« Allez, allez, les États-Unis ! » - Le but décisif et spectaculaire de Landon Donovan contre l'Algérie lors de la Coupe du monde 2010 a marqué un tournant décisif pour le football américain

Quand le football est à son meilleur, il ne s’agit pas de victoires ou de défaites, ni de buts ou d’arrêts ; il s’agit d’émotions. Au fond, ce sport est une explosion d’émotions, un moment partagé entre ceux qui assistent en direct au même événement. C’est l’étreinte avec l’inconnu à côté de vous, le cri que vous ne vous rendez pas compte d’avoir poussé, l’incrédulité qui vous laisse les yeux rivés sur l’écran ou le terrain, à vous demander ce dont vous venez d’être témoin.

À l'approche de la Coupe du monde 2010, l'équipe nationale masculine américaine (USMNT) se trouvait à la croisée des chemins. Le programme avait connu un essor fulgurant en 2002, atteignant les quarts de finale, pour s'effondrer dès la phase de poules quatre ans plus tard. Donovan avait vécu ces deux extrêmes : la jeune star prometteuse de 2002, le visage frustré de 2006. En 2010, la question restait en suspens : où allait exactement le football américain ?

Le tirage au sort des groupes ne laissait pas le temps de se mettre en jambe. Les États-Unis ont débuté contre l’Angleterre, un match chargé d’histoire et d’attentes. L’Angleterre était favorite pour remporter le groupe ; les États-Unis, la Slovénie et l’Algérie devaient se battre pour la deuxième place. Un match nul 1-1 arraché de haute lutte contre les Three Lions a donné un coup de fouet dès le début.

Le deuxième match a été chaotique. Menés 2-0 par la Slovénie, les États-Unis ont orchestré une remontée fulgurante. Maurice Edu semblait avoir inscrit le but de la victoire en fin de match, mais une mystérieuse décision d'arbitrage a annulé ce but.

« J'ai entendu le coup de sifflet, et je me suis dit : "Mais qu'est-ce que c'est que ça ?" », a déclaré Edu à ESPN en 2020. « Si ce but avait compté, ça aurait probablement été le plus grand retour de l'histoire du football américain. Mais vous savez quoi ? Ça a mené à un moment incroyable lors du match contre l'Algérie. »



