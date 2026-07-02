L’avenir de l’équipe nationaleallemande est en pleine tourmente. Après son élimination surprise en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay aux tirs au but – son premier match à élimination directe depuis 2014 –, la Mannschaft pourrait se tourner vers de nouveaux visages pour lancer un nouveau cycle. Bien que son contrat ait été automatiquement prolongé jusqu’au 30 juin 2028 après la qualification pour la Coupe du monde, la position du sélectionneur Julian Nagelsmann n’a jamais été aussi précaire.
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Allemagne : longue réunion avec Nagelsmann : la Fédération allemande de football lui demande de démissionner, faute de quoi il sera limogé. Klopp est le successeur désigné
RÉUNION À FIUME
Ce lundi, une réunion de crisea réuni l’entraîneur – en poste depuis septembre 2023 après le départ de Hansi Flick – et les dirigeants de la Fédération allemande de football pour faire le point. Outre Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler et Andreas Rettig, cette réunion a permis de clarifier les points les plus épineux de la gestion de l’équipe par Nagelsmann lors de la Coupe du monde : sélections, options tactiques et management du groupe. Ces derniers jours, l’ancien coach du Bayern Munich a été critiqué pour son manque de dialogue avec les joueurs et son absence d’explications sur les choix techniques.
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LE POINT D’ANCRAGE DU CONTRAT
Parallèlement, d’après Bild et Sky Deutschland, Julian Nagelsmann a tenu à présenter sa version des faits et à justifier les performances décevantes de plusieurs stars de la Mannschaft. À l’issue de ce sommet, les responsables de la Fédération allemande de football lui auraient suggéré de présenter sa démission pour mettre un terme à son mandat de sélectionneur. Si Nagelsmann refusait cette option, conformément aux intentions qu’il a affichées juste après la défaite contre le Paraguay, la Fédération procéderait à son licenciement et au versement des 14 millions d’euros prévus jusqu’à l’échéance naturelle de son contrat.
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Klopp est prêt à relever le défi.
Dans le même temps, la cote de Jürgen Klopp pour succéder à Nagelsmann à la tête de l'équipe d'Allemagne est en très forte hausse. L’ancien coach de Mayence, du Borussia Dortmund et de Liverpool est depuis longtemps la priorité des dirigeants de la Fédération allemande, qui l’ont déjà contacté et se sont vu confirmer sa disponibilité. Selon les médias outre-Rhin, le contrat qu’il a signé avec le groupe Red Bull pour diriger le département football inclut une clause lui permettant de partir en cas de appel de la sélection nationale.