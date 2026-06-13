Alors que le monde retenait son souffle… Comment le « Maradona saoudien » a-t-il failli remporter le titre du but du siècle ?

Dans l’histoire de la Coupe du monde, certains buts ne sont que statistiques, tandis que d’autres marquent durablement les esprits en redéfinissant l’image de leurs auteurs aux yeux de la planète.
Si l’Argentin Diego Maradona a marqué les esprits avec son but légendaire contre l’Angleterre en 1986, une autre réalisation, huit ans plus tard, a stupéfié la planète football.
Ce joueur se nommait Saeed Al-Owairan, et sa réalisation face à la Belgique lors de la Coupe du monde 1994 lui valut le surnom de « Maradona arabe », faillit même éclipser l’un des moments les plus célèbres de l’histoire du football.