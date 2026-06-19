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Allemagne - Côte d’Ivoire : où voir le match, chaîne TV, streaming live et compositions probables

Coupe du monde
Allemagne vs Côte d'Ivoire
Allemagne
Côte d'Ivoire

Tout ce que vous devez savoir sur la rencontre Allemagne-Côte d’Ivoire, programmée lors de la deuxième journée du groupe F de la Coupe du monde.

Le match Allemagne-Côte d’Ivoire compte pour la deuxième journée du groupe E de la Coupe du monde 2026, coorganisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Les deux formations comptent actuellement trois points : l’Allemagne a dominé Curaçao 7-1, tandis que la Côte d’Ivoire a battu l’Équateur 1-0. En cas d’égalité au classement, la règle des confrontations directes s’appliquera : l’équipe qui l’emportera prendra la première place du groupe et validera son billet pour les seizièmes de finale.



  • ALLEMAGNE - CÔTE D'IVOIRE : CHAÎNE TÉLÉVISÉE ET STREAMING EN DIRECT

    Match : Allemagne - Côte d’Ivoire

    Date : samedi 20 juin 2026

    Heure : 22h

    Diffuseurs TV : DAZN, Rai 1

    Streaming : DAZN, Rai Play

    • Publicité

  • ALLEMAGNE - CÔTE D'IVOIRE : LES PROBABLES COMPOSITIONS

    ALLEMAGNE (4-2-3-1) : Neuer ; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown ; Nmecha, Pavlovic ; Sané, Musiala, Wirtz ; Havertz. Sélectionneur : Tuchel

    CÔTE D’IVOIRE (4-4-2) : Y. Fofana, Doué, Singo, N’Dicka, Konan ; Diallo, Kessié, S. Fofana, Diomandé ; Pepé, Bonny. Sélecteur : Faé

  • OÙ REGARDER ALLEMAGNE - CÔTE D’IVOIRE À LA TÉLÉVISION

    La rencontre Allemagne-Côte d’Ivoire est diffusée en direct par DAZN, soit via son application pour smart TV compatibles, soit via les consoles de jeu (PlayStation, Xbox), la TIMVISION Box ou des dispositifs comme Google Chromecast et Amazon Fire Stick TV.


    La rencontre est également diffusée par la Rai sur Rai 1, chaîne numéro 1 de la télévision numérique terrestre.

  • OÙ REGARDER ALLEMAGNE - CÔTE D’IVOIRE EN STREAMING

    Le match Allemagne-Côte d’Ivoire est également disponible en direct streaming sur smartphones, tablettes, PC et ordinateurs de bureau, avec plusieurs options :

    - DAZN : application et site web ;

    - RaiPlay : application et site web.

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