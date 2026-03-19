Allemagne, sélection pour les matchs contre la Suisse et le Ghana : quels joueurs Julian Nagelsmann a-t-il sélectionnés pour l'équipe nationale allemande et quelles stars de la DFB manquent à l'appel ?

Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a officiellement dévoilé sa liste pour les matchs de préparation à la Coupe du monde contre la Suisse (27 mars) et le Ghana (30 mars).
Découvrez ici, sur SPOX, qui est présent et qui est absent !
Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a officiellement dévoilé sa liste pour les matchs de préparation à la Coupe du monde contre la Suisse (27 mars) et le Ghana (30 mars).
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Julian Nagelsmann aborde ses deux premiers matchs internationaux avec deux nouveaux venus et six joueurs de retour. Dans la sélection de 26 joueurs présentée aujourd'hui, deux noms ressortent particulièrement : avec Lennart Karl et Jonas Urbig, le sélectionneur national fait directement entrer deux talents du Bayern dans l'équipe A. La sélection est également renforcée par les internationaux évoluant en Premier League anglaise : Pascal Groß, Kai Havertz et Anton Stach. À cela s'ajoutent Antonio Rüdiger, Deniz Undav et Josha Vagnoman.
Voici les nouveaux venus par rapport à la dernière sélection :
Finn Dahmen, entre autres, doit céder sa place à Jonas Urbig. Said El Mala n'est pas non plus de la partie. Nagelsmann s'était récemment montré critique quant à son manque de temps de jeu au 1. FC Cologne.
Voici les joueurs absents par rapport à la dernière sélection :
Nagelsmann renonce également à la star du milieu de terrain Jamal Musiala dans son effectif pour les matchs amicaux. En raison des problèmes de blessure actuels de Musiala, il a été décidé, en concertation avec le FCB et les équipes médicales concernées, de ne pas sélectionner le joueur de 23 ans. Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst, Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt et Maximilian Beier ne font pas non plus partie de la sélection.
|Position
|Joueur
|Club
|Gardien
|Oliver Baumann
|TSG Hoffenheim
|But
|Alexander Nübel
|VfB Stuttgart
|Gardien
|Jonas Urbig
|FC Bayern Munich
|Défense
|Waldemar Anton
|Borussia Dortmund
|Défenseur
|Nathaniel Brown
|Eintracht Francfort
|Défenseur
|Pascal Groß
|Brighton & Hove Albion
|Défense
|Joshua Kimmich
|FC Bayern Munich
|Défenseur
|Aleksandar Pavlovic
|FC Bayern Munich
|Défenseur
|David Raum
|RB Leipzig
|Défenseur
|Antonio Rüdiger
|Real Madrid
|Défenseur
|Nico Schlotterbeck
|Borussia Dortmund
|Défenseur
|Anton Stach
|Leeds United
|Défenseur
|Jonathan Tah
|FC Bayern Munich
|Défenseur
|Malick Thiaw
|Newcastle United
|Défenseur
|Josha Vagnoman
|VfB Stuttgart
|Attaquant
|Leon Goretzka
|FC Bayern Munich
|Attaquant
|Serge Gnabry
|FC Bayern Munich
|Attaquant
|Kai Havertz
|FC Arsenal
|Attaquant
|Lennart Karl
|FC Bayern Munich
|Attaquant
|Jamie Leweling
|VfB Stuttgart
|Attaquant
|Felix Nmecha
|Borussia Dortmund
|Attaquant
|Leroy Sané
|Galatasaray Istanbul
|Attaquant
|Kevin Schade
|FC Brentford
|Attaquant
|Deniz Undav
|VfB Stuttgart
|Attaquant
|Florian Wirtz
|FC Liverpool
|Attaquant
|Nick Woltemade
|Newcastle United
Le match amical en Suisse sera diffusé en direct sur RTL et en streaming sur RTL+. Le match à domicile contre le Ghana sera retransmis par l'ARD en télévision gratuite et dans sa médiathèque.
Pendant la Coupe du monde également, les chaînes publiques se partageront la phase de groupes : les matchs contre Curaçao et l'Équateur seront diffusés sur ARD, tandis que le duel contre la Côte d'Ivoire sera diffusé sur ZDF. Pour ne manquer aucun match : MagentaTV retransmettra tous les matchs de l'ensemble du tournoi.
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|Date
|Heure
|Date
|Lieu
|Diffusion
|27 mars
|20h45
|Match de préparation à la Coupe du monde contre la Suisse
|Bâle
|RTL, RTL+
|30 mars
|20h45
|Match de préparation à la Coupe du monde contre le Ghana
|Stuttgart
|ARD, médiathèque ARD
|31 mai
|20h45
|Match de préparation à la Coupe du monde contre la Finlande
|Mayence
|ZDF, médiathèque ZDF
|2 juin
|Départ pour le stage d'entraînement à Chicago
|Francfort
|-
|6 juin
|20h30
|Match de préparation à la Coupe du monde contre les États-Unis
|Chicago
|RTL, RTL+
|8 juin
|Installation au quartier général de la Coupe du monde (The Graylyn Estate à Winston-Salem)
|Caroline du Nord
|-
|14 juin
|19h00
|Match de groupe de la Coupe du monde contre Curaçao
|Houston
|ARD, MagentaTV, médiathèque ARD
|20 juin
|22h00
|Match de groupe de la Coupe du monde contre la Côte d'Ivoire
|Toronto
|ZDF, MagentaTV, médiathèque ZDF
|25 juin
|22h00
|Match de groupe de la Coupe du monde contre l'Équateur
|East Rutherford
|ARD, MagentaTV, médiathèque ARD