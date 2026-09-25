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« Alors il a besoin de repos ! » : pourquoi Stale Solbakken nourrit une vive inquiétude au sujet d’Erling Haaland après sa rencontre avec Enzo Maresca
Solbakken détaille sa stratégie pour gérer la charge de travail d’Erling Haaland
Le sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken, a répondu aux inquiétudes grandissantes concernant la fatigue physique et mentale d’Erling Haaland après un été prolongé. S’exprimant après avoir annoncé sa liste pour les quatre prochains matches de l’UEFA Nations League, le technicien a insisté sur le fait que, si Haaland reste affûté à l’heure actuelle, une pause structurée s’avérera essentielle plus tard dans la saison.
Haaland a admis en toute franchise sur sa chaîne YouTube personnelle que le fait d’aborder une nouvelle saison sans préparation d’avant-saison après la Coupe du monde représentait un défi mental.
Solbakken a identifié novembre, décembre et janvier comme des mois cruciaux pour que Haaland se repose.
- ZUMA Press Wire
Le sélectionneur de la Norvège s’entretient avec l’entraîneur de City, Enzo Maresca
Pour gérer efficacement leur superstar commune, Solbakken s’est rendu en Angleterre afin de rencontrer directement l’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca. Les deux entraîneurs sont convenus que Haaland devait bénéficier d’un repos stratégique pendant les fenêtres de Coupe de la Ligue nationale afin de maintenir un niveau de performance optimal tout au long de la longue saison.
Solbakken a souligné qu’une collaboration proactive entre le club et la sélection restait essentielle pour protéger le bien-être de l’attaquant.
« novembre, décembre et janvier sont les moments où il a besoin d’une pause, a déclaré Solbakken. C’est pourquoi je me suis déplacé maintenant, parce qu’il est important pour moi que nous évitions cette pause maintenant. Ils savent qu’à un moment donné, il devra se reposer. »
Haaland se confie sur la pression mentale et son absence pendant la pré-saison
Haaland a mis en avant le rythme incessant du calendrier du football moderne, soulignant que les célébrations d’après-Coupe du monde ne lui ont laissé qu’un peu plus de quatre semaines de vacances avant son retour à Manchester le 11 août. L’attaquant de 26 ans a noté que commencer une saison sans la préparation physique habituelle d’avant-saison était une expérience sans précédent dans sa carrière.
Tout en se disant reconnaissant d’évoluer au plus haut niveau, l’avant-centre a admis que quelques semaines de récupération supplémentaires l’auraient aidé à être plus frais mentalement.
« Une nouvelle saison a commencé sans que j’aie eu de pré-saison », a expliqué Haaland. « Le physique reviendra, tant que je reste à l’abri des blessures. Mais il faut aussi être mentalement affûté, et ce n’est pas facile. »
- Bildbyran
Solbakken émet des doutes sur la capacité de Haaland à disputer quatre matches complets
La Norvège se prépare à une fenêtre de Ligue des nations intensive, avec quatre matches en 12 jours contre le Danemark, le Portugal et le pays de Galles. Solbakken a admis qu’il est très peu probable que Haaland joue 90 minutes lors des quatre rencontres, confirmant que son temps de jeu sera géré avec soin en fonction du contexte des matches et de la charge physique.
La sélection norvégienne achève sa préparation avant de recevoir le Danemark à l’Ullevaal Stadion d’Oslo.
Solbakken cherche à trouver un équilibre entre les objectifs internationaux immédiats et la santé de Haaland sur le long terme.
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