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England goal 2026 World CupGetty
Chris Burton

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Alors que Jude Bellingham et Harry Kane trustent les titres, quel est le héros méconnu de l’Angleterre ? Une ancienne gloire des Three Lions salue le travail d’un joueur discret mais essentiel lors de la Coupe du monde

Angleterre
Coupe du monde
E. Anderson
Angleterre vs Argentine

Jude Bellingham et Harry Kane ont trusté lesunes pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026, mais l’ex-star des Three Lions Gary Pallister a confié à GOAL qui était, selon lui, le héros méconnu de l’équipe de Thomas Tuchel. Le milieu de terrain travailleur Elliot Anderson incarne parfaitement ce rôle : la nouvelle recrue de Manchester City fournit le travail défensif nécessaire pour permettre à ses coéquipiers de briller.

  • Kane et Bellingham comptent chacun six buts à leur actif.

    Deux superstars, l’attaquant du Bayern Munich Harry Kane et le meneur de jeu du Real Madrid Jude Bellingham, ont propulsé l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde en inscrivant chacun six buts en six matchs.

    Sans eux, les Three Lions seraient déjà rentrés à la maison, concentrés sur leur préparation estivale. Pour l’instant, ils se préparent à défier Lionel Messi et l’Argentine, tenante du titre.

    On comptera à nouveau sur ces figures emblématiques, arborant les numéros 9 et 10 dans le dos, pour produire des éclairs de génie capables de faire basculer la rencontre face à l’un des plus grands joueurs de l’histoire et à une sélection sud-américaine déterminée à conserver son trône mondial.

    Pour que Kane et Bellingham s’expriment pleinement dans la zone de vérité, il faut que d’autres effectuent le travail de sape. Les Three Lions peuvent compter sur des soldats de première ligne prêts à mouiller le maillot.

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  • Harry Kane Jude Bellingham Elliot Anderson England 2026 World CupGetty

    Quel joueur est resté sous le radar en équipe d’Angleterre ?

    Anderson, dont la valeur est désormais estimée à 116 millions de livres sterling (155 millions de dollars), s'est parfaitement intégré au poste de milieu défensif. Il maîtrise l'art de récupérer le ballon et de le faire progresser vers l'avant.

    Pallister, grand admirateur, déclare à GOAL pour NetBet Sport : « Probablement Anderson. Il a trouvé ses marques à City. Je suis un peu déçu qu’il n’ait pas envisagé Manchester United, mais je ne pense pas que ce club ait jamais été intéressé par lui.

    « Je pense au travail qu’il a accompli – certaines conditions sont vraiment difficiles : jouer en altitude, dans l’humidité, sous la chaleur. C’est un joueur qui n’a pas peur de se donner à fond. Quand on regarde les matchs contre le Mexique et ce genre de rencontres, j’ai trouvé son rythme de travail formidable – sa capacité à récupérer le ballon.

    « Il était fascinant de le voir affronter [Erling] Haaland l’autre soir. Ils seront coéquipiers l’année prochaine et il s’est, disons, laissé mettre un peu trop facilement à terre quand M. Haaland l’a bousculé. Mais je pense qu’il a lui aussi réalisé un très bon tournoi. »

  • Les aspects du jeu d'Anderson à faire progresser

    Si les nombreuses qualités d’Anderson ont été mises à profit, quelques failles dans son armure ont toutefois été mises en évidence. Certains aspects de son jeu sont considérés comme pouvant encore être améliorés, ce qui ferait de lui un joueur plus complet.

    Une autre ancienne star de l’équipe d’Angleterre, l’ancien attaquant Gary Lineker, a déclaré dans le podcast « Rest Is Football » : « La seule chose que je dirais, c’est que parfois, il peut se lancer un peu trop tôt. Quand on a Bellingham et Declan Rice [devant lui], on se retrouve parfois un peu exposés devant la défense à quatre. Je pense qu’il est brillant, mais cela reste préoccupant. Peut-être parce que nous affrontions la Norvège, et non l’Argentine, la France ou l’Espagne. »

    L’ancien défenseur de Manchester City et de l’équipe d’Angleterre, Micah Richards, a ajouté : « En fait, je pense qu’il est un numéro 8, pas un numéro 6. Il est trop doué techniquement, sa gamme de passes est exceptionnelle. Il déborde d’énergie, il peut monter et descendre sans relâche. Il est tellement bon qu’il veut toujours être dans le jeu.

    C’est un joueur brillant, mais il doit faire preuve de plus de discipline. Si vous affrontez la France et que Michael Olise occupe le poste de numéro 10, vous allez en prendre plein la figure d’emblée. Ce ne sont que de petits détails : s’il parvient à les régler, il peut devenir tout ce qu’il veut, je pense qu’il en a les capacités. Manchester City l’a recruté, il est exactement ce dont ils ont besoin : de l’énergie.

    « Mais c’est difficile. Rice est un box-to-box, ce n’est pas un numéro 6, c’est un numéro 8. Jude est un numéro 8 ou un numéro 10, et Anderson est un numéro 8 ; c’est pourquoi certains évoquent Kobbie Mainoo, mais Tuchel ne l’envisage pas à ce poste. »

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  • Declan Rice Elliot Anderson England 2026 World CupGetty

    Demi-finale de la Coupe du monde face à Messi et l'Argentine

    Anderson devrait à nouveau être aligné d’entrée, aux côtés de Rice, lorsque l’Angleterre affrontera l’Argentine à Atlanta. Certains observateurs estiment que le joueur de 23 ans pourrait se voir confier la tâche de marquer Messi de près.

    Mais contenir le « GOAT » ne sera pas l’affaire d’un seul homme : chacun devra contribuer à l’effort collectif. Même Bellingham et Kane devront y mettre du leur, tout en s’efforçant de faire la différence dans le dernier tiers pour espérer rejoindre l’Espagne en finale dimanche.

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