Un duel aussi crucial entre le leader et son dauphin à ce stade avancé de la saison est un événement rare, et, comme prévu, les médias présentent déjà cette rencontre comme celle qui pourrait sceller le sort du championnat de Premier League. Pourtant, au regard de leur situation particulière et de leur forme actuelle, les Gunners n’ont pas l’obligation de livrer un match mémorable.

Le Manchester City de Pep Guardiola, en pleine forme, n’a concédé qu’une seule défaite lors de ses 19 dernières sorties en championnat et possède cette dynamique inquiétante qui lui a déjà permis de revenir sur les Gunners lors des précédentes courses au titre. À cette occasion, les Citizens devraient facilement transformer l’Etihad, habituellement paisible, en une véritable fournaise.

Tandis qu’Arsenal cherche encore à retrouver la confiance et la cohésion qui en avaient fait une machine de guerre en début de saison, le club londonien aurait intérêt à ignorer ses détracteurs et à transformer la confrontation de dimanche en match sans enjeu, en visant un nul qui constituerait un pas de géant vers un premier titre depuis 2004.