Le dernier match de la phase de groupes de l’équipe nationale masculine américaine contre la Turquie présente plusieurs enjeux. Bonne nouvelle pour les États-Unis : l’un d’eux est déjà acquis. Ils ont en effet remporté leur groupe et sont d’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, grâce à leurs deux victoires initiales.

Cette situation pose néanmoins une nouvelle série de questions à Mauricio Pochettino, et la principale est claire : avec quel sérieux les États-Unis aborderont-ils cette rencontre ?

La réponse est claire : avec sérieux, mais aussi avec intelligence. La première place étant déjà acquise et aucune des deux équipes n’ayant de réelles conséquences à craindre jeudi, Pochettino dispose d’une marge de manœuvre pour effectuer des rotations. Ces décisions seront prises avec prudence, mais pas sans raison. Qu’il y ait des enjeux ou non, Pochettino veut continuer à gagner – pour son équipe, pour maintenir la dynamique, et pour un public américain qui commence à croire en ce groupe.

« Ma réponse, c’est de m’assurer que l’équipe qui sera sur le terrain demain ait envie de dévorer la pelouse du SoFi Stadium et de jouer comme s’il s’agissait de la finale de la Coupe du monde », a déclaré Pochettino jeudi. « Vous me demandez : “Comment ?” Nous devons trouver le moyen d’aborder ce match demain et de fournir à l’équipe les meilleurs outils pour aller sur le terrain et se battre. »

À quoi cela ressemble-t-il donc ? GOAL passe en revue cinq éléments clés pour le match de l’USMNT contre la Turquie…