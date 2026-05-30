Selon ESPN, Sean Sweeney devrait désormais prendre les rênes de la franchise de Floride en tant qu’entraîneur principal. Âgé de 41 ans, il occupe actuellement le poste d’entraîneur adjoint en chef chez les San Antonio Spurs et se bat encore avec l’équipe texane contre les Oklahoma City Thunder pour une place en finale.
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Alors qu’ils sont encore en lice pour une place en Finale NBA, les Orlando Magic auraient trouvé leur nouvel entraîneur
Reconnu pour son expertise défensive, Sweeney est crédité d’avoir transformé les Spurs, portés par Victor Wembanyama, élu meilleur défenseur de l’année, en l’une des escouades les plus hermétiques de la NBA. Passé par les Dallas Mavericks en tant qu’assistant de Jason Kidd, il a également travaillé aux côtés de Luka Doncic au sein du staff de l’équipe nationale slovène.
Si Orlando avait aussi envisagé Billy Donovan et Jeff Van Gundy, c’est finalement Sweeney – présent dans la ligue depuis 2011 – qui a été préféré pour diriger le groupe floridien.
Pour la cinquième saison consécutive sous la direction de Mosley, les Orlando Magic sont largement en deçà des attentes.
Les Magic ont limogé Jamahl Mosley début mai, peu après leur troisième élimination consécutive au premier tour des playoffs. Sous la direction de l’ex-coach, la franchise floridienne n’a pas réussi, lors de l’exercice écoulé, à franchir un cap dans son développement. Bien au contraire.
Malgré un effectif talentueux emmené par Paolo Banchero, Franz Wagner, Desmond Bane et Jalen Suggs, le groupe est resté l’une des attaques les moins productives et l’une des défenses les plus perméables de la ligue. Ironie du sort, c’est précisément en défense que l’équipe brillait sous Mosley les années précédentes.
Les blessures, encore nombreuses à Orlando, ont aussi pesé : Banchero et Wagner ont chacun manqué plusieurs rencontres, le second étant davantage affecté. La star allemande n’a disputé que 34 matchs en saison régulière, une grave entorse à la cheville lui causant des problèmes persistants.
Orlando Magic : privés de Franz Wagner, ils s'inclinent lourdement face aux Detroit Pistons
Lors des play-ins, malgré une défaite initiale contre les 76ers de Philadelphie, les Magic ont finalement arraché le dernier billet pour les playoffs de la Conférence Est en dominant les Hornets de Charlotte, puis ont mené 3-1 dans la série face aux leaders de la Conférence, les Pistons de Détroit. Mais, Wagner – auteur d’une défense remarquable sur la superstar des Pistons Cade Cunningham – a de nouveau manqué les trois dernières rencontres, et Orlando a finalement été éliminé prématurément.
Conséquence directe : après cinq ans à la tête de la franchise, Mosley doit céder son poste. « Nous sommes très reconnaissants envers Jamahl pour tout ce qu’il a accompli pour les Orlando Magic », avait déclaré à l’époque Jeff Weltman, président des opérations basket-ball. « Nous apprécions ses qualités de leader et sa contribution positive en tant qu’entraîneur principal. Même si cette décision a été difficile à prendre, nous pensons qu’il est temps d’apporter une nouvelle voix et de nouvelles perspectives. Nous souhaitons bonne chance à Jamahl et à sa famille. »