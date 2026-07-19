Jürgen Klopp sera très bientôt le nouveau sélectionneur de l’Allemagne. Seul l’annonce officielle manque encore : elle interviendra la semaine prochaine, suite à l’accord de principe conclu ces dernières semaines, juste après l’élimination de la Mannschaft en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay.
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Allemagne : la nomination de Klopp comme sélectionneur attend seulement l’annonce officielle. L’ex-entraîneur de Liverpool confirme : « C’est une question de jours. »
LES MOTS
L'intéressé a lui-même confirmé que l'affaire était conclue et qu'il allait bientôt succéder à Julian Nagelsmann, démissionnaire, à la tête de l'équipe d'Allemagne. Sur Magenta TV, où il a commenté la Coupe du monde en tant qu'analyste, Jürgen Klopp a déclaré : « Nous ne sommes plus très loin de l'annonce officielle. Dans l'idéal, elle aura lieu dans les prochains jours. »
QUEL CV !
Klopp, directeur sportif des équipes Red Bull depuis 2024 et récemment libéré de son contrat, s'engagera jusqu'à la Coupe du monde 2030. Il fera ses débuts sur le banc de la sélection allemande en septembre, lors des premiers matchs de la Ligue des Nations. Son premier grand rendez-vous sera l’Euro 2028, coorganisé par l’Angleterre et l’Irlande. En douze ans sur les bancs du Borussia Dortmund puis de Liverpool, Klopp a collectionné les titres : deux Bundesliga, une Coupe d’Allemagne et une Supercoupe avec le BVB, puis une Premier League, une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs, une Supercoupe d’Europe, une FA Cup, deux Carabao Cup et un Community Shield avec les Reds.
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