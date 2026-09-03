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« Allons-nous faire jouer tous les arrière droits comme milieux centraux ?! » - La légende de Chelsea Gus Poyet réagit à la vente d'Enzo Fernandez pour 125 millions de livres sterling et à l'absence de remplaçant le jour de la date limite du mercato
Le montant du transfert de Fernandez a égalé le record du transfert d’Isak
Il n’y a guère eu de surprise lorsque la superstar sud-américaine Fernandez a pris la direction de la sortie à Stamford Bridge, étant donné qu’il s’en rapprochait depuis quelque temps. Madrid, au Real ou à l’Atletico, a été évoqué comme un possible point de chute à un moment. Il a finalement atterri à Manchester.
Un montant égalant le record a permis au joueur de 25 ans de rejoindre l’Etihad Stadium et de retrouver son ancien entraîneur à Chelsea, Enzo Maresca. Il a coûté autant que l’attaquant de Liverpool Alexander Isak, après son transfert de Newcastle à Anfield en 2025.
Fernandez a quitté un navire qui semble avoir retrouvé des eaux plus calmes, avec Cole Palmer et Morgan Rogers qui génèrent beaucoup de positif dans l’ouest de Londres. Il laisse toutefois un vide notable dans les plans de Xabi Alonso, avec des solutions au milieu un peu limitées.
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Chelsea manque-t-il d’options au milieu de terrain ?
Interrogé sur un transfert à prix d’or bouclé tard lors du mercato estival, l’ex-milieu de Chelsea Poyet, qui s’exprimait avec l’aimable concours de Gambling.com, le guide de confiance des sites de paris, a déclaré à GOAL : « Ce Manchester City est nouveau. Il [Maresca] n’est pas Pep Guardiola. Ce n’est pas la même chose. J’ai regardé les matches. Ce n’est pas pareil. Similaire. Il y a quelques similitudes.
« Aussi, comment va-t-il jouer ? Souvenez-vous que quand vous jouez pour certaines équipes, je vais vous donner un exemple : vous jouez dans une équipe normale, on y va ensemble et on joue avec Enzo, et il peut jouer où il veut parce qu’il est meilleur que nous tous, probablement. Mais ensuite, vous allez dans un club où vous devez garder une position et peut-être que maintenant vous jouez dos au but. Est-ce que c’est la force d’Enzo ? Dos au but ? Peut-être pas.
« Donc il faut voir : est-ce que vous jouez avec un seul numéro 6 ou un double 6 ? Il va jouer ici au milieu, nous allons jouer devant. Il y a tellement de choses qui doivent permettre à l’équipe d’être performante pour que vous, vous le soyez aussi.
« Je l’ai déjà dit aussi, Enzo était un vrai numéro 6 avec la sélection nationale de l’Argentine à la Coupe du monde. Un 6. Et ses meilleurs matches avec Chelsea, il ne les a pas disputés en 6. Il était derrière l’attaquant, arrivant tard dans la surface. Ses meilleurs matches. Quand il jouait au milieu, il n’arrivait pas à suivre le rythme du match.
« Maintenant, la bonne chose pour Enzo, c’est qu’il connaît l’entraîneur et que l’entraîneur le veut, et qu’ils poussent pour lui. Et maintenant il va aller voir Manchester City, double 6, les meilleurs du monde, je suppose : 125 M, 116 M, Anderson et Enzo Fernandez. Et Bouaddi. Ils seront les meilleurs milieux centraux du monde, tous les trois.
« Je pense que Manchester City va lutter pour le titre. Parce que vous avez [Erling] Haaland, parce que vous avez un bon système, parce que vous avez de bons ailiers. Maintenant, ils doivent vraiment passer à ce niveau. Donc ce sera intéressant.
« Chelsea, nous avons besoin du retour de [Moises] Caicedo dès que possible. Nous avons besoin que [Romeo] Lavia soit apte, nous avons besoin que Reece James soit apte. Et nous avons besoin que [Valentin] Barco hausse son niveau, s’adapte vite et soit performant.
« Et parce que les joueurs qui normalement ne jouent pas ou qui se blessent ne seront pas là, il manquera quelque chose. Et on l’a déjà vu avec Gusto qui jouait milieu central. Est-ce qu’on va maintenant faire jouer tous les arrière droits au milieu de terrain ? »
Qui a le plus profité du transfert de Fernandez ?
Poyet a ajouté, lorsqu’on lui a demandé qui avait le plus profité de l’opération à neuf chiffres qui a envoyé Fernandez de Chelsea à City, et si le rapport qualité-prix est encore quelque chose qui existe dans le football moderne : « Je pense que les prix aujourd’hui ne sont pas réalistes. Il est très difficile d’attribuer une valeur à l’argent, parce qu’ensuite il y a une base de référence. Quelle est la valeur ? Quelle est la valeur de [Kylian] Mbappe ? 500 millions ? Je ne sais pas, je dis ça comme ça, ou même Harry Kane aujourd’hui. Donc, à l’heure actuelle, c’est ce que les gens veulent payer.
« La situation avec Enzo, je pense qu’elle s’est détériorée d’elle-même quand ces rumeurs sur le Real Madrid sont sorties, qu’il est allé à Madrid, ou sa famille, bla, bla, bla. Après ça, je pense qu’Enzo n’était pas heureux pour une raison ou une autre. Et vu de l’extérieur, je ne connais pas Enzo Fernandez, je ne connais personne de proche de lui, mais vu de l’extérieur, on avait l’impression qu’il partait. C’est ce que je pensais. Je l’ai dit à beaucoup de supporters de Chelsea : “Je pense qu’il va partir.”
« J’attendais le remplaçant. Pour une raison que nous ne connaissons pas non plus, les clubs, les directeurs et les présidents, tout est toujours retardé jusqu’au dernier jour du mercato. Vous savez, ils veulent rendre les chaînes de télévision très importantes, pour créer ces dernières heures complètement folles. Mais je ne pense pas que beaucoup de gens soient sortis gagnants de cette situation, à part Enzo, je suppose, parce que c’était aussi sa décision.
« Probablement que Manchester City a payé un peu plus que ce que tout le monde attendait. Chelsea a perdu son joueur, ils n’ont pas obtenu le remplaçant. Le joueur de Monaco [Lamine Camara] qui devait aller à Chelsea est allé à Sunderland, n’est pas allé à Chelsea, n’est pas allé à Sunderland.
« C’est parce que toutes les opérations doivent se faire à la dernière minute. Nous, les entraîneurs, nous voulons que tout soit réglé le plus vite possible. Oui, nous comprenons la situation financière, et ce n’est pas quelque chose dont nous pouvons nous plaindre. Mais, vous savez, pour des équipes comme Chelsea, Manchester City et celles-là, cinq millions, quelle différence, cinq millions de plus ou de moins.
« Quand vous avez le remplaçant, ou quand vous avez le temps de travailler avec un autre joueur, ce genre de situation est un peu différent entre les clubs et les entraîneurs. Ces choses fonctionnent ensemble. Vous savez, il y a toujours quelqu’un qui perd. Et dans ce cas précis, je pense que Chelsea est maintenant pressé de se refaire. »
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Chelsea est-il un candidat au titre en Premier League ?
Caicedo occupera une place dans l’entrejeu de Chelsea lorsqu’il sera débarrassé des blessures frustrantes qui l’ont freiné. Barco a affiché assez d’énergie lors de ses sorties jusqu’à présent pour laisser penser qu’il peut aider à compenser le départ d’un compatriote.
Fernandez avait cependant ajouté des buts à son jeu depuis le milieu de terrain, s’attirant des comparaisons avec la légende des Blues Frank Lampard au passage, et quelqu’un devra reprendre le flambeau si les troupes d’Alonso veulent tenir leur potentiel de candidat au titre en Premier League.
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