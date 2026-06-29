Neuer 6,5 : sans responsabilité sur le but d'Enciso, il arrête le penalty qui aurait qualifié le Paraguay pour les huitièmes. Avant que Tah ne gâche tout.





Kimmich 5,5 : polyvalent, il peut jouer latéral, il sait jouer latéral, mais sur le flanc il manque de puissance. Il commet aussi trop d’erreurs. Est-ce vraiment rentable ?





Rüdiger 6 :solide et bien positionné (110’ Thiaw sv)





Tah 5 : ses habituelles pertes de repères et erreurs de jugement resurgissent. Il inscrit un but en prolongation, mais il y a une faute d’Anton sur Gill. Le penalty, tiré trop haut, intervient après deux occasions manquées par le Paraguay.





Brown 5 : moins présent que d’habitude, il se montre attentif en défense mais perd Enciso de vue.





Nmecha 5,5 : des deux milieux, c’est lui qui ose le plus, mais il est moins précis que d’habitude (46’ Goretzka 6 : l’Allemagne est meilleure avec lui sur le terrain)





Pavlovic 5,5 : homme de base, il se contente de relances courtes sans imposer de rythme. À ce niveau, le service minimum ne suffit pas (79’ Anton 5 : en prolongation, il commet une faute sur Gill, « annulant » ainsi le 2-1 de Tah)





Sané 6 : beaucoup de tentatives, peu de dribbles réussis. Quelques bons centres et accélérations (88’ Woltemade 4,5 : indigne, il rate même son penalty. Difficile de justifier sa sélection).





Undav 5 : avant-centre, soutien de l’avant-centre (Havertz), pour sa première titularisation en Coupe du monde, il cumule les deux rôles sans convaincre. La complicité avec son partenaire d’attaque doit encore mûrir (63’ Musiala 5,5 : encore un match du genre « j’aimerais bien, mais je n’y arrive pas »)





Wirtz 6 : pas encore à 100 %, il est transparent en première période avant de servir Havertz pour l’égalisation (110’ Amiri 6 : entre et transforme son penalty).





Havertz 5,5 : il marque de la tête, en frôle un autre mais Gillet dit non. Il tire le premier penalty et le manque. Le spécialiste déçoit quand l’équipe en a le plus besoin.





Nagelsmann 4,5 : ses choix ne convainquent pas. Une Mannschaft talentueuse mais désorganisée. Trop présomptueux.