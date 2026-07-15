Deux superstars, l’attaquant du Bayern Munich Harry Kane et le meneur de jeu du Real Madrid Jude Bellingham, ont propulsé l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde en inscrivant chacun six buts en six matchs.

Sans eux, les Three Lions seraient déjà rentrés à la maison, concentrés sur leur préparation estivale. Pour l’instant, ils se préparent à défier Lionel Messi et l’Argentine, tenante du titre.

On comptera à nouveau sur ces figures emblématiques, arborant les numéros 9 et 10 dans le dos, pour produire des éclairs de génie capables de faire basculer la rencontre face à l’un des plus grands joueurs de l’histoire et à une sélection sud-américaine déterminée à conserver son trône mondial.

Pour que Kane et Bellingham s’expriment pleinement dans la zone de vérité, il faut que d’autres effectuent le travail de sape. Les Three Lions peuvent compter sur des soldats de première ligne prêts à mouiller le maillot.