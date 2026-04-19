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Krishan Davis

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Allez-y, Arsenal ! Les hommes de Mikel Arteta n’ont pas à faire le spectacle lors de ce match décisif pour le titre contre Manchester City et n’ont aucune raison d’avoir honte de jouer la défense à l’Etihad

Opinion
Arsenal
Manchester City
Premier League
FEATURES
Manchester City vs Arsenal
M. Arteta
P. Guardiola
D. Rice

Présenté comme le plus grand choc de la Premier League depuis des années, Dimanche, Arsenal se rendra enfin à l’Etihad Stadium pour défier Manchester City dans un match coché depuis des mois comme potentiel tournant du titre. Pourtant, avec seulement six points d’écart en tête du classement et un match en retard crucial pour les Citizens, les Gunners de Mikel Arteta, en perte de vitesse, n’ont pas à prouver quoi que ce soit face à cet événement tant médiatisé.

Un duel aussi crucial entre le leader et son dauphin à ce stade avancé de la saison est un événement rare, et, comme prévu, les médias présentent déjà cette rencontre comme celle qui pourrait sceller le sort du championnat de Premier League. Pourtant, au regard de leur situation particulière et de leur forme actuelle, les Gunners n’ont pas l’obligation de livrer un match mémorable.

Le Manchester City de Pep Guardiola, en pleine forme, n’a concédé qu’une seule défaite lors de ses 19 dernières sorties en championnat et possède cette dynamique inquiétante qui lui a déjà permis de revenir sur les Gunners lors des précédents sprints finaux. À l’Etihad, habituellement paisible, les Citizens devraient sans peine créer une ambiance de fournaise.

Tandis qu’Arsenal cherche encore à retrouver la confiance et la cohésion qui en avaient fait une machine de guerre en début de saison, le club londonien aurait intérêt à ignorer ses détracteurs et à transformer la confrontation de dimanche en match sans enjeu, en visant un nul qui constituerait un pas de géant vers un premier titre depuis 2004.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un chiffre d’affaires colossal

    Tout le monde met les bouchées doubles pour attiser l’attente avant dimanche. The Athletic parle du « plus grand match de Premier League depuis des années », la BBC évoque une « rencontre monumentale », tandis que Sky Sports le qualifie de « match décisif pour le titre ». Pour Arsenal, l’essentiel est de ne pas se laisser intimider par le battage médiatique et l’ampleur de l’événement.

    Les joueurs en sont pleinement conscients. « Tout dépendra de notre préparation et de notre envie. Il y a eu beaucoup de bruit autour de ce match, mais en fin de compte, c’est à nous, les joueurs, de faire la différence », a déclaré Declan Rice avant la rencontre.

    « C’est pour ça qu’on est des pros. C’est pour ça qu’on joue ce sport et oui, aller là-bas et gagner, ce sera un message fort. Les gars sont prêts. On en a parlé en équipe et on sait ce qu’il faut faire. On est prêts. »

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  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Cette performance ne rassure guère.

    Le principal problème pour Arsenal est, bien sûr, d'aborder le match le plus important de sa saison alors qu'il affiche de loin sa pire forme de toute la campagne. Cette baisse de régime, survenue au pire moment, a ravivé les vieilles critiques sur son manque de sang-froid, et suscite une inquiétude grandissante parmi des supporters qui rêvent désespérément de voir leur équipe franchir la ligne d'arrivée après 22 années d'agonie.

    Les hommes d’Arteta ont ainsi été surpris par Bournemouth lors de leur dernière sortie en championnat, un résultat inquiétant intervenu une semaine après leur élimination surprise en FA Cup face à Southampton, formation de Championship, et alors qu’ils avaient déjà perdu la finale de la Carabao Cup contre leurs adversaires du week-end juste avant la trêve internationale, offrant ainsi un avantage psychologique à leurs rivaux pour le titre.

    Les Gunners se sont certes hissés en demi-finales de la Ligue des champions en éliminant de justesse le modeste Sporting CP grâce à un nul blanc au retour, mais leur victoire 1-0 sur l’ensemble des deux matchs n’a guère rassuré sur leur capacité à retrouver le niveau requis pour dominer des Citizens en pleine forme.

    Autre donnée significative, avril est traditionnellement le mois où Mikel Arteta affiche son plus faible taux de victoires sur le banc des Gunners (44 %), tandis qu’il reste la période la plus faste pour Pep Guardiola (79 %), d’après les chiffres d’Opta.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    Exploitez vos points forts

    Dimanche, Arsenal devra se recentrer sur ses fondamentaux et exploiter ses atouts : cela passe par un engagement physique soutenu, quelques coups tordus si besoin et une utilisation optimisée de coups de pied arrêtés souvent déterminants.

    Avec des attaquants comme Viktor Gyokeres, Noni Madueke et Gabriel Martinelli qui ne sont pas à plein régime, il ne serait guère surprenant de voir Arteta verrouiller le jeu. Il peut au moins compter sur la défense la plus solide du championnat (15 clean sheets) et sur l’infatigable Rice pour aider à arracher un résultat positif – ce qu’ils avaient réussi à faire avec un match nul 0-0 en mars 2024. Le défenseur central Gabriel Magalhães pourrait même s’imposer comme le héros des deux côtés du terrain.

    Le spectacle risque d’être terne et les observateurs neutres en attendaient sans doute davantage d’un tel affrontement, mais, au vu de la forme actuelle des deux équipes, si Arsenal tente de rivaliser avec City sur le plan offensif, il risque d’être balayé.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    « Nous nous préparons pour gagner »

    Quoi qu’il en soit, Arteta affirme catégoriquement que son équipe ne va pas se contenter de défendre à l’Etihad. Reste à voir s’il s’agit là d’un jeu psychologique ou d’une feinte tactique. « Non », a-t-il répondu sans détour lorsqu’on lui a demandé, lors de sa conférence de presse d’avant-match, si Arsenal allait jouer pour le match nul. « Nous voulons gagner ce match. Nous sommes là pour gagner. Nous n’avons pas évoqué le match nul. Nous devons gagner, et nous nous préparons pour gagner.

    « Il n’y a aucune différence avec les stades où nous nous sommes rendus ces cinq dernières années. Je ne consacrerai pas une seconde de plus à ce sujet. Nous préparons chaque match pour gagner. C’est pourquoi nous en sommes là, et nous allons continuer ainsi. Nous voyons ce match comme une grande opportunité. »

    Il a conclu : « Nous ne comptons pas nous contenter de défendre, car ce n’est pas notre ADN. Parfois, l’adversaire est si fort qu’il vous y contraint ; face à City, il y aura sans doute des phases où nous serons acculés dans notre camp. C’est la réalité. »

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Toujours aux commandes, mais juste

    Guardiola a déjà prévenu : si City ne bat pas Arsenal dimanche, « c’est fini ». Un simple partage suffirait aux Gunners pour garder six points d’avance à cinq journées du terme, rendant le match en retard des Citizens presque anecdotique.

    Le technicien catalan fait sans doute aussi allusion au calendrier des deux équipes : les Gunners disposent d’un léger avantage, puisque tous leurs matchs restants après la rencontre de dimanche les opposeront à des formations de la deuxième partie du classement de la Premier League (Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley et Crystal Palace).

    City, de son côté, devra encore défier Everton et Brentford, tous deux en course pour l’Europe, ainsi qu’Aston Villa, probable membre du top 5, lors de la dernière journée. Certes, les Sky Blues ont retrouvé un niveau impressionnant, mais on se souvient qu’ils ont été tenus en échec par Nottingham Forest et West Ham lors de deux journées consécutives il y a un peu plus d’un mois.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ne prêtez pas attention au « bruit »

    Rice a raison : le choc tant attendu de dimanche a généré beaucoup de « bruit ». Après les récentes difficultés d’Arsenal, supporters, experts et médias ont tous livré leur analyse.

    Après le match nul contre le Sporting en milieu de semaine, l’icône d’Arsenal Thierry Henry a déclaré sur CBS : « Allez gagner à Man City. Je veux voir cette flamme là-bas. J’y crois, mais montrez-le. J’espère que [la performance contre City] ne ressemblera pas à celle de ce soir, ni à celles face à Brighton, Bournemouth ou Mansfield ; j’espère voir autre chose que ce que j’ai observé cette saison. C’est la plus grande chance de leur vie : non seulement de battre n’importe qui, mais aussi de se prouver, en tant qu’équipe, qu’ils en sont capables. »

    L’ancien ailier de City et supporter des Gunners, Shaun Wright-Phillips, a pour sa part appelé les créateurs londoniens à se libérer. « Les joueurs sont bridés », a-t-il constaté auprès de Covers.com. « Certains ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes, c’est dur à regarder. Je n’ai jamais vu une équipe en tête de la Premier League recevoir autant de critiques, mais cela tient malheureusement à la façon dont Mikel Arteta les a entraînés. »

    Reste que, dans l’esprit des observateurs londoniens, un point arraché à l’Etihad vaudra mieux qu’une défaite spectaculaire, même si le jeu s’en trouve haché. Dans la situation délicate que traverse actuellement le club, personne ne leur reprochera d’ignorer la pression, de s’appuyer sur leurs forces et de conserver ainsi la première place. Les Gunners ne sont pas parvenus à ravir les cœurs tout au long de la saison, et dimanche n’est pas le moment de commencer.

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