ils ont reçu trois questions sur Alphonso Davies ; ils ont donc au moins dû se préparer à cette éventualité. »
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La réaction suisse à la manœuvre de Marsch
Le sélectionneur suisse Murat Yakin n’a pas semblé déconcerté par la révélation selon laquelle il aurait « couru après un fantôme » lors de ses séances tactiques. Le technicien a insisté sur le fait que son équipe privilégiait le collectif plutôt que les individus, même lorsqu’il s’agit d’un talent de l’envergure de Davies. Il a toutefois reconnu que la présence d’un joueur du calibre de l’ailier du Bayern Munich imposait certaines considérations.
« Il faut toujours tenir compte du capitaine dans ses préparatifs », a expliqué Yakin. « Il faut analyser différents matchs et différents styles de jeu. On a aussi une idée des remplaçants. Bien sûr, nous avons observé Davies pendant ce tournoi, mais nous ne nous sommes pas préparés uniquement en fonction de joueurs individuels. Pour l’instant, nous nous contentons de réagir à ce qui se passe sur le terrain. »
Inquiétudes concernant la condition physique de Davies
La condition physique du joueur de 25 ans demeure un sujet de préoccupation pour le Canada alors que se profilent les phases à élimination directe. Davies n’a plus disputé la moindre rencontre officielle depuis début mai, date à laquelle il s’est déchiré un ischio-jambier avec le Bayern Munich lors des demi-finales de la Ligue des champions. Son absence en sélection est encore plus longue : il n’a plus revêtu le maillot national depuis une blessure ligamentaire subie contre les États-Unis en mars 2025.
Malgré ce manque de temps de jeu, Marsch a souligné le coup de pouce psychologique que représente la présence de sa star. Avant le match contre la Suisse, il a déclaré : « Nous allons évaluer ce dont nous avons besoin de sa part pendant la rencontre. J’aimerais bien le faire entrer en jeu, c’est certain. Je suis convaincu qu’il peut avoir un impact considérable, tant sur le plan physique que technique, mais aussi mentalement, car retrouver notre capitaine et notre meilleur joueur est un facteur décisif. »
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Prochaine étape : les phases à élimination directe.
Malgré la défaite, le parcours du Canada se poursuit : deuxième du groupe B, il prendra la direction de Los Angeles dimanche pour y défier l’Afrique du Sud, deuxième du groupe A. Toute l’attention se porte désormais sur la question de savoir si Davies sera enfin apte à retrouver le terrain, ou si Marsch devra maintenir sa confiance en d’autres solutions, comme Jacob Shaffelburg et le buteur Promise David. Après le coup de sifflet final, l’international canadien a traversé la zone mixte, le téléphone collé à l’oreille, sans adresser un mot aux médias.