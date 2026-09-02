Le SC Heerenveen a renforcé son effectif avec un impressionnant double coup, en s’attachant les services du défenseur central indonésien Mees Hilgers ainsi que de l’ailier international irakien Marko Farji. Hilgers, 25 ans, arrive du FC Twente avec un contrat de deux ans, assorti d’une option pour une année supplémentaire, et portera le numéro 2.

Farji, 22 ans, arrive du club italien de Venise dans le cadre d’un contrat de quatre ans et s’est vu attribuer le numéro 21. Cet attaquant polyvalent apporte une créativité offensive confirmée après avoir inscrit 11 buts et délivré quatre passes décisives lors de sa dernière saison au club norvégien de Strømsgodset.

Le directeur technique Johan Hansma a affiché son immense satisfaction concernant ces deux opérations, soulignant que l’apport de joueurs au profil international ajoute à l’effectif une qualité essentielle, davantage de concurrence et une flexibilité tactique précieuse.