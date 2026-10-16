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Alphadjo Cisse pulvérise un record italien de longue date grâce à un triplé sensationnel avec l’AC Milan
Soirée historique pour Cisse en Autriche
Cisse est entré dans l’histoire du football européen lors de l’éclatante victoire 4-0 de Milan contre Salzbourg en Ligue Europa, jeudi. La star de 19 ans s’est illustrée par une prestation sensationnelle, menant son équipe à une victoire décisive à l’extérieur.
À 19 ans et 358 jours, Cisse est devenu le plus jeune joueur italien à inscrire un triplé dans une grande compétition européenne. Sa prestation historique a permis à l’équipe de Ruben Amorim de décrocher une victoire cruciale après sa défaite 2-0 contre Benfica à San Siro lors de la première journée.
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Battre des records et égaler les légendes du club
Cisse a battu le record de Giancarlo Danova, qui le détenait depuis plus de six décennies après avoir inscrit trois buts pour Milan contre l’Olympiacos en septembre 1959, à 20 ans et 309 jours. Cisse est aussi devenu le premier joueur de l’AC Milan à inscrire un triplé en compétition européenne depuis celui de Filippo Inzaghi contre le Deportivo La Coruña en septembre 2002.
Le jeune Italien a ouvert le score de la tête en début de match, avant d’inscrire un deuxième but de près en fin de première période. Il a conclu cette soirée historique peu après la reprise d’une frappe précise du pied droit.
« Je suis vraiment content de ce triplé, et aussi de la victoire », a déclaré Cissé après cette performance historique. « Je suis très content et je vais certainement conserver cette forme pour le prochain match. »
Poursuivant une remarquable saison de révélation
Cette performance vient couronner les débuts impressionnants du milieu offensif à Milan. Après avoir signé en février, Cisse a été prêté à Catanzaro, club de deuxième division, avant de rejoindre officiellement ses nouveaux coéquipiers cet été.
Il s’est déjà imposé en équipe première, avec deux buts en cinq apparitions en Serie A depuis le début de la saison. Le jeune joueur s’est également illustré sur la scène internationale en marquant pour l’équipe d’Italie des moins de 21 ans contre l’Arménie plus tôt ce mois-ci.
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Monter en puissance en vue des prochains défis
Cisse cherchera désormais à prolonger sa belle réussite devant le but lors des prochains matches de Milan, dans les compétitions nationales comme continentales. Son ascension rapide offre à l’entraîneur principal Amorim une arme offensive de poids alors que le club cherche à prendre de l’élan.
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