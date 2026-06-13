Alors que le monde retenait son souffle… Comment le « Maradona saoudien » a-t-il failli remporter le titre du but du siècle ?

L’équipe d’Arabie saoudite a fait ses débuts en Coupe du monde lors de l’édition 1994 aux États-Unis, une première participation que beaucoup d’observateurs jugeaient peu prometteuse.

Les Verts s’inclinent d’emblée 2-1 face aux Pays-Bas et se retrouvent dos au mur : il leur faut absolument prendre des points contre la Belgique pour entretenir leurs espoirs de qualification.

Nul ne prévoyait alors que la 5e minute allait offrir l’un des temps forts de la compétition.

À la 5e minute de la rencontre face à la Belgique, le 29 juin 1994, Saeed Al-Owairan récupérait le ballon dans sa propre moitié de terrain.

Rien ne laissait présager que l’action suivante resterait gravée dans les annales du football.

Al-Owairan récupère le ballon près du rond central et s’élance à pleine vitesse, effaçant un à un les Belges avant de pénétrer dans la surface malgré les tentatives désespérées de le stopper.

Au terme d’une course solitaire de plus de 70 mètres où il effaça plusieurs défenseurs, la star saoudienne glissa tranquillement le ballon dans les filets belges, offrant un instant digne des compilations des plus beaux buts de l’histoire du football.