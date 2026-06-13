Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
هدف سعيد العويران التاريخيai - Gemini (Kooora Only)
GOAL

Traduit par

Alors que le monde retenait son souffle… Comment le « Maradona saoudien » a-t-il failli remporter le titre du but du siècle ?

FEATURES
Arabie Saoudite vs Uruguay
Arabie Saoudite
Uruguay
Coupe du monde
M. Pochettino
Belgique
Belgique
Arabie saoudite
Uruguay
É.-U.
Argentine
Belgique

Un moment historique inoubliable de la Coupe du monde

Dans l’histoire de la Coupe du monde, certains buts ne sont que statistiques, tandis que d’autres marquent durablement les esprits en redéfinissant l’image de leurs auteurs aux yeux de la planète.

Si l’Argentin Diego Maradona a marqué les esprits avec son but légendaire contre l’Angleterre en 1986, une autre réalisation, huit ans plus tard, a stupéfié la planète football.

Ce joueur se nommait Saeed Al-Owairan, et sa réalisation face à la Belgique lors de la Coupe du monde 1994 lui valut le surnom de « Maradona arabe », faillit même éclipser l’un des moments les plus célèbres de l’histoire du football.

  • FBL-US-WC1994-SAUDI ARABIA-BELGIUMAFP

    Un but historique

    L’équipe d’Arabie saoudite a fait ses débuts en Coupe du monde lors de l’édition 1994 aux États-Unis, une première participation que beaucoup d’observateurs jugeaient peu prometteuse.

    Les Verts s’inclinent d’emblée 2-1 face aux Pays-Bas et se retrouvent dos au mur : il leur faut absolument prendre des points contre la Belgique pour entretenir leurs espoirs de qualification.

    Nul ne prévoyait alors que la 5e minute allait offrir l’un des temps forts de la compétition.

    À la 5e minute de la rencontre face à la Belgique, le 29 juin 1994, Saeed Al-Owairan récupérait le ballon dans sa propre moitié de terrain.

    Rien ne laissait présager que l’action suivante resterait gravée dans les annales du football.

    Al-Owairan récupère le ballon près du rond central et s’élance à pleine vitesse, effaçant un à un les Belges avant de pénétrer dans la surface malgré les tentatives désespérées de le stopper.

    Au terme d’une course solitaire de plus de 70 mètres où il effaça plusieurs défenseurs, la star saoudienne glissa tranquillement le ballon dans les filets belges, offrant un instant digne des compilations des plus beaux buts de l’histoire du football.

    • Publicité

  • Le monde entier a retenu son souffle pour assister à ce moment.

    Ce but n’était pas seulement crucial pour les Saoudiens : il a également fait la une de la presse internationale dès le lendemain.

    La presse européenne et américaine lui consacre de larges articles, et les comparaisons avec le but légendaire de Maradona face à l’Angleterre surgissent aussitôt.

    La similitude était si frappante qu’elle a stupéfié les observateurs : une longue chevauchée lancée depuis le milieu de terrain, des dribbles successifs, une capacité étonnante à protéger le ballon sous la pression, puis une touche finale pour conclure l’action.

    Ainsi naissait le surnom de « Maradona arabe », qui colle encore aujourd’hui à Saeed Al-Owairan.



  • WC94-SAUDI ARABIA-BELGIUMAFP

    Bien plus qu’un simple objectif

    Ce but, dont la valeur dépasse la simple esthétique, a permis à l’équipe saoudienne de battre la Belgique 1-0 et de maintenir ainsi ses chances de qualification pour le deuxième tour.

    Lors de la rencontre suivante, les Verts ont dominé le Maroc 2-1, portant leur total à six points et terminant en tête de leur groupe devant les Pays-Bas, la Belgique et le Maroc.

    Les Saudiens sont ainsi devenus la première nation arabe et asiatique à terminer en tête d’un groupe mondialiste, avant de signer la meilleure performance de leur histoire en atteignant les huitièmes de finale, un exploit toujours inégalé.

  • Belgian defender Philippe Albert (4) tries to blocAFP

    Un duel direct avec Maradona

    Au fil des ans, le but d’Al-Owairan est resté gravé dans les mémoires. En 2002, lorsque la Fédération internationale de football (FIFA) a organisé un sondage pour élire la plus belle réalisation de l’histoire de la Coupe du monde, la frappe de Saeed Al-Owairan faisait partie des principales candidates.

    À lire aussi : Plus qu’un simple tournoi, la Coupe du monde 2026 esquisse l’avenir de la sélection saoudienne.

    Si la première place est revenue, sans surprise, au but de Maradona contre l’Angleterre, l’action de l’attaquant saoudien est restée dans le cercle très fermé des plus belles réalisations de l’histoire de la Coupe du monde, régulièrement citée et célébrée.

    De nombreuses instances sportives internationales l’ont par ailleurs inclus dans leur sélection des plus beaux buts de l’histoire de la Coupe du monde.

Coupe du monde
Arabie Saoudite crest
Arabie Saoudite
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU