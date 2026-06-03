(C)Getty Images
Traduit par
Alphonso Davies admet que ses blessures ont été « épuisantes sur le plan mental » et livre un point d’étape sur sa condition physique avant l’entrée en lice du Canada dans la Coupe du monde
Une véritable course contre la montre s’engage avant le coup d’envoi.
À quelques jours de l’entrée en lice du Canada dans la Coupe du monde, le 12 juin, la star canadienne a fait le point sur son état de forme. Le pays, qui figure dans le groupe B avec la Bosnie-Herzégovine, le Qatar et la Suisse, pourrait toutefois devoir se passer de son arrière gauche du Bayern Munich. Mercredi en conférence de presse, le joueur a reconnu que sa convalescence restait la priorité, tout en laissant planer un mince espoir de participation au premier match.
« Le premier match arrive très vite », a déclaré Davies. « Nous avons convenu, avec l’entraîneur et l’encadrement, que l’entrée en matière est cruciale. Toutefois, la priorité reste ma récupération. Si je suis opérationnel, je serai prêt. Sinon, pas question de précipiter les choses : il faudra simplement poursuivre la rééducation. »
- AFP
Clarifions les idées reçues sur les réseaux sociaux.
La disponibilité du défenseur a donné lieu à de nombreuses spéculations après une interview, désormais supprimée, dans l’émission « The Sid Seixeiro Show », au cours de laquelle ses déclarations passées ont été interprétées comme une confirmation de son absence lors du premier match. Cette déclaration a aussitôt déclenché une vague d’inquiétude chez les supporters canadiens, redoutant de se passer de leur figure de proue pour le match le plus important de l’histoire d’une nation qui n’a participé qu’à deux Coupes du monde (en 1986 et 2022) et qui a chaque fois été éliminée dès la phase de groupes.
Interrogé sur sa possible présence le 12 juin, le joueur est resté mesuré mais confiant : « Tout est possible dans la vie, a-t-il lancé avec un sourire. Pour moi, tout dépend de la façon dont se déroule la convalescence, de la façon dont se passent les prochains jours, cette semaine, jusqu'au match. »
Mercredi, il a d’ailleurs poursuivi sa rééducation en s’entraînant à l’écart du groupe.
Le combat psychologique du rétablissement
Outre les contraintes physiques, Davies s’est exprimé avec une franchise rare sur le poids émotionnel d’une série de revers. Le défenseur de 25 ans avait d’abord subi une rupture du ligament croisé antérieur, puis une lésion aux ischio-jambiers lors de la demi-finale de Ligue des champions entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, l’obligeant à une période de profonde introspection loin des terrains.
« Mentalement, ces blessures ont été très éprouvantes », reconnaît Davies. « Il est bon de prendre du recul, de se vider la tête et de repenser au chemin parcouru. Je me suis retrouvé dans un trou, à douter de moi, mais cette pause m’a permis de me rappeler pourquoi je joue et ce que cela représente pour moi. Ma dernière blessure a été dure mentalement : j’étais en forme, puis revenu, puis à nouveau en forme, et paf ! Un nouveau coup dur. Globalement, ce n’était pas facile. »
- AFP
L'unité retrouvée malgré les tensions passées
Le parcours menant à la Coupe du monde a été perturbé par un différend public impliquant l’agent de Davies, le Bayern Munich et Canada Soccer. Les tensions se sont accentuées plus tôt cette année lorsque club et agent ont suggéré que la fédération nationale avait mal géré la récupération du joueur après des blessures antérieures. Depuis, les différentes parties semblent s’être réconciliées afin d’assurer une prise en charge optimale du latéral.
Le latéral gauche, qui totalise 58 sélections et 15 buts, dont une participation et un but lors de la Coupe du monde 2022, a manqué la première partie du stage canadien à Charlotte avant de rejoindre le groupe à Edmonton le 31 mai. Ce calendrier échelonné devait lui laisser le temps de récupérer sur les plans physique et mental. À quelques jours du coup d’envoi, toute la question est de savoir si le joueur le plus explosif du Canada parviendra à prouver sa forme à temps pour briller sur la scène mondiale.