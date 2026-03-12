« Aller de l'avant pour faire de grands pas » - Joao Pedro, joueur de Chelsea, devrait conclure un transfert extraordinaire vers Arsenal

C'est précisément ce type de jeu dévastateur qui a attiré l'attention de ceux qui le connaissaient bien avant qu'il ne fasse sensation à Stamford Bridge. Son ancien coéquipier à Watford, Davis, a suivi de près les progrès fulgurants de son ancien coéquipier et n'est pas du tout surpris par son succès. Il va même jusqu'à prédire qu'un transfert très controversé et spectaculaire pourrait bientôt se profiler à l'horizon.

Au sujet d'un éventuel transfert à l'Emirates Stadium, Davis a déclaré à talkSPORT : « Oui, c'est certain [on pourrait le voir arriver]. Vous allez voir ses qualités à l'entraînement. Même en jouant avec lui, c'est un Brésilien, il a donc ce flair et cette confiance en lui qui lui permettent de savoir qu'il est un très bon joueur. C'est aussi un type bien. Il n'est pas irrespectueux ou quoi que ce soit de ce genre ; c'est juste quelqu'un de formidable. Donc oui, on voit clairement qu'il peut faire un grand pas en avant. Le voir à Chelsea aujourd'hui, c'est comme... Même s'il allait à Arsenal ou quelque chose comme ça, je ne serais pas surpris ; il est très bon. »