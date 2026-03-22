À la surprise générale, Götze n'avait pas été retenu dans la liste des 20 joueurs convoqués par l'entraîneur Albert Riera pour le match de dimanche contre les 05 (1-2). Il n'y avait pourtant pas de blessure à l'origine de cette décision, le milieu de terrain étant en forme et pleinement opérationnel. C'est pourquoi il aurait réagi avec une grande surprise à la décision de l'entraîneur Riera.

Samedi soir, le directeur sportif Markus Krösche s'est exprimé dans l'émission ZDF-Sportstudio, mais n'a pas souhaité s'étendre sur les raisons exactes de l'exclusion de Götze : « Vous ne pensez pas que je vais faire des commentaires sur la composition de l'équipe pour ce match », a déclaré le patron de la SGE, avant d'ajouter : « Mario est un joueur extrêmement important pour nous. Sur le terrain et en dehors. »