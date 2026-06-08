Allemagne, tableau du tournoi de la Coupe du monde 2026 : les adversaires potentiels de l'équipe nationale allemande après la phase de groupes et le parcours jusqu'à la finale

Avec 48 équipes en lice pour la première fois dans cette Coupe du monde, non seulement les premiers et deuxièmes de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe, mais aussi les huit meilleurs troisièmes. Dès lors, le risque pour l’équipe d’Allemagne de sortir dès la phase de groupes, comme en 2018 et 2022, est nettement réduit.

En cas de victoire dans son groupe, elle défiera au premier tour à élimination directe l’un des meilleurs troisièmes des groupes A, B, C, D ou F. Puis, en huitièmes, elle croiserait le vainqueur du groupe I, probablement la France ou la Norvège. En cas de succès, elle croiserait ensuite le vainqueur du duel entre les Pays-Bas et le Maroc, si les favoris confirment. Enfin, si l’équipe de l’entraîneur Julian Nagelsmann atteint le dernier carré, elle pourrait défier l’Espagne pour une place en finale.

En cas de deuxième place, le parcours s’élancerait dès le premier tour à élimination directe contre le deuxième du groupe I, probablement la France, le Sénégal, la Norvège ou l’Irak.

En huitièmes, elle croiserait ensuite le Brésil, puis, en quarts, l’Angleterre de Thomas Tuchel. Une demi-finale la mettrait aux prises avec le Portugal ou l’Argentine, championne en titre.

Voici un récapitulatif de tous les scénarios possibles après le premier tour :