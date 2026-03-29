Allemagne, composition probable contre le Ghana : voici comment Julian Nagelsmann pourrait aligner l'équipe nationale allemande

L'équipe nationale allemande a récemment joué en 4-2-3-1, mais tout porte à croire que Julian Nagelsmann procédera à une rotation importante de son effectif contre le Ghana. Après le match endiablé remporté 4-3 contre la Suisse, le schéma de base devrait certes rester similaire, mais les changements éventuels pourraient faire que l'équipe de la DFB évolue par moments comme un 4-3-3.

Dans les cages, la situation est un peu plus ouverte avant le match contre le Ghana. Oliver Baumann était titulaire contre la Suisse et reste clairement le numéro un, mais certains indices laissent penser qu’Alexander Nübel pourrait avoir l’occasion de jouer à Stuttgart. Dans la défense à quatre, Joshua Kimmich devrait débuter à droite, tandis qu’en défense centrale, tout semble indiquer qu’Antonio Rüdiger et Malick Thiaw seront titulaires. Sur le côté gauche, Nathaniel Brown est candidat au onze de départ, même si David Raum reste également une option.

Au milieu de terrain, nous nous attendons à des changements. Pascal Groß et Anton Stach sont considérés comme des candidats sérieux pour le onze de départ, alors que c'étaient Angelo Stiller et Leon Goretzka qui avaient débuté contre la Suisse. Devant eux, Serge Gnabry pourrait être aligné un peu plus en retrait ou sur le côté droit.

En attaque, il pourrait également y avoir quelques changements. Florian Wirtz a été le joueur le plus en vue contre la Suisse avec deux buts et deux passes décisives, mais il pourrait être ménagé après son immense effort. Kevin Schade est un candidat sérieux pour un poste dans le trio offensif, et Lennart Karl pourrait également faire ses débuts dans le onze de départ après sa brève apparition contre la Suisse. Nagelsmann a également laissé entendre que Sané restait une option malgré sa prestation plutôt discrète.

En attaque, la décision n'est pas encore prise : Nick Woltemade est candidat pour le onze de départ, mais selon Nagelsmann, une titularisation de Deniz Undav est également tout à fait envisageable.

Composition probable de l'Allemagne :

Nübel – Kimmich, Thiaw, Rüdiger, Brown – Groß, Stach, Gnabry – Lennart Karl, Woltemade, Schade