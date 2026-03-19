Allemagne, sélection pour les matchs contre la Suisse et le Ghana : quels joueurs Julian Nagelsmann a-t-il sélectionnés pour l'équipe nationale allemande et quelles stars de la DFB manquent à l'appel ?

Julian Nagelsmann aborde ses deux premiers matchs internationaux avec deux nouveaux venus et six joueurs de retour. Dans la sélection de 26 joueurs présentée aujourd'hui, deux noms ressortent particulièrement : avec Lennart Karl et Jonas Urbig, le sélectionneur national fait directement entrer deux talents du Bayern dans l'équipe A. La sélection est également renforcée par les internationaux évoluant en Premier League anglaise : Pascal Groß, Kai Havertz et Anton Stach. À cela s'ajoutent Antonio Rüdiger, Deniz Undav et Josha Vagnoman.

Voici les nouveaux venus par rapport à la dernière sélection :

Gardien : Jonas Urbig

Défense : Antonio Rüdiger, Josha Vagnoman, Anton Stach, Pascal Groß

Attaque : Deniz Undav, Lennart Karl, Kai Havertz

Finn Dahmen, entre autres, doit céder sa place à Jonas Urbig. Said El Mala n'est pas non plus de la partie. Nagelsmann s'était récemment montré critique quant à son manque de temps de jeu au 1. FC Cologne.

Voici les joueurs absents par rapport à la dernière sélection :

Gardien : Finn Dahmen, Noah Atubolu

Défense : Ridle Baku

Ridle Baku Attaque : Karim Adeyemi, Jonathan Burkardt, Nadiem Amiri, Said El Mala

Nagelsmann renonce également à la star du milieu de terrain Jamal Musiala dans son effectif pour les matchs amicaux. En raison des problèmes de blessure actuels de Musiala, il a été décidé, en concertation avec le FCB et les équipes médicales concernées, de ne pas sélectionner le joueur de 23 ans. Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst, Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt et Maximilian Beier ne font pas non plus partie de la sélection.