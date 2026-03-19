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Allemagne, sélection pour les matchs contre la Suisse et le Ghana : quels joueurs Julian Nagelsmann a-t-il sélectionnés pour l'équipe nationale allemande et quelles stars de la DFB manquent à l'appel ?

Qui fera partie de la sélection finale de l'équipe nationale allemande avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, et quelles stars de la DFB devront rester à la maison ? Spox vous donne toutes les réponses.

Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a officiellement dévoilé sa liste pour les matchs de préparation à la Coupe du monde contre la Suisse (27 mars) et le Ghana (30 mars).

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  • Allemagne, sélection pour les matchs contre la Suisse et le Ghana : quels joueurs Julian Nagelsmann a-t-il sélectionnés pour l'équipe nationale allemande et quelles stars de la DFB manquent à l'appel ?

    Julian Nagelsmann aborde ses deux premiers matchs internationaux avec deux nouveaux venus et six joueurs de retour. Dans la sélection de 26 joueurs présentée aujourd'hui, deux noms ressortent particulièrement : avec Lennart Karl et Jonas Urbig, le sélectionneur national fait directement entrer deux talents du Bayern dans l'équipe A. La sélection est également renforcée par les internationaux évoluant en Premier League anglaise : Pascal Groß, Kai Havertz et Anton Stach. À cela s'ajoutent Antonio Rüdiger, Deniz Undav et Josha Vagnoman.

    Voici les nouveaux venus par rapport à la dernière sélection :

    • Gardien :Jonas Urbig
    • Défense : Antonio Rüdiger, Josha Vagnoman, Anton Stach, Pascal Groß
    • Attaque : Deniz Undav, Lennart Karl, Kai Havertz

    Finn Dahmen, entre autres, doit céder sa place à Jonas Urbig. Said El Mala n'est pas non plus de la partie. Nagelsmann s'était récemment montré critique quant à son manque de temps de jeu au 1. FC Cologne.

    Voici les joueurs absents par rapport à la dernière sélection : 

    • Gardien : Finn Dahmen, Noah Atubolu
    • Défense : Ridle Baku
    • Attaque : Karim Adeyemi, Jonathan Burkardt, Nadiem Amiri, Said El Mala

    Nagelsmann renonce également à la star du milieu de terrain Jamal Musiala dans son effectif pour les matchs amicaux. En raison des problèmes de blessure actuels de Musiala, il a été décidé, en concertation avec le FCB et les équipes médicales concernées, de ne pas sélectionner le joueur de 23 ans. Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst, Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt et Maximilian Beier ne font pas non plus partie de la sélection.

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    Équipe de la DFB : la sélection de l'équipe nationale allemande

    PositionJoueurClub
    GardienOliver BaumannTSG Hoffenheim
    ButAlexander NübelVfB Stuttgart
    GardienJonas UrbigFC Bayern Munich
    DéfenseWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort
    DéfenseurPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DéfenseJoshua KimmichFC Bayern Munich
    DéfenseurAleksandar PavlovicFC Bayern Munich
    DéfenseurDavid RaumRB Leipzig
    DéfenseurAntonio RüdigerReal Madrid
    DéfenseurNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DéfenseurAnton StachLeeds United
    DéfenseurJonathan TahFC Bayern Munich
    DéfenseurMalick ThiawNewcastle United
    DéfenseurJosha VagnomanVfB Stuttgart
    AttaquantLeon GoretzkaFC Bayern Munich
    AttaquantSerge GnabryFC Bayern Munich
    AttaquantKai HavertzFC Arsenal
    AttaquantLennart KarlFC Bayern Munich
    AttaquantJamie LewelingVfB Stuttgart
    AttaquantFelix NmechaBorussia Dortmund
    AttaquantLeroy SanéGalatasaray Istanbul
    AttaquantKevin SchadeFC Brentford
    AttaquantDeniz UndavVfB Stuttgart
    AttaquantFlorian WirtzFC Liverpool
    AttaquantNick WoltemadeNewcastle United

  • Allemagne, sélection contre la Suisse et le Ghana : retransmission

    Le match amical en Suisse sera diffusé en direct sur RTL et en streaming sur RTL+. Le match à domicile contre le Ghana sera retransmis par l'ARD en télévision gratuite et dans sa médiathèque. 

    Pendant la Coupe du monde également, les chaînes publiques se partageront la phase de groupes : les matchs contre Curaçao et l'Équateur seront diffusés sur ARD, tandis que le duel contre la Côte d'Ivoire sera diffusé sur ZDF. Pour ne manquer aucun match : MagentaTV retransmettra tous les matchs de l'ensemble du tournoi.

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  • Allemagne, sélection nationale contre la Suisse et le Ghana : aperçu des dates clés et de la diffusion des matchs de l'équipe nationale allemande

    DateHeureDateLieuDiffusion
    27 mars20h45Match de préparation à la Coupe du monde contre la SuisseBâleRTL, RTL+
    30 mars20h45Match de préparation à la Coupe du monde contre le GhanaStuttgartARD, médiathèque ARD
    31 mai20h45Match de préparation à la Coupe du monde contre la FinlandeMayenceZDF, médiathèque ZDF
    2 juin Départ pour le stage d'entraînement à ChicagoFrancfort-
    6 juin20h30Match de préparation à la Coupe du monde contre les États-UnisChicagoRTL, RTL+
    8 juin Installation au quartier général de la Coupe du monde (The Graylyn Estate à Winston-Salem)Caroline du Nord-
    14 juin19h00Match de groupe de la Coupe du monde contre CuraçaoHoustonARD, MagentaTV, médiathèque ARD
    20 juin22h00Match de groupe de la Coupe du monde contre la Côte d'IvoireTorontoZDF, MagentaTV, médiathèque ZDF
    25 juin22h00Match de groupe de la Coupe du monde contre l'ÉquateurEast RutherfordARD, MagentaTV, médiathèque ARD
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