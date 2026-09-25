Le sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken, a répondu aux inquiétudes grandissantes concernant la fatigue physique et mentale d’Erling Haaland après un été prolongé. S’exprimant après avoir annoncé sa liste pour les quatre prochains matches de l’UEFA Nations League, le technicien a insisté sur le fait que, si Haaland reste affûté à l’heure actuelle, une pause structurée s’avérera essentielle plus tard dans la saison.

Haaland a admis en toute franchise sur sa chaîne YouTube personnelle que le fait d’aborder une nouvelle saison sans préparation d’avant-saison après la Coupe du monde représentait un défi mental.

Solbakken a identifié novembre, décembre et janvier comme des mois cruciaux pour que Haaland se repose.