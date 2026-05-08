Alphonso Davies est de nouveau forfait : Vincent Kompany confirme cette mauvaise nouvelle alors que le Bayern Munich cherche à rebondir après son élimination de la Ligue des champions

L’international canadien de 25 ans est à nouveau en proie à des problèmes musculaires, un souci récurrent qui a marqué sa saison. Ce nouveau contretemps survient juste après l’élimination décevante du Bayern en demi-finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, laissant Kompany avec peu d’options sur le flanc gauche.

Vendredi en conférence de presse, Kompany est resté prudent et n’a pas fixé de calendrier précis pour le retour du défenseur : « Nous connaîtrons la durée de son absence après l’analyse des images. »

Le club attend désormais les résultats d’examens complémentaires afin de préciser la gravité de la lésion musculaire, mais sa participation au match de championnat de samedi est d’ores et déjà exclue.