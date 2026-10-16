Alphadjo Cisse pulvérise un record italien de longue date grâce à un triplé sensationnel avec l’AC Milan

Cisse a battu le record de Giancarlo Danova, qui le détenait depuis plus de six décennies après avoir inscrit trois buts pour Milan contre l’Olympiacos en septembre 1959, à 20 ans et 309 jours. Cisse est aussi devenu le premier joueur de l’AC Milan à inscrire un triplé en compétition européenne depuis celui de Filippo Inzaghi contre le Deportivo La Coruña en septembre 2002.

Le jeune Italien a ouvert le score de la tête en début de match, avant d’inscrire un deuxième but de près en fin de première période. Il a conclu cette soirée historique peu après la reprise d’une frappe précise du pied droit.

« Je suis vraiment content de ce triplé, et aussi de la victoire », a déclaré Cissé après cette performance historique. « Je suis très content et je vais certainement conserver cette forme pour le prochain match. »