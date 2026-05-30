Les Magic ont limogé Jamahl Mosley début mai, peu après leur troisième élimination consécutive au premier tour des playoffs. Sous la direction de l’ex-coach, la franchise floridienne n’a pas réussi, lors de l’exercice écoulé, à franchir un cap dans son développement. Bien au contraire.

Malgré un effectif talentueux emmené par Paolo Banchero, Franz Wagner, Desmond Bane et Jalen Suggs, le groupe est resté l’une des attaques les moins productives et l’une des défenses les plus perméables de la ligue. Ironie du sort, c’est précisément en défense que l’équipe brillait sous Mosley les années précédentes.

Les blessures, encore nombreuses à Orlando, ont aussi pesé : Banchero et Wagner ont chacun manqué plusieurs rencontres, le second étant davantage affecté. La star allemande n’a disputé que 34 matchs en saison régulière, une grave entorse à la cheville lui causant des problèmes persistants.