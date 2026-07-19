Allemagne : la nomination de Klopp comme sélectionneur attend seulement l’annonce officielle. L’ex-entraîneur de Liverpool confirme : « C’est une question de jours. »

Klopp, directeur sportif des équipes Red Bull depuis 2024 et récemment libéré de son contrat, s'engagera jusqu'à la Coupe du monde 2030. Il fera ses débuts sur le banc de la sélection allemande en septembre, lors des premiers matchs de la Ligue des Nations. Son premier grand rendez-vous sera l’Euro 2028, coorganisé par l’Angleterre et l’Irlande. En douze ans sur les bancs du Borussia Dortmund puis de Liverpool, Klopp a collectionné les titres : deux Bundesliga, une Coupe d’Allemagne et une Supercoupe avec le BVB, puis une Premier League, une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs, une Supercoupe d’Europe, une FA Cup, deux Carabao Cup et un Community Shield avec les Reds.