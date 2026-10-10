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Alonso incapable d'expliquer le phénomène Chelsea : je n'y suis pour rien et 8 minutes nous ont inquiétés

Chelsea vs Bournemouth
Chelsea
Bournemouth
Premier League
X. Alonso
C. Palmer
J. Henderson
M. Rogers
M. Caicedo
R. James
Angleterre
Espagne
Équateur

L'entraîneur de Chelsea après la démonstration face à Bournemouth : Henderson a tout fait, et voici le problème de James

L'entraîneur de Chelsea Xabi Alonso a exprimé son entière satisfaction quant à la performance de son équipe après la large victoire 5-1 face à Bournemouth en Premier League, ce samedi.

Alonso a salué la performance « complète » de Jordan Henderson et le retour de Moisés Caicedo, ainsi que l'état d'esprit de Morgan Rogers, et il a également exprimé sa joie après la prolongation du contrat de Cole Palmer.

Alonso a entamé la conférence de presse d'après-match en évoquant la prestation étincelante de Jordan Henderson, auteur de deux buts et d'une passe décisive, aujourd'hui.

  • Un match complet : Henderson a tout fait

    Selon les propos rapportés par le site Football London, Alonso a déclaré : « Lorsqu'il parvient à inscrire deux beaux buts comme aujourd'hui, nous sommes plus que ravis de lui. Mais au-delà des buts, il a fait beaucoup de bonnes choses. Je pense que sa performance aujourd'hui a été très complète. Nous avons dominé la plupart du temps, donc je suis satisfait de cela. »

    Il a poursuivi : « Nous avons aussi une bonne stabilité en défense, à l'exception de quelques situations en première mi-temps. »

    À propos de l'inquiétude qui les a gagnés en seconde période, il a dit : « Après avoir encaissé un but (3-1), nous n'avons pas dominé pendant 8 minutes jusqu'à ce que nous marquions le quatrième, mais dans l'ensemble je suis satisfait du match et de la performance. Il y a beaucoup de points positifs pour l'avenir et d'autres aspects sur lesquels nous devons continuer. »

    Il a ajouté au sujet du rôle de Henderson : « Au-delà des buts, il a livré une performance de véritable milieu de terrain, il a toujours été impliqué dans le jeu et a offert des solutions à ses coéquipiers. Il communique avec tout le monde. Il était important que Moi (Caicedo) joue 65 minutes. Beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui. »

    Concernant l'association entre Henderson et Caicedo, Alonso a expliqué : « Tous deux sont différents en termes de qualités. En termes de positionnement, ils s'aident très bien l'un l'autre. Ils apportent aussi la présence et la stabilité. Ce sont eux qui aideront les autres. Défensivement aussi, ils offrent un bon équilibre. Il est essentiel de rendre cette zone solide. »

    À lire aussi : vidéo : à 28 ans d'écart, une empreinte rare place Henderson dans l'histoire de la Premier League

  • Le phénomène Chelsea : aucune explication

    Au sujet du retour de Caicedo, il a déclaré : « Le plan était qu'il ne dispute pas tout le match. Même si nous souhaitons toujours l'avoir sur le terrain. Il a été bon. Avec lui, nous devenons meilleurs au milieu de terrain. C'est quelque chose sur quoi nous pouvons construire. »

    Interrogé sur le phénomène des buts marqués tôt, Alonso a répondu : « Je n'y suis pour rien, donc je n'ai pas de réponse. Nous parlons toujours d'essayer de commencer le match avec de l'énergie, mais je n'ai pas d'explication et je ne mérite aucun crédit. Il ne m'était jamais arrivé auparavant, sur une courte période, de marquer autant de buts aussi tôt. »

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  • Contrat de Palmer : l'état d'esprit de Rodgers et la blessure de James

    Au sujet de la prolongation du contrat de Cole Palmer, il a affirmé : « Nous sommes contents de lui. Contents pour le club aussi. Je suis certain que les supporters le sont également. Nous devons le soutenir et l'aider. C'est ce que nous commençons à construire et c'est important en toutes choses. »

    Et d'ajouter : « Quand tu es jeune, tu veux garder les meilleurs joueurs pendant des années. Nous sommes convaincus que Cole sera un joueur de très haut niveau pendant de nombreuses années, et plus il restera ici, mieux ce sera. Ce n'est pas moi l'homme des contrats (rires). »

    À propos de Morgan Rogers, il a déclaré : « C'est un jeune, frais, puissant, rapide, un footballeur moderne très complet. Son efficacité est élevée aussi et c'est très important. Il a l'air frais et il prend du plaisir. Il communique bien avec ses coéquipiers. Il a un grand impact. »

    Concernant la blessure de Reece James, Alonso a précisé : « Il a ressenti quelque chose et nous avons effectué des examens plus tard dans l'après-midi. Il a de légers problèmes au genou. Nous verrons combien de temps cela prendra et nous évaluerons la situation semaine après semaine. »

    Cette victoire, après un doublé de Henderson et un doublé de João Pedro, auxquels s'ajoute un but signé Morgan Rogers, est la première de Chelsea en championnat depuis la fin du mois d'août, et permet à l'équipe de se hisser provisoirement dans les cinq premières places.

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