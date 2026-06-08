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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
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Allemagne, tableau du tournoi de la Coupe du monde 2026 : les adversaires potentiels de l'équipe nationale allemande après la phase de groupes et le parcours jusqu'à la finale

Coupe du monde

Les adversaires de l'équipe d'Allemagne dans la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 sont connus. SPOX vous dévoile les équipes que Kimmich, Woltemade et leurs coéquipiers pourraient affronter après la phase de groupes, ainsi que le parcours possible vers la finale.

Avec le Curaçao, la Côte d’Ivoire et le Curaçao dans son groupe, l’équipe d’Allemagne a tiré un parcours relativement favorable pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Mais que se passera-t-il après la phase de groupes ?

SPOX vous propose un tour d’horizon complet du tableau et des adversaires potentiels.

  • Allemagne, tableau du tournoi de la Coupe du monde 2026 : les adversaires potentiels de l'équipe nationale allemande après la phase de groupes et le parcours jusqu'à la finale

    Avec 48 équipes en lice pour la première fois dans cette Coupe du monde, non seulement les premiers et deuxièmes de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe, mais aussi les huit meilleurs troisièmes. Dès lors, le risque pour l’équipe d’Allemagne de sortir dès la phase de groupes, comme en 2018 et 2022, est nettement réduit.

    En cas de victoire dans son groupe, elle défiera au premier tour à élimination directe l’un des meilleurs troisièmes des groupes A, B, C, D ou F. Puis, en huitièmes, elle croiserait le vainqueur du groupe I, probablement la France ou la Norvège. En cas de succès, elle croiserait ensuite le vainqueur du duel entre les Pays-Bas et le Maroc, si les favoris confirment. Enfin, si l’équipe de l’entraîneur Julian Nagelsmann atteint le dernier carré, elle pourrait défier l’Espagne pour une place en finale. 

    En cas de deuxième place, le parcours s’élancerait dès le premier tour à élimination directe contre le deuxième du groupe I, probablement la France, le Sénégal, la Norvège ou l’Irak. 

    En huitièmes, elle croiserait ensuite le Brésil, puis, en quarts, l’Angleterre de Thomas Tuchel. Une demi-finale la mettrait aux prises avec le Portugal ou l’Argentine, championne en titre.

    Voici un récapitulatif de tous les scénarios possibles après le premier tour :

    DateGroupeMatchLieu
    28/06SF1Deuxième A – Deuxième BLos Angeles
    29 juinSF2Premier E – Troisième A/B/C/D/FBoston
    29 juinSF3Premier F – Deuxième CMonterrey
    29 juinSF4Premier C – Deuxième FHouston
    30 juinSF5Premier I – Troisième C/D/F/G/HNew Jersey
    30 juinSF6Deuxième E – Deuxième IDallas
    30 juinSF7Premier A – Troisième C/E/F/H/IMexique
    1^(er) juilletSF8Premier L – Troisième E/H/I/J/KAtlanta
    01/07SF9Premier D – Troisième B/E/F/I/JSan Francisco
    01/07SF10Premier G – Troisième A/E/H/I/JSeattle
    02/07SF11Deuxième K – Deuxième LToronto
    02/07SF12Premier H – Deuxième JLos Angeles
    02/07SF13Premier B – Troisième E/F/G/I/JVancouver
    03/07SF14Premier J – Deuxième HMiami
    03/07SF15Premier K – Troisième D/E/I/J/LKansas City
    03/07SF16Deuxième D – Deuxième GDallas
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  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Coupe du monde 2026 : le calendrier

    DateTour
    Du 11 au 27 juinPhase de groupes
    Du 28 juin au 3 juilletSeizièmes de finale
    Du 4 au 7 juilletHuitièmes de finale
    Du 9 au 11 juilletQuarts de finale
    14 et 15 juilletDemi-finales
    18 juilletMatch pour la 3^e place
    19 juilletFinale
  • Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images

    Allemagne, tableau du tournoi de la Coupe du monde 2026 : les adversaires potentiels de l'équipe nationale allemande après la phase de groupes et le parcours jusqu'à la finale - Retransmission des matchs de groupe de l'Allemagne à la télévision et en streaming

    DateMatchDiffusion en clairDiffusion sur une chaîne payante
    Dimanche 14 juin (19 h)Allemagne - CuraçaoARDMagentaTV
    Samedi 20 juin à 22hAllemagne vs Côte d’IvoireZDFMagentaTV
    Jeudi 25 juin à 22 h : Allemagne – ÉquateurAllemagne - ÉquateurARDMagentaTV

  • Coupe du monde 2026 : aperçu de tous les groupes

    Groupe A

    Mexique
    Afrique du Sud
    Corée du Sud
    République tchèque

    Groupe B

    Canada
    Bosnie-Herzégovine
    Qatar
    Suisse

    Groupe C

    Brésil
    Maroc
    Haïti
    Écosse

    Groupe D

    États-Unis
    Paraguay
    Australie
    Turquie

    Groupe E

    Allemagne
    Curaçao
    Côte d’Ivoire
    Équateur

    Groupe F

    Pays-Bas
    Japon
    Suède
    Tunisie

    Groupe G

    Belgique
    Égypte
    Iran
    Nouvelle-Zélande

    Groupe H

    Espagne
    Cap-Vert
    Arabie saoudite
    Uruguay

    Groupe I

    France
    Sénégal
    Irak
    Norvège

    Groupe J

    Argentine
    Algérie
    Autriche
    Jordanie

    Groupe K

    Portugal
    République démocratique du Congo
    Ouzbékistan
    Colombie

    Groupe L

    Angleterre
    Croatie
    Ghana
    Panama