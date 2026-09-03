Interrogé sur un transfert à prix d’or bouclé tard lors du mercato estival, l’ex-milieu de Chelsea Poyet, qui s’exprimait avec l’aimable concours de Gambling.com, le guide de confiance des sites de paris, a déclaré à GOAL : « Ce Manchester City est nouveau. Il [Maresca] n’est pas Pep Guardiola. Ce n’est pas la même chose. J’ai regardé les matches. Ce n’est pas pareil. Similaire. Il y a quelques similitudes.

« Aussi, comment va-t-il jouer ? Souvenez-vous que quand vous jouez pour certaines équipes, je vais vous donner un exemple : vous jouez dans une équipe normale, on y va ensemble et on joue avec Enzo, et il peut jouer où il veut parce qu’il est meilleur que nous tous, probablement. Mais ensuite, vous allez dans un club où vous devez garder une position et peut-être que maintenant vous jouez dos au but. Est-ce que c’est la force d’Enzo ? Dos au but ? Peut-être pas.

« Donc il faut voir : est-ce que vous jouez avec un seul numéro 6 ou un double 6 ? Il va jouer ici au milieu, nous allons jouer devant. Il y a tellement de choses qui doivent permettre à l’équipe d’être performante pour que vous, vous le soyez aussi.

« Je l’ai déjà dit aussi, Enzo était un vrai numéro 6 avec la sélection nationale de l’Argentine à la Coupe du monde. Un 6. Et ses meilleurs matches avec Chelsea, il ne les a pas disputés en 6. Il était derrière l’attaquant, arrivant tard dans la surface. Ses meilleurs matches. Quand il jouait au milieu, il n’arrivait pas à suivre le rythme du match.

« Maintenant, la bonne chose pour Enzo, c’est qu’il connaît l’entraîneur et que l’entraîneur le veut, et qu’ils poussent pour lui. Et maintenant il va aller voir Manchester City, double 6, les meilleurs du monde, je suppose : 125 M, 116 M, Anderson et Enzo Fernandez. Et Bouaddi. Ils seront les meilleurs milieux centraux du monde, tous les trois.

« Je pense que Manchester City va lutter pour le titre. Parce que vous avez [Erling] Haaland, parce que vous avez un bon système, parce que vous avez de bons ailiers. Maintenant, ils doivent vraiment passer à ce niveau. Donc ce sera intéressant.

« Chelsea, nous avons besoin du retour de [Moises] Caicedo dès que possible. Nous avons besoin que [Romeo] Lavia soit apte, nous avons besoin que Reece James soit apte. Et nous avons besoin que [Valentin] Barco hausse son niveau, s’adapte vite et soit performant.

« Et parce que les joueurs qui normalement ne jouent pas ou qui se blessent ne seront pas là, il manquera quelque chose. Et on l’a déjà vu avec Gusto qui jouait milieu central. Est-ce qu’on va maintenant faire jouer tous les arrière droits au milieu de terrain ? »