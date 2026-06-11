Sans Davies, le football canadien ne serait pas là où il est aujourd’hui et n’aurait probablement pas la chance d’accueillir la Coupe du monde aux côtés des États-Unis et du Mexique.

Né dans le camp de réfugiés de Buduburam au Ghana après que ses parents eurent fui la guerre civile au Libéria, Davies a émigré au Canada alors qu’il était enfant, accompagné de ses deux plus jeunes frères et sœurs. La famille s’est installée à Edmonton, où il s’est révélé être un prodige du soccer à l’adolescence avant de rejoindre, à l’âge de 14 ans, l’académie des Whitecaps de Vancouver de la MLS, un pilier du soccer d’élite dans l’Ouest canadien.

Il fait ses débuts professionnels moins d’un an plus tard, mais son rêve ultime est de devenir Canadien. En juin 2017, ce rêve se réalise : le jeune homme, alors âgé de 16 ans, prête serment de citoyenneté dans le centre-ville de Vancouver avant de rejoindre aussitôt l’équipe du Canada pour la Gold Cup.

« C’était la première fois qu’il voyait sa mère pleurer ; il découvrait [certains aspects de] son histoire en même temps que le reste du monde, et c’est là que j’ai vraiment pris conscience de la situation », se souvient Farhan Devji, auteur du livre « Alphonso Davies : A New Hope ».

À bien des égards, Davies et sa famille incarnent l’histoire canadienne, adoptant la culture et s’enracinant dans le pays. Grand amateur de hockey, de musique et de jeux vidéo, il fréquente les stars de la LNH lors des matchs des Oilers d’Edmonton pendant l’intersaison.

Ce parcours l’a mené, en 2018, vers une journée décisive à Moscou. Alors âgé de 17 ans, le jeune homme au sourire éclairé par un appareil dentaire et à la silhouette encore filiforme – il n’avait pas encore développé la musculature imposante qui le caractérise aujourd’hui – a grimpé sur la tribune du Congrès de la FIFA pour livrer un dernier plaidoyer en faveur de la candidature nord-américaine à l’organisation de la Coupe du monde 2026.

« Je m’appelle Alphonso Davies. Mes parents sont originaires du Libéria et ont fui la guerre civile », a-t-il déclaré. « La vie était dure, mais quand j’avais cinq ans, un pays appelé le Canada nous a accueillis, et les garçons de l’équipe de football m’ont fait me sentir chez moi.

Mon rêve est de participer un jour à la Coupe du monde. Les Nord-Américains m’ont toujours accueilli à bras ouverts, et si on leur en donne l’occasion, je sais qu’ils vous accueilleront aussi. »