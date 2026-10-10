Au sujet de la prolongation du contrat de Cole Palmer, il a affirmé : « Nous sommes contents de lui. Contents pour le club aussi. Je suis certain que les supporters le sont également. Nous devons le soutenir et l'aider. C'est ce que nous commençons à construire et c'est important en toutes choses. »
Et d'ajouter : « Quand tu es jeune, tu veux garder les meilleurs joueurs pendant des années. Nous sommes convaincus que Cole sera un joueur de très haut niveau pendant de nombreuses années, et plus il restera ici, mieux ce sera. Ce n'est pas moi l'homme des contrats (rires). »
À propos de Morgan Rogers, il a déclaré : « C'est un jeune, frais, puissant, rapide, un footballeur moderne très complet. Son efficacité est élevée aussi et c'est très important. Il a l'air frais et il prend du plaisir. Il communique bien avec ses coéquipiers. Il a un grand impact. »
Concernant la blessure de Reece James, Alonso a précisé : « Il a ressenti quelque chose et nous avons effectué des examens plus tard dans l'après-midi. Il a de légers problèmes au genou. Nous verrons combien de temps cela prendra et nous évaluerons la situation semaine après semaine. »
Cette victoire, après un doublé de Henderson et un doublé de João Pedro, auxquels s'ajoute un but signé Morgan Rogers, est la première de Chelsea en championnat depuis la fin du mois d'août, et permet à l'équipe de se hisser provisoirement dans les cinq premières places.