Selon les propos rapportés par le site Football London, Alonso a déclaré : « Lorsqu'il parvient à inscrire deux beaux buts comme aujourd'hui, nous sommes plus que ravis de lui. Mais au-delà des buts, il a fait beaucoup de bonnes choses. Je pense que sa performance aujourd'hui a été très complète. Nous avons dominé la plupart du temps, donc je suis satisfait de cela. »

Il a poursuivi : « Nous avons aussi une bonne stabilité en défense, à l'exception de quelques situations en première mi-temps. »

À propos de l'inquiétude qui les a gagnés en seconde période, il a dit : « Après avoir encaissé un but (3-1), nous n'avons pas dominé pendant 8 minutes jusqu'à ce que nous marquions le quatrième, mais dans l'ensemble je suis satisfait du match et de la performance. Il y a beaucoup de points positifs pour l'avenir et d'autres aspects sur lesquels nous devons continuer. »

Il a ajouté au sujet du rôle de Henderson : « Au-delà des buts, il a livré une performance de véritable milieu de terrain, il a toujours été impliqué dans le jeu et a offert des solutions à ses coéquipiers. Il communique avec tout le monde. Il était important que Moi (Caicedo) joue 65 minutes. Beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui. »

Concernant l'association entre Henderson et Caicedo, Alonso a expliqué : « Tous deux sont différents en termes de qualités. En termes de positionnement, ils s'aident très bien l'un l'autre. Ils apportent aussi la présence et la stabilité. Ce sont eux qui aideront les autres. Défensivement aussi, ils offrent un bon équilibre. Il est essentiel de rendre cette zone solide. »