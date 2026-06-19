Allemagne - Côte d’Ivoire : où voir le match, chaîne TV, streaming live et compositions probables

Le match Allemagne-Côte d’Ivoire compte pour la deuxième journée du groupe E de la Coupe du monde 2026, coorganisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Les deux formations comptent actuellement trois points : l’Allemagne a dominé Curaçao 7-1, tandis que la Côte d’Ivoire a battu l’Équateur 1-0. En cas d’égalité au classement, la règle des confrontations directes s’appliquera : l’équipe qui l’emportera prendra la première place du groupe et validera son billet pour les seizièmes de finale.







