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Alphonso Davies est de nouveau forfait : Vincent Kompany confirme cette mauvaise nouvelle alors que le Bayern Munich cherche à rebondir après son élimination de la Ligue des champions
De nouvelles inquiétudes concernant la condition physique de Davies
L’international canadien de 25 ans est à nouveau en proie à des problèmes musculaires, un souci récurrent qui a marqué sa saison. Ce nouveau contretemps survient juste après l’élimination décevante du Bayern en demi-finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, laissant Kompany avec peu d’options sur le flanc gauche.
Vendredi en conférence de presse, Kompany est resté prudent et n’a pas fixé de calendrier précis pour le retour du défenseur : « Nous connaîtrons la durée de son absence après l’analyse des images. »
Le club attend désormais les résultats d’examens complémentaires afin de préciser la gravité de la lésion musculaire, mais sa participation au match de championnat de samedi est d’ores et déjà exclue.
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La liste des blessés du Bayern ne cesse de s’allonger.
La saison a été difficile pour Davies, qui a manqué une grande partie du début de saison en raison d’une rupture du ligament croisé du genou. Depuis son retour de cette blessure de longue durée en décembre, ce latéral rapide a disputé 23 matches toutes compétitions confondues, inscrivant un but et délivrant cinq passes décisives. Toutefois, il peine à maintenir une forme physique optimale et est régulièrement écarté en raison de petits bobos et de fatigue musculaire. Cette irrégularité complique encore davantage la situation d’un Bayern déjà contraint à composer sans plusieurs joueurs clés.
L’infirmerie de l’Allianz Arena reste pleine : outre Davies, l’ailier allemand Serge Gnabry est toujours indisponible, a confirmé Kompany. « À Wolfsburg, outre Davies, Serge Gnabry n’est pas disponible », a souligné l’entraîneur, mettant en lumière les problèmes d’effectif que le géant bavarois doit résoudre en cette fin de saison.
Kompany exige une réaction immédiate
Malgré la déception de l’élimination européenne et le contrecoup des blessures à répétition, Kompany exige que son groupe garde son professionnalisme. Le Bayern ayant déjà assuré son 35^e titre de champion d’Allemagne, l’objectif est maintenant de maintenir le niveau de performance et de se préparer pour la finale de la DFB-Pokal contre Stuttgart, le 23 mai.
Le technicien belge exige que ses joueurs gardent leur niveau d’exigence face à une formation de Wolfsburg engagée dans une lutte acharnée pour son maintien. Actuellement 16e avec 26 points, Wolfsburg devance St. Pauli, 17e – premier rang synonyme de relégation automatique – uniquement à la différence de buts. La 16e place entraînerait des barrages, mais l’équipe reste à six points du Werder Brême, 15e, alors qu’il ne reste plus que deux matchs à disputer.
Pour illustrer l’état d’esprit qu’il attend de son groupe, l’entraîneur a déclaré : « Ils veulent que nous arrivions détendus. Hors de question. Nous devons montrer dès l’entame que nous sommes toujours en course et que tout reste à jouer. »
- AFP
À la recherche de nouveaux trophées
L’entraîneur belge entend aborder chaque rencontre avec l’intensité d’une demi-finale européenne, même après l’élimination de son équipe cette semaine, battue 6-5 sur l’ensemble des deux matchs par le PSG. Il martèle que la préparation d’un match de championnat est rigoureusement la même que celle d’une rencontre continentale, quel que soit l’adversaire ou la compétition. Il veut inscrire cette exigence dans l’ADN de son groupe.
« Il n’y a aucune différence entre le PSG et Wolfsburg. Zéro. Pour le FC Bayern, l’enjeu est toujours énorme », insiste Kompany. Avant de conclure en rappelant à son groupe que son héritage se joue à chaque sortie : « En tant que joueur, on peut entrer dans l’histoire à chaque match. Et on peut le refaire samedi. Je crois que tout le monde sait que c’est toujours la meilleure réponse. »