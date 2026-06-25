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Ryan Tolmich

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« Allez-y, donnez tout » : Gio Reyna et Brenden Aaronson attendent leur chance tandis que l'équipe de Mauricio Pochettino cherche à maintenir son élan face à une sélection turque en difficulté. Voici les cinq clés de la dernière rencontre de la phase de groupes de la Coupe du monde pour les États-Unis

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Analysis
Turquie vs États-Unis
Turquie
États-Unis
Coupe du monde

Qualifiés pour les huitièmes de finale, les États-Unis doivent néanmoins d’abord battre une équipe en difficulté mais toujours motivée.

Le dernier match de la phase de groupes de l’équipe nationale masculine américaine contre la Turquie présente plusieurs enjeux. Bonne nouvelle pour les États-Unis : l’un d’eux est déjà acquis. Ils ont en effet remporté leur groupe et sont d’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, grâce à leurs deux victoires initiales.

Cette situation pose néanmoins une nouvelle série de questions à Mauricio Pochettino, et la principale est claire : avec quel sérieux les États-Unis aborderont-ils cette rencontre ?

La réponse est claire : avec sérieux, mais aussi avec intelligence. La première place étant déjà acquise et aucune des deux équipes n’ayant de réelles conséquences à craindre jeudi, Pochettino dispose d’une marge de manœuvre pour effectuer des rotations. Ces décisions seront prises avec prudence, mais pas sans raison. Qu’il y ait des enjeux ou non, Pochettino veut continuer à gagner – pour son équipe, pour maintenir la dynamique, et pour un public américain qui commence à croire en ce groupe.

« Ma réponse, c’est de m’assurer que l’équipe qui sera sur le terrain demain ait envie de dévorer la pelouse du SoFi Stadium et de jouer comme s’il s’agissait de la finale de la Coupe du monde », a déclaré Pochettino jeudi. « Vous me demandez : “Comment ?” Nous devons trouver le moyen d’aborder ce match demain et de fournir à l’équipe les meilleurs outils pour aller sur le terrain et se battre. »

À quoi cela ressemble-t-il donc ? GOAL passe en revue cinq éléments clés pour le match de l’USMNT contre la Turquie…

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La situation du carton jaune

    À la veille de ce match, quatre joueurs américains sont sous la menace d'une suspension pour cumul de cartons jaunes. Problème : il s'agit de quatre éléments clés de l'équipe nationale des États-Unis.

    Tyler Adams est le pivot du milieu de terrain, Chris Richards le défenseur central numéro un, Antonee Robinson un atout constant sur le côté gauche, tandis que Folarin Balogun, en attaque, s’est imposé comme la révélation de l’équipe cet été. Tous ont déjà écopé d’un carton jaune lors des deux premières rencontres. Un nouveau avertissement les priverait donc des seizièmes de finale.

    « Évidemment, je veux disputer tous les matchs, et si possible chaque minute de chaque match, mais je comprends que tout peut arriver et que certaines choses échappent à mon contrôle », a déclaré Richards jeudi. « Je ne sais pas à quoi ressemblera la composition de l’équipe demain, mais je sais que si je joue, je ferai tout, vraiment tout mon possible pour ne pas prendre de carton jaune.

    « Au final, je ne sais pas s’il va prendre le risque de nous aligner, nous qui avons déjà un carton jaune, donc oui, c’est une situation vraiment, vraiment délicate en ce moment. »

    Pourtant, ces quatre éléments sont, soyons honnêtes, irremplaçables. Aligner l’un d’entre eux serait donc un pari risqué. Autrement dit, le onze de départ américain devrait être largement remanié, avec au moins quatre changements dictés par la prudence.

    « La réponse est simple pour les joueurs déjà avertis, a tranché Pochettino. Il serait inutile de prendre le risque d’écoper d’un deuxième jaune et de manquer le tour suivant. La décision est évidente : ne pas les aligner d’entrée. »

    • Publicité
  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Freese conservera-t-il sa place dans les cages ?

    Une nouvelle rotation est attendue. Il serait inutile d'exposer des joueurs clés dans une rencontre qui, au final, ne sert pas les intérêts futurs de la sélection américaine. Mais quels avantages réels pour Matt Freese si celui-ci conserve sa place dans les cages ?

    Coïncidence ou non, son ascension avait commencé contre la Turquie l’été dernier ; douze mois plus tard, il totalise 17 sélections, dont deux lors de la compétition estivale. Si son expérience est réelle, il reste encore relativement novice sur la scène internationale.

    Il serait toutefois légitime de donner leur chance aux deux autres gardiens présents au stage. Matt Turner le mérite, tant pour son état d’esprit que pour ses performances en MLS. Quant à Chris Brady, il est le seul du trio à ne pas avoir encore disputé de Coupe du monde, et fouler la pelouse serait pour lui un rêve éveillé.

    Toutefois, si Pochettino juge qu’aligner Freese est le meilleur moyen de le préparer pour les huitièmes de finale, le portier du NYCFC pourrait bien disputer un troisième match consécutif dans le tournoi.

    « C’est évidemment la décision de l’entraîneur », a déclaré Freese cette semaine. « Nous sommes 26 ici, tous désireux de jouer, tous prêts à jouer, et nous travaillons dur chaque jour à l’entraînement. En tant que groupe, nous avons pleinement confiance en chacun d’entre nous, donc nous nous concentrons simplement sur la poursuite de notre préparation, sur le travail acharné à l’entraînement, et sur le fait d’être prêts à tout. »

  • turkeyGetty Images

    Que se passe-t-il en Turquie ?

    Si vous n’avez pas encore consulté les statistiques qui expliquent l’élimination de la Turquie cet été, l’une d’elles se détache nettement : lors de ses deux premiers matchs, la sélection a tenté 62 tirs, soit plus que toute autre équipe du Mondial. Treize de ces tentatives ont trouvé le cadre. Le problème, c’est qu’aucune n’a fini au fond des filets, raison pour laquelle l’équipe rentre chez elle plus tôt que prévu.

    La Turquie sait pourtant jouer, créer et se procurer des occasions, notamment grâce à ses milieux de terrain vedettes Arda Güler et Kenan Yıldız. Elle n’a tout simplement pas réussi à concrétiser la moindre de ces occasions. Jeudi offre toutefois une nouvelle chance. Les choses pourraient-elles se passer différemment ?

    Tout dépendra de leur état d’esprit : aborderont-ils cette rencontre avec l’envie de terminer sur une bonne note et de prouver que leurs deux premières sorties n’étaient que des accidents, ou se résoudront-ils à un dernier match sans relief, la tête déjà tournée vers l’élimination ?

    « C’est un match de Coupe du monde », a déclaré Pochettino. « Quand on défend son maillot, son drapeau, sa culture, c’est toujours une question de fierté. Je n’ai aucun doute sur le fait que l’équipe turque sera compétitive demain. Elle compte de bons joueurs. Bien sûr, elle est éliminée, mais je pense que ce sera un match difficile. Nous ne pensons pas que ce sera un match facile. »

    À bien des égards, c’est la Turquie qui dictera le rythme de la rencontre. Les Ay-Yıldızlılar auront, en fin de compte, un rôle crucial à jouer pour donner le ton.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    Les créateurs d’occasions

    Les joueurs susmentionnés, Yildiz et Guler, sont spectaculaires. Malgré les résultats obtenus, ces deux milieux de terrain comptent parmi les meilleurs jeunes joueurs du monde. Tous deux ont un avenir incroyablement prometteur et, à l’heure actuelle, s’imposent comme certains des milieux offensifs les plus dangereux du football.

    Les États-Unis possèdent eux aussi des éléments de qualité dans ce secteur. Que pourront-ils accomplir jeudi ?

    Christian Pulisic, blessé, a peu de chances d’être aligné. Weston McKennie et Malik Tillman pourraient souffler après avoir animé le jeu des États-Unis lors des deux premières rencontres. Sergino Dest, aligné plus haut sur l’aile, s’est également montré redoutable pour les défenseurs adverses.

    Les États-Unis pourraient toutefois s’appuyer sur Gio Reyna, Alex Zendejas ou Brenden Aaronson dans ces rôles de numéro 10, tandis que Tim Weah pourrait également intégrer le onze de départ en tant qu’ailier.

    La Turquie, de son côté, reste difficile à déstabiliser : elle a bien encaissé trois buts, mais tous contre le cours du jeu. Reste à voir comment les États-Unis réussiront à se créer des occasions, quelle que soit leur composition.

    « Nous devons être performants demain », a déclaré Pochettino. « Nous devons être performants, et je n’ai aucun doute sur le fait que l’équipe qui va jouer sera à la hauteur. »

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Christian et Cristian

    Mercredi, en conférence de presse, Christian Pulisic a affirmé être prêt à jouer si le staff technique fait appel à lui, après avoir manqué la rencontre face à l’Australie. Interrogé sur une possible titularisation de l’ailier américain, Mauricio Pochettino n’a pas fermé la porte.

    « Christian Pulisic est actuellement en discussion avec le staff médical », a expliqué Pochettino. « Il est disponible, et nous devons maintenant décider s'il est possible qu'il joue dès le début du match ou s'il commence sur le banc avec la possibilité d'entrer en jeu, peut-être en deuxième mi-temps. »

    L’autre incertitude médicale concerne Cristian Roldan, qui, s’il est déclaré apte, pourrait postuler pour un rôle au milieu de terrain. Le joueur n’a toutefois pas encore repris l’entraînement collectif et est toujours évalué au jour le jour.

    « Cristian Roldan passera un bilan médical demain pour confirmer sa disponibilité, a indiqué Pochettino. Il a un petit problème au quadriceps, mais il progresse bien. S’il n’est pas prêt pour ce match, je suis confiant pour la semaine prochaine. »

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