La disponibilité du défenseur a donné lieu à de nombreuses spéculations après une interview, désormais supprimée, dans l’émission « The Sid Seixeiro Show », au cours de laquelle ses déclarations passées ont été interprétées comme une confirmation de son absence lors du premier match. Cette déclaration a aussitôt déclenché une vague d’inquiétude chez les supporters canadiens, redoutant de se passer de leur figure de proue pour le match le plus important de l’histoire d’une nation qui n’a participé qu’à deux Coupes du monde (en 1986 et 2022) et qui a chaque fois été éliminée dès la phase de groupes.

Interrogé sur sa possible présence le 12 juin, le joueur est resté mesuré mais confiant : « Tout est possible dans la vie, a-t-il lancé avec un sourire. Pour moi, tout dépend de la façon dont se déroule la convalescence, de la façon dont se passent les prochains jours, cette semaine, jusqu'au match. »

Mercredi, il a d’ailleurs poursuivi sa rééducation en s’entraînant à l’écart du groupe.