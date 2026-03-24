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Ryan Tolmich

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« Allez, allez, les États-Unis ! » - Le but décisif et spectaculaire de Landon Donovan contre l'Algérie lors de la Coupe du monde 2010 a marqué un tournant décisif pour le football américain

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L. Donovan
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Voici « Legacy », le podcast de GOAL qui retrace le chemin vers la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous revisitons les histoires, les moments et les légendes qui ont façonné le football mondial. Dans le dernier épisode, nous revenons sur l’un des moments les plus marquants de l’histoire du football américain : le but décisif de Landon Donovan dans le temps additionnel contre l’Algérie en 2010. Ce but a paralysé une nation, déclenché le premier véritable phénomène viral lié au football aux États-Unis et transformé des spectateurs occasionnels en supporters inconditionnels. Du désespoir à l’hystérie, de Pretoria aux salons à travers toute l’Amérique, voici l’histoire de l’instant qui a changé à jamais l’équipe nationale masculine américaine.

Quand le football est à son meilleur, il ne s’agit pas de victoires ou de défaites, ni de buts ou d’arrêts ; il s’agit d’émotions. Au fond, ce sport est une explosion d’émotions, un moment partagé entre ceux qui assistent en direct au même événement. C’est l’étreinte avec l’inconnu à côté de vous, le cri que vous ne vous rendez pas compte d’avoir poussé, l’incrédulité qui vous laisse les yeux rivés sur l’écran ou le terrain, à vous demander ce dont vous venez d’être témoin.

À l'approche de la Coupe du monde 2010, l'équipe nationale masculine américaine (USMNT) se trouvait à la croisée des chemins. Le programme avait connu un essor fulgurant en 2002, atteignant les quarts de finale, pour s'effondrer dès la phase de poules quatre ans plus tard. Donovan avait vécu ces deux extrêmes : la jeune star prometteuse de 2002, le visage frustré de 2006. En 2010, la question restait en suspens : où allait exactement le football américain ?

Le tirage au sort des groupes ne laissait pas le temps de se mettre en jambe. Les États-Unis ont débuté contre l’Angleterre, un match chargé d’histoire et d’attentes. L’Angleterre était favorite pour remporter le groupe ; les États-Unis, la Slovénie et l’Algérie devaient se battre pour la deuxième place. Un match nul 1-1 arraché de haute lutte contre les Three Lions a donné un coup de fouet dès le début.

Le deuxième match a été chaotique. Menés 2-0 par la Slovénie, les États-Unis ont orchestré une remontée fulgurante. Maurice Edu semblait avoir inscrit le but de la victoire en fin de match, mais une mystérieuse décision d'arbitrage a annulé ce but.

« J'ai entendu le coup de sifflet, et je me suis dit : "Mais qu'est-ce que c'est que ça ?" », a déclaré Edu à ESPN en 2020. « Si ce but avait compté, ça aurait probablement été le plus grand retour de l'histoire du football américain. Mais vous savez quoi ? Ça a mené à un moment incroyable lors du match contre l'Algérie. »


  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    « Presque trop tiré par les cheveux »

    Avec deux points en deux matches, les États-Unis abordaient leur dernier match de groupe en sachant exactement ce qu'ils devaient faire. La rencontre, disputée à Pretoria le 23 juin, a démarré dans la confusion. L'Algérie a touché la barre transversale dès les premières minutes, manquant de peu de plonger les États-Unis dans une situation difficile dès le début, comme cela leur était familier.

    Cependant, après cette frayeur, les Américains ont pris le contrôle. Clint Dempsey a mené vague après vague d'attaques, se voyant refuser un but pour hors-jeu, frappant le poteau et manquant une occasion énorme qui a laissé le match, d'une manière ou d'une autre, toujours sans but.

    À mesure que le temps s'écoulait vers la 90e minute, les espoirs de l'équipe nationale américaine de football s'amenuisaient.

    « Ils étaient sur le point d’être éliminés de la Coupe du monde », a déclaré le commentateur Ian Darke à Fox Sports. « Les 90 minutes étaient écoulées. Je me souviens avoir pensé que lorsque Tim Howard a récupéré le ballon, c’était vraiment la dernière chance. Ils n’y arriveraient pas. C’était l’une de ces histoires qui semblaient presque trop invraisemblables. »

    Et pourtant, le match réservait encore un rebondissement.

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  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    « Juste au bon endroit »

    Il ne faut pas l'oublier : Howard mérite tout le crédit qui lui revient. Sans lui, le moment de magie de Donovan n'aurait jamais eu lieu. Sans lui, on ne parlerait pas, 15 ans plus tard, du parcours de l'équipe nationale américaine lors de la Coupe du monde 2010.

    « Ce que les gens ne réalisent pas à propos de ce match, c’est que pendant les dix dernières minutes environ, nous, les cinq attaquants, avons pratiquement abandonné nos responsabilités défensives », a déclaré Donovan à The Athletic. « Tim savait qu’une partie d’entre nous, faute d’un meilleur terme, trichait sur le terrain. »

    Quelques millisecondes après avoir effectué un arrêt à bout portant, Howard a fait preuve d’intelligence. Le gardien de l’équipe nationale américaine s’est immédiatement emparé du ballon et l’a lancé à 50 mètres vers l’avant, avec une telle rapidité que les caméras de télévision n’ont pas réussi à le filmer.

    Soudain, la caméra a fait un panoramique pour suivre Donovan, qui s’était élancé et commençait à courir vers le but algérien avant de glisser une passe à Altidore. L’attaquant de l’équipe nationale américaine a centré vers Dempsey, dont le tir a été repoussé par le gardien Rais M’bolhi. Mais il ne l’a pas repoussé assez loin. Donovan, qui n’avait jamais cessé sa course, s’est jeté sur le ballon perdu. Le reste appartient à l’histoire.

    « C'était juste assez rapide pour que je n'aie pas à réfléchir », a déclaré Donovan. « Si ça avait été plus lent, j'aurais vraiment commencé à réfléchir. C'était dans cette zone où c'est vraiment juste de l'instinct plutôt que de se demander où on veut la placer. C'était pile dans cette zone idéale. »

    « Allez, allez, les États-Unis ! » a crié Darke, un cri qui restera à jamais associé au commentateur, à Donovan et à l’équipe nationale américaine. L’émotion sur le terrain était palpable alors que les coéquipiers se jetaient sur le buteur dans le coin. Ils avaient remporté le match dans les dernières secondes. Leur Coupe du monde ne s’arrêterait pas contre l’Algérie, et ils le savaient dès l’instant où Donovan a propulsé son tir au fond des filets.

    Ce qu’ils ne savaient pas, cependant, c’était ce que cela signifiait pour leurs compatriotes restés au pays. Il s’avère que cela signifiait énormément.

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    « Il faut que tu voies ça »

    Une recherche rapide sur YouTube avec les mots-clés « Landon Donovan Algérie » donne toute une série de résultats. Le premier résultat, cependant, n’a jamais changé. Il s’agit d’une vidéo qui est devenue aussi célèbre que le but lui-même, car elle immortalise un instant précis et ce que cet instant a représenté pour tant de gens.

    Publiée par l'utilisateur Kitchel221c30, cette vidéo a été visionnée plus de 5,5 millions de fois. Mise en ligne deux jours après le but de Donovan, elle compile des réactions venues de tous les États-Unis. Toutes ces années plus tard, les commentaires regorgent encore de spectateurs affirmant que la vidéo leur a donné des frissons, tant lors de sa sortie qu'aujourd'hui, 15 ans après les faits.

    Les commentateurs de YouTube ne sont pas les seuls. Quelques jours seulement après son but, Donovan a lui aussi visionné la vidéo. Cela lui a ouvert les yeux sur une réalité à laquelle il avait toujours cru, mais dont il savait désormais qu’elle était vraie : son pays s’en souciait vraiment.

    « Le lendemain matin, après le but », a raconté Donovan au podcast de l’U.S. Soccer, « nous sommes entrés dans le centre de presse de l’U.S. Soccer, l’une des salles de l’hôtel où nous logions, et alors que je passais devant la salle du petit-déjeuner, [le directeur de la communication de l’U.S. Soccer] Michael Kammarman m’a attrapé et m’a dit : “Tu dois voir ça.”

    « Encore une fois, c’était en 2010, donc les réseaux sociaux n’étaient pas ce qu’ils sont aujourd’hui, Internet n’était pas ce qu’il est aujourd’hui, et nous étions à l’autre bout du monde, donc nous n’étions pas vraiment au courant de ce qui se passait chez nous.

    « On s’est assis, on a regardé la vidéo, et on pleurait tous les deux parce qu’on n’arrivait pas à croire que les gens chez nous vivaient le football de cette façon. Je n’aurais jamais imaginé ça.

    « Ça te donne un sentiment de puissance et de fierté pour ton pays, parce que beaucoup de ces gens n’étaient pas des fans de foot. Ils l’étaient après cette journée, mais ils n’étaient pas fans de foot avant, et pourtant ils vivaient ça exactement comme nous. Nous étions sur le terrain, mais eux vivaient ça de la même manière, en ressentant les mêmes émotions. »

    Pour beaucoup, cette expérience a marqué un tournant. Comme l’a dit Donovan, beaucoup de gens sont devenus fans de football ce jour-là, et ils ne sont jamais revenus en arrière.

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    « Quelque chose de vraiment spécial »

    Le jour de ce match contre l'Algérie, Sebastian Berhalter, aujourd’hui star des Vancouver Whitecaps et international américain, ainsi que le reste de sa famille, ont pris ce qu’il a qualifié de « décision radicale ». Il avait décidé de sécher l’école ce jour-là et de manquer une pièce de théâtre scolaire pour regarder ce match. L’enjeu était bien trop important pour passer à côté, bien sûr, et, au final, la décision de Berhalter de suivre l’équipe nationale américaine a été récompensée, n’est-ce pas ?

    « Je me souviens m'être dit : "Je n'arrive pas à croire que ça soit arrivé" », a déclaré Berhalter au site officiel de la MLS depuis le camp de l'équipe nationale américaine. « Ça a vraiment été un déclic pour moi, honnêtement. En grandissant, ressentir ça, c'était quelque chose de vraiment spécial. C'était le moment le plus mémorable, surtout en grandissant. »

    Aujourd’hui, 15 ans plus tard, ce garçon de neuf ans est lui-même milieu de terrain de l’équipe nationale américaine, avec ses propres rêves de Coupe du monde, mais Berhalter n’est pas le seul. De nombreux enfants de neuf ans sont tombés amoureux du football ce jour-là. Il y avait aussi des trentenaires, des quadragénaires et même des septuagénaires. Le but de Donovan a été, d’une certaine manière, un moment qui a transcendé le sport pour devenir quelque chose de plus grand.

    C'est pourquoi, toutes ces années plus tard, des joueurs comme Berhalter y repensent. C'est pourquoi, toutes ces années plus tard, il figure toujours parmi les moments les plus commentés de l'histoire du football américain. Et c'est pourquoi, en fin de compte, nous ne parvenons toujours pas à cerner l'impact réel de ce but, en grande partie parce qu'il continue d'inspirer encore aujourd'hui.

    C'est là le véritable héritage de Donovan. Oubliez les trophées, les honneurs et les statistiques, et regardez plus loin. Ce jour-là, en Afrique du Sud, Donovan a inspiré une nation et, même aujourd'hui, 15 ans plus tard, la nation continue de parler de l'endroit où elle se trouvait lorsqu'elle a vu ce but, que cette réaction ait été filmée ou non.

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