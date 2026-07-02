Allemagne : longue réunion avec Nagelsmann : la Fédération allemande de football lui demande de démissionner, faute de quoi il sera limogé. Klopp est le successeur désigné

Ce lundi, une réunion de crisea réuni l’entraîneur – en poste depuis septembre 2023 après le départ de Hansi Flick – et les dirigeants de la Fédération allemande de football pour faire le point. Outre Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler et Andreas Rettig, cette réunion a permis de clarifier les points les plus épineux de la gestion de l’équipe par Nagelsmann lors de la Coupe du monde : sélections, options tactiques et management du groupe. Ces derniers jours, l’ancien coach du Bayern Munich a été critiqué pour son manque de dialogue avec les joueurs et son absence d’explications sur les choix techniques.





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