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Alphonso Davies est rétabli de sa blessure, mais le sélectionneur canadien Jesse Marsch n’a pas encore tranché sur son utilisation contre le Qatar, dans un match crucial de la Coupe du monde
Bonne nouvelle pour Les Rouges : l’infirmerie se vide.
Marsch a livré un point santé encourageant : Davies et Moise Bombito seront bien dans le groupe pour la rencontre de jeudi à Vancouver. Davies soigne une élongation aux ischio-jambiers depuis plus d’un mois, tandis que Bombito a remarquablement récupéré d’une fracture de la jambe subie en octobre. Cette nouvelle arrive à point nommé pour le Canada, qui chasse toujours sa première victoire dans la phase de groupes.
S’adressant aux médias mercredi, Marsch a rapidement démenti les rumeurs qui envoyaient son duo vedette sur le banc pour ce match décisif : « Ils ne sont pas forfait, ils sont partants », a-t-il tranché. Le retour de Davies, en particulier, représente un atout majeur pour les coorganisateurs, même si l’entraîneur s’est gardé de confirmer sa titularisation.
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Risques calculés et choix audacieux dans la composition de l'équipe
La présence de Davies et Bombito valide la stratégie audacieuse de l’entraîneur Marsch, qui a composé son groupe définitif pour la Coupe du monde en prenant plusieurs risques. Il avait en effet inclus trois joueurs pas encore à 100 % au moment de l’annonce, dans l’espoir qu’ils soient opérationnels durant la compétition. Si Davies et Bombito ont finalement été retenus, Alfie Jones n’a pas eu la même chance et manquera le match contre le Qatar en raison d’une blessure musculaire.
« Nous avons pris certains risques dans la composition de l’équipe, en espérant pouvoir gérer toutes ces situations afin de donner à nos meilleurs joueurs les meilleures chances d’être sur le terrain avec nous pour nos matchs les plus importants », a expliqué Marsch. « Mais ce que nous ne voulons surtout pas, c’est mettre les joueurs en danger… Nous restons très prudents. » L’absence de Jones réduit toutefois la profondeur du secteur défensif, d’autant que le règlement de la FIFA n’autorise le remplacement des gardiens blessés qu’une fois le tournoi lancé.
Le plan d’urgence pour Davies
Même s’il a reçu le feu vert médical, Alphonso Davies ne sera pas forcément aligné d’entrée de jeu. Le capitaine canadien a suivi un protocole de reprise rigoureux, et le coach Marsch a laissé entendre qu’il pourrait l’utiliser comme joker offensif si le scénario du match exige un but. Le staff reste prudent sur son intégration, même si le joueur a été vu en compagnie d’un kinésithérapeute personnel venu d’Allemagne.
Marsch assume une démarche pragmatique et adapte constamment ses choix : « Tout dépend du type de match, du moment de la rencontre et de la manière dont nous estimons qu’Alphonso peut apporter sa contribution à cet instant précis », explique-t-il. L’approche tactique demeure donc mystérieuse, le camp canadien restant discret sur ses séances d’entraînement depuis son match nul inaugural contre la Bosnie-Herzégovine.
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Renforts défensifs et situation de Bombito
Si Davies attire les projecteurs, la présence de Bombito s’avère tout aussi décisive pour une arrière-garde qui a récemment souffert d’un effectif réduit. Le défenseur offre une solution supplémentaire indispensable aux côtés de Derek Cornelius et Luc de Fougerolles.
« Cette semaine, il a été impressionnant et semblait avoir retrouvé son niveau habituel », note Marsch, tout en reconnaissant qu’une place de titulaire pour Bombito reste peu probable compte tenu de son manque de temps de jeu ces derniers temps. Avec l’absence confirmée de Jones, la pression repose désormais sur les défenseurs disponibles pour maintenir l’équilibre de l’équipe. Alors que le Canada vise une qualification historique pour les huitièmes de finale à domicile, la présence sur le banc de son capitaine emblématique, Davies, pourrait bien apporter l’avantage psychologique dont l’équipe a besoin.