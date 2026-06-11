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Alphonso Davies Canada GFXGetty/GOAL

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Alphonso Davies est reconnu comme le plus grand footballeur de l’histoire du Canada, toutefois sa route vers la Coupe du monde 2026, entravée par les blessures, contraint le latéral fulgurant du Bayern Munich à livrer un combat pour ne pas manquer l’instant charnière de sa carrière

Analysis
Canada
A. Davies
Coupe du monde
FEATURES
Canada vs Qatar

Chaque lundi soir, un groupe de coureurs investit les rues de Toronto. Lors des chaudes soirées estivales, ses rangs impressionnants occupent les trottoirs. Récemment, la troupe est passée devant le stade de Toronto, orné des logos de la Coupe du monde de la FIFA et prêt à accueillir six rencontres lors du tournoi de 2026.

Ce soir-là, les tenues de foot sont légion et de nombreux coureurs arborent le maillot du Canada floqué « Davies 19 » dans le dos. Un homme interpelle un autre joggeur pour savoir s’il est fan de foot ; la réponse, peu enthousiaste, livre une réalité sans détour : « Je n’aime pas le foot, mais je connais Alphonso Davies. » 

Vendredi, à seulement quelques centaines de mètres de l’endroit où le groupe a posé plus tôt dans la semaine, l’équipe nationale masculine du Canada donnera le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 à domicile contre la Bosnie-Herzégovine, marquant ainsi la première participation du pays à la phase finale de l’épreuve masculine. Pourtant, Davies, le capitaine et plus grande star de la sélection, ne sera pas sur la pelouse – ou, du moins, ne jouera que quelques minutes.

  • Team Canada Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Figure de proue

    La renommée de Davies échappe aux mesures habituelles. Les amateurs de football canadien connaissent certes le palmarès de Jonathan David comme buteur et les accélérations fulgurantes de Tajon Buchanan, mais Davies évolue d’emblée dans une autre dimension. L’arrière latéral du Bayern Munich est, avec la meilleure buteuse internationale de l’histoire Christine Sinclair, le seul véritable nom connu du football canadien ; sa notoriété lui confère un statut d’icône nationale, comparable à celui du joueur de hockey Sidney Crosby ou des artistes Drake et Justin Bieber.

    Pourtant, pour le match à domicile le plus historique du Canada, Davies ne sera pas sur la pelouse. Une réalité que peu de gens voulaient accepter alors que le joueur de 25 ans luttait contre les blessures, mais qui s’est lentement imposée au fil des semaines suivant sa rupture du tendon d’Achille droit lors de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain début mai.

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  • Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    « Gérer la phase de groupes »

    « Non, il ne jouera pas le premier match, mais il jouera pendant la compétition », a déclaré l’entraîneur américain de l’équipe canadienne, Jesse Marsch, réputé pour son optimisme à toute épreuve, à Adrienne Arsenault dela CBC, la principale chaîne d’information du pays. Il envisage d’intégrer Davies plus tard dans la compétition, éventuellement lors des autres matches de groupe contre le Qatar le 18 juin et la Suisse le 24 juin.

    « Nous devons d’abord nous concentrer sur la phase de groupes et nous qualifier. Je suis convaincu qu’il sera prêt après cette première étape. Si nous gérons bien la situation, il pourrait même être opérationnel pour la troisième rencontre face à la Suisse. »

  • 68th FIFA CongressGetty Images Sport

    Trouver un logement

    Sans Davies, le football canadien ne serait pas là où il est aujourd’hui et n’aurait probablement pas la chance d’accueillir la Coupe du monde aux côtés des États-Unis et du Mexique.

    Né dans le camp de réfugiés de Buduburam au Ghana après que ses parents eurent fui la guerre civile au Libéria, Davies a émigré au Canada alors qu’il était enfant, accompagné de ses deux plus jeunes frères et sœurs. La famille s’est installée à Edmonton, où il s’est révélé être un prodige du soccer à l’adolescence avant de rejoindre, à l’âge de 14 ans, l’académie des Whitecaps de Vancouver de la MLS, un pilier du soccer d’élite dans l’Ouest canadien. 

    Il fait ses débuts professionnels moins d’un an plus tard, mais son rêve ultime est de devenir Canadien. En juin 2017, ce rêve se réalise : le jeune homme, alors âgé de 16 ans, prête serment de citoyenneté dans le centre-ville de Vancouver avant de rejoindre aussitôt l’équipe du Canada pour la Gold Cup. 

    « C’était la première fois qu’il voyait sa mère pleurer ; il découvrait [certains aspects de] son histoire en même temps que le reste du monde, et c’est là que j’ai vraiment pris conscience de la situation », se souvient Farhan Devji, auteur du livre « Alphonso Davies : A New Hope ».

    À bien des égards, Davies et sa famille incarnent l’histoire canadienne, adoptant la culture et s’enracinant dans le pays. Grand amateur de hockey, de musique et de jeux vidéo, il fréquente les stars de la LNH lors des matchs des Oilers d’Edmonton pendant l’intersaison. 

    Ce parcours l’a mené, en 2018, vers une journée décisive à Moscou. Alors âgé de 17 ans, le jeune homme au sourire éclairé par un appareil dentaire et à la silhouette encore filiforme – il n’avait pas encore développé la musculature imposante qui le caractérise aujourd’hui – a grimpé sur la tribune du Congrès de la FIFA pour livrer un dernier plaidoyer en faveur de la candidature nord-américaine à l’organisation de la Coupe du monde 2026. 

    « Je m’appelle Alphonso Davies. Mes parents sont originaires du Libéria et ont fui la guerre civile », a-t-il déclaré. « La vie était dure, mais quand j’avais cinq ans, un pays appelé le Canada nous a accueillis, et les garçons de l’équipe de football m’ont fait me sentir chez moi.

    Mon rêve est de participer un jour à la Coupe du monde. Les Nord-Américains m’ont toujours accueilli à bras ouverts, et si on leur en donne l’occasion, je sais qu’ils vous accueilleront aussi. »

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Série noire de blessures

    Il y a quatre ans au Qatar, Davies a non seulement réalisé son rêve de disputer une Coupe du monde, mais il a aussi inscrit le premier but du Canada dans cette compétition masculine, offrant à son équipe une avance précoce face à la Croatie, finaliste de l’édition 2018. Bien que ce match – comme l’ensemble des six rencontres disputées par le Canada en Coupe du monde – se soit soldé par une défaite, il a marqué le point culminant de la carrière internationale de Davies.

    Les deux dernières années, cependant, ont été émaillées de blessures, de controverses et d’épreuves. 

    Au cours des saisons 2024-2025 et 2025-2026, il a été victime de blessures à répétition. Sa dernière sortie avec le maillot canadien remonte à mars 2025, lorsqu’il s’est déchiré le ligament croisé antérieur lors du match pour la troisième place de la Ligue des Nations de la CONCACAF contre les États-Unis.

    Il lui a fallu 221 jours pour guérir, période durant laquelle il a manqué 39 matchs avec son club et en sélection. Le Bayern a même menacé de poursuivre Canada Soccer et Marsch pour la gestion de la blessure, sans toutefois passer à l’acte. 

    De retour en décembre, il se déchire à nouveau une fibre musculaire en février. Deux semaines et demie plus tard, il entre à la mi-temps du match contre l’Atalanta à Bergame, mais doit céder sa place au bout de 25 minutes en raison d’une nouvelle douleur aux ischio-jambiers.

    Après quelques semaines supplémentaires sur la touche, il a refait son retour pour disputer 10 autres matches avant de subir une récidive de sa blessure aux ischio-jambiers contre le PSG, qui a mis fin à sa saison. Au total, Davies a manqué plus de 370 jours de compétition en moins de 15 mois.

  • Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    « Des doutes me traversent l’esprit » Analyse : Le joueur reconnaît publiquement une période d’incertitude, ce qui peut influer sur sa confiance et, par conséquent, sur ses performances sur le terrain.

    « J’avais des doutes, j’étais triste », a confié Davies, évoquant ses blessures les plus récentes et leur possible incidence sur sa participation à la Coupe du monde, lors d’un point presse à Montréal la semaine dernière.

    « En quelques années, je suis passé du statut d’adolescent de 17 ans partant en Russie avec l’objectif de ramener la Coupe du monde dans notre pays à celui d’un joueur incertain de sa participation. J’ai pris conscience de la situation… Mais je sais à quel point mon corps est solide et à quel point les personnes qui m’entourent sont compétentes ; elles m’aideront à revenir en toute sécurité. »


  • Team Canada Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Faire la différence

    Bien que Davies ait manqué le stage de préparation du Canada avant la Coupe du monde à Charlotte, en Caroline du Nord, il a rejoint l’équipe à Edmonton début juin et s’est progressivement intégré au groupe tout en poursuivant sa rééducation selon un programme adapté, sous la supervision d’un préparateur physique. 

    Sa simple présence dans le groupe est un atout, même s’il occupe l’une des 26 places de l’effectif. Si son retour à 100 % se confirme, il sera le fer de lance du Canada et endossera le brassard de capitaine, rôle qu’il tient depuis la Copa América 2024 où les siens avaient surpris en atteignant les demi-finales. 

    Son influence dépasse toutefois le cadre du terrain et même de l’équipe : aucun autre footballeur canadien n’a encore atteint son niveau de notoriété, et il pourrait bien rester, pour longtemps, la plus grande star du pays. Déterminé à disputer la Coupe du monde qu’il a contribué à décrocher, il est engagé dans une course contre la montre, tandis que ses maillots se vendent déjà comme des petits pains. 

    « Je leur apporterai les mots d’encouragement dont ils ont besoin », a-t-il ajouté, précisant que le milieu de terrain Stephen Eustaquio porterait le brassard en son absence. « Je n’ai pas besoin de les motiver davantage. Le simple fait d’être à la Coupe du monde et de jouer devant tout un pays suffit comme motivation. »

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