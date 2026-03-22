Selon un article du journal Bild, le joueur de 33 ans aurait décidé, malgré la récente déception, de rester une année supplémentaire à Francfort.
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Alors même que l'entraîneur de la SGE, Albert Riera, l'avait délibérément écarté du groupe ! Une évolution surprenante pour Mario Götze et l'Eintracht Francfort
À la surprise générale, Götze n'avait pas été retenu dans la liste des 20 joueurs convoqués par l'entraîneur Albert Riera pour le match de dimanche contre les 05 (1-2). Il n'y avait pourtant pas de blessure à l'origine de cette décision, le milieu de terrain étant en forme et pleinement opérationnel. C'est pourquoi il aurait réagi avec une grande surprise à la décision de l'entraîneur Riera.
Samedi soir, le directeur sportif Markus Krösche s'est exprimé dans l'émission ZDF-Sportstudio, mais n'a pas souhaité s'étendre sur les raisons exactes de l'exclusion de Götze : « Vous ne pensez pas que je vais faire des commentaires sur la composition de l'équipe pour ce match », a déclaré le patron de la SGE, avant d'ajouter : « Mario est un joueur extrêmement important pour nous. Sur le terrain et en dehors. »
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Les discussions entre Götze et Francfort seraient-elles déjà bien avancées ?
Selon les informations du journal Bild, les discussions entre l'Eintracht, Götze et son conseiller Volker Struth seraient même si avancées qu'une signature pourrait intervenir pendant la prochaine trêve internationale. Le joueur de 33 ans est encore sous contrat à Francfort jusqu'à la fin de la saison en cours.
Alors que Götze était encore titulaire lors des premiers matchs sous les ordres de Riera – le champion du monde 2014 figurait dans le onze de départ lors des débuts de l'Espagnol contre l'Union Berlin (1-1) ainsi que lors des victoires à domicile contre le Borussia Mönchengladbach (3-0) et le SC Fribourg (2-0) –, il est resté sur le banc pendant les 90 minutes des deux matchs précédant la défaite contre Mayence, contre le FC St. Pauli (0-0) et le 1. FC Heidenheim (1-0).
Mario Götze : les étapes de sa carrière professionnelle
Période
Association
2010 à 2013
BVB
2013 à 2016
FC Bayern Munich
2016 à 2020
BVB
2020 à 2022
PSV Eindhoven
2022 à aujourd'hui
Eintracht Francfort