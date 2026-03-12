AFP
« Aller de l'avant pour faire de grands pas » - Joao Pedro, joueur de Chelsea, devrait conclure un transfert extraordinaire vers Arsenal
Joao Pedro, joueur de classe mondiale, s'épanouit à Chelsea
Depuis l'arrivée de Liam Rosenior à Stamford Bridge, Pedro s'est transformé en l'un des finisseurs les plus efficaces d'Europe. L'attaquant a déjà inscrit 11 buts en seulement 15 apparitions sous le nouveau régime, surpassant ses précédents totaux sous Enzo Maresca. Cette incroyable série comprend un superbe triplé contre Aston Villa, autre prétendant au top 4, ainsi qu'un but lors de la récente victoire en FA Cup contre Wrexham, consolidant ainsi son statut de figure centrale de l'attaque des Blues. Rosenior n'a pas tardé à alimenter l'engouement, qualifiant l'attaquant de « classe mondiale » et insistant sur le fait qu'il ne l'échangerait pour aucun autre joueur du football mondial à l'heure actuelle.
Davis soutient un transfert surprenant entre deux capitales
C'est précisément ce type de jeu dévastateur qui a attiré l'attention de ceux qui le connaissaient bien avant qu'il ne fasse sensation à Stamford Bridge. Son ancien coéquipier à Watford, Davis, a suivi de près les progrès fulgurants de son ancien coéquipier et n'est pas du tout surpris par son succès. Il va même jusqu'à prédire qu'un transfert très controversé et spectaculaire pourrait bientôt se profiler à l'horizon.
Au sujet d'un éventuel transfert à l'Emirates Stadium, Davis a déclaréà talkSPORT : « Oui, c'est certain [on pourrait le voir arriver]. Vous allez voir ses qualités à l'entraînement. Même en jouant avec lui, c'est un Brésilien, il a donc ce flair et cette confiance en lui qui lui permettent de savoir qu'il est un très bon joueur. C'est aussi un type bien. Il n'est pas irrespectueux ou quoi que ce soit de ce genre ; c'est juste quelqu'un de formidable. Donc oui, on voit clairement qu'il peut faire un grand pas en avant. Le voir à Chelsea aujourd'hui, c'est comme... Même s'il allait à Arsenal ou quelque chose comme ça, je ne serais pas surpris ; il est très bon. »
Sur les traces de Havertz ?
Un transfert à Arsenal permettrait à Pedro de suivre les traces de Kai Havertz, qui a réussi à passer du bleu au rouge pour devenir un élément essentiel de l'équipe de Mikel Arteta en quête du titre. Si les supporters de Chelsea sont prêts à tout pour garder leur nouvelle idole, les « grands pas » évoqués par Davis pourraient être liés à son désir de remporter la Premier League. Le talent et les qualités techniques de Pedro s'intégreraient en théorie parfaitement dans le système offensif fluide des Gunners, même si Chelsea serait sans doute réticent à le vendre.
Priorité immédiate dans un contexte européen difficile
Malgré les rumeurs de transfert, Pedro doit rester concentré sur le terrain alors que Chelsea tente de sauver sa saison. Les Blues se battent actuellement pour décrocher une place cruciale dans le top 4 de la Premier League afin de garantir leur participation aux compétitions européennes de haut niveau l'année prochaine. Cet effort national va de pair avec une tâche monumentale en Europe après une défaite écrasante 5-2 contre le Paris Saint-Germain lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Avec tout à faire lors du match retour la semaine prochaine à Stamford Bridge, Pedro et ses coéquipiers devront réaliser une performance exceptionnelle pour orchestrer un retour miraculeux.
