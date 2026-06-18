Alphonso Davies est rétabli de sa blessure, mais le sélectionneur canadien Jesse Marsch n’a pas encore tranché sur son utilisation contre le Qatar, dans un match crucial de la Coupe du monde

Marsch a livré un point santé encourageant : Davies et Moise Bombito seront bien dans le groupe pour la rencontre de jeudi à Vancouver. Davies soigne une élongation aux ischio-jambiers depuis plus d’un mois, tandis que Bombito a remarquablement récupéré d’une fracture de la jambe subie en octobre. Cette nouvelle arrive à point nommé pour le Canada, qui chasse toujours sa première victoire dans la phase de groupes.

S’adressant aux médias mercredi, Marsch a rapidement démenti les rumeurs qui envoyaient son duo vedette sur le banc pour ce match décisif : « Ils ne sont pas forfait, ils sont partants », a-t-il tranché. Le retour de Davies, en particulier, représente un atout majeur pour les coorganisateurs, même si l’entraîneur s’est gardé de confirmer sa titularisation.