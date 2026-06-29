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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Allemagne-Paraguay : les notes de CM. Gill, le gardien qui arrête tout ; Nagelsmann, trop sûr de lui ; Musiala et Wirtz, trop discrets. Woltemade, indigne. Superbe match de l'ancien Milanais Gomez

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Allemagne vs Paraguay
Allemagne
Paraguay

Voici les notes de Allemagne-Paraguay, match remporté aux tirs au but par les Sud-Américains, qui se qualifient pour les huitièmes de finale et affronteront le vainqueur de Suède-France.

  • LES NOTES DES JOUEURS ALLEMANDS

    Neuer 6,5 : sans responsabilité sur le but d'Enciso, il arrête le penalty qui aurait qualifié le Paraguay pour les huitièmes. Puis Tah gâche tout. 


    Kimmich 5,5 : polyvalent, il peut jouer latéral, il sait jouer latéral, mais sur le flanc il manque de puissance. Il commet aussi trop d’erreurs. Est-ce vraiment rentable ?


    Rüdiger 6 :solide et bien positionné (110’ Thiaw sv)


    Tah 5 : ses habituelles pertes de repères et erreurs d’appréciation. Il inscrit un but en prolongation, mais il y a une faute d’Anton sur Gill. Le penalty, tiré trop haut, survient après deux occasions manquées par le Paraguay. 


    Brown 5 : moins incisif que d’habitude, il se montre attentif en défense mais perd Enciso de vue. 


    Nmecha 5,5 : des deux milieux, c’est celui qui ose le plus, mais il est moins précis que d’habitude (46’ Goretzka 6 : l’Allemagne est meilleure avec lui sur le terrain)


    Pavlovic 5,5 : homme de base, il se contente de relances courtes sans imposer de rythme. À ce niveau, le service minimum ne suffit pas (79’ Anton 5 : en prolongation, il commet une faute sur Gill, annulant ainsi le 2-1 de Tah)


    Sané 6 : beaucoup de tentatives, peu de dribbles réussis. Quelques bons centres et accélérations (88’ Woltemade 4,5 : indigne, il rate même son penalty. Sa sélection reste difficile à justifier)


    Undav 5 : avant-centre, soutien de l’avant-centre (Havertz), pour sa première titularisation en Coupe du monde, il cumule les deux rôles sans convaincre. La complicité avec son partenaire d’attaque doit encore mûrir (63’ Musiala 5,5 : encore un match du genre « j’aimerais bien, mais je n’y arrive pas »)


    Wirtz 6 : pas encore à 100 %, il a livré une première période discrète avant de servir Havertz pour l’égalisation (110’ Amiri 6 : entre en jeu et transforme son penalty)


    Havertz 5,5 : il marque de la tête, en frôle un autre, mais Gillet dit non. Il s’élance le premier mais manque son penalty. Le spécialiste déçoit quand l’équipe a besoin de lui.


    Nagelsmann 4,5 : ses choix ne convainquent pas. Une Mannschaft talentueuse mais désorganisée. Trop présomptueux. 

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  • LES NOTES DES JOUEURS DU PARAGUAY

    Gill 8 : vigilant face à Kimmich et dans les airs, exempt de responsabilité sur l'égalisation, il réalise une parade décisive devant Havertz puis arrête deux penalties, ceux de Havertz et de Woltemade.


    Caceres 6 : agressif pendant plus d’une heure, il est battu par la frappe de Tah qui inscrit le 2-1, mais le VAR vient finalement annuler le but (99’ Ojeda 6 : participe à la résistance du Paraguay). 


    Gómez 7 : solide comme un roc, il s’en sort à merveille dans les duels et frôle même le but sur corner. 


    Canale 7,5 : un match joué avec le cœur, malgré quelques approximations. Une note élevée récompensant son penalty transformé, qui a pris Neuer à contre-pied. Un but historique.


    Alonso 6 : peu présent en soutien, occupé à contenir Sané (122’ Balbuena 5 : entre pour tirer son penalty, qu’il manque. Canale met tout le monde d’accord)



    Cubas 6 : solide, il prend quelques risques dans ses interventions 


    Almirón 6,5 : met le feu au jeu et crée la supériorité numérique qui mène au 1-0. 


    Bobadilla 6 : abat un travail colossal au milieu, mais baisse de régime en seconde période (99’ Sanabria 5 : il échoue sur le premier « match point » depuis les onze mètres)


    Galarza 6,5 : une passe décisive parfaite pour Enciso, une fois encore protagoniste : un but et deux passes décisives dans cette Coupe du monde. 


    Enciso 7 : il place sa tête sur le centre de Galarza et inscrit un but crucial ; en seconde période, Neuer l’empêche de porter le score à 0-2. Il sort sur blessure (55’ Mauricio 6 : il tente de perturber les défenseurs centraux). 


    Avalos 6 : omniprésent, il gratte de nombreux ballons et maintient Rudiger et Tah sous pression. Peu servi, il ne cadre pas (55’ Caballero 6 : même profil que Mauricio). 


    Alfaro 7 : il met en place une équipe qui se défend avec organisation et repart en contre. Une victoire collective, grâce au cœur et à l’organisation.

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