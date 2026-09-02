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Alliés asiatiques ! Le héros de l’Indonésie Hilgers et l’ailier irakien Farji s’unissent dans le double coup de Heerenveen
Le duo asiatique rejoint Heerenveen
Le SC Heerenveen a renforcé son effectif avec un impressionnant double coup, en s’attachant les services du défenseur central indonésien Mees Hilgers ainsi que de l’ailier international irakien Marko Farji. Hilgers, 25 ans, arrive du FC Twente avec un contrat de deux ans, assorti d’une option pour une année supplémentaire, et portera le numéro 2.
Farji, 22 ans, arrive du club italien de Venise dans le cadre d’un contrat de quatre ans et s’est vu attribuer le numéro 21. Cet attaquant polyvalent apporte une créativité offensive confirmée après avoir inscrit 11 buts et délivré quatre passes décisives lors de sa dernière saison au club norvégien de Strømsgodset.
Le directeur technique Johan Hansma a affiché son immense satisfaction concernant ces deux opérations, soulignant que l’apport de joueurs au profil international ajoute à l’effectif une qualité essentielle, davantage de concurrence et une flexibilité tactique précieuse.
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La quête du manager pour du leadership et de la créativité
L'arrivée de Hilgers répond directement à la demande de l'entraîneur Robin Veldman en matière de leadership défensif et de communication sur le terrain. Hilgers apporte plus de 130 apparitions officielles avec le FC Twente et quatre sélections avec l'équipe première de l'Indonésie, en intégrant l'arrière-garde pour organiser la défense.
De son côté, Farji offre une touche de dynamisme sur les deux ailes. Après avoir représenté l'Irak à la Coupe du monde, le jeune ailier offre à Veldman une option offensive imprévisible, capable de faire sauter des défenses regroupées.
« J'ai beaucoup joué au FC Twente, donc j'apporte de l'expérience et je communique beaucoup depuis l'arrière », a déclaré Hilgers. « Je suis un joueur qui mène l'équipe. »
Une expérience confirmée au niveau international
Les deux joueurs arrivent avec une solide expérience au plus haut niveau ainsi qu’en sélection. Hilgers connaît déjà bien l’Abe Lenstra Stadion, puisqu’il a affronté Heerenveen à neuf reprises lors de son passage à Twente, et il a admis être soulagé d’avoir le fervent soutien du public local de son côté au lieu de jouer contre lui.
Le développement de Farji à travers plusieurs championnats européens en fait un profil prometteur pour le projet à long terme du club. Hansma a souligné que le club suivait l’international irakien depuis un certain temps avant de s’attacher ses services.
« Avec Marko, nous faisons venir un attaquant talentueux capable d’évoluer à plusieurs postes », a expliqué Hansma. « Malgré son jeune âge, il a déjà acquis de l’expérience dans différentes compétitions et au niveau international. »
- Bildbyran
Au travail sans attendre en Frise
Aucun des deux nouveaux venus n’a eu le temps de prendre ses marques, puisqu’ils ont tous les deux été immédiatement plongés dans l’entraînement complet, les réunions d’équipe et les obligations médiatiques dès leur premier jour. Le leadership vocal de Hilgers s’est tout de suite fait sentir sur le terrain d’entraînement, tandis que Farji s’est rapidement intégré à ses nouveaux coéquipiers.
Ces deux arrivées représentent un nouveau chapitre enthousiasmant pour Heerenveen, qui construit un noyau compétitif et riche d’une expérience internationale.
Hilgers et Farji vont désormais se concentrer sur la conquête d’une place de titulaire et sur l’idée d’avoir un impact immédiat lors des prochaines rencontres d’Eredivisie.
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