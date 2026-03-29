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Allemagne, composition probable contre le Ghana : voici comment Julian Nagelsmann pourrait aligner l'équipe nationale allemande

Allemagne vs Ghana
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Dernier match amical avant la sélection définitive pour la Coupe du monde : l'Allemagne affrontera le Ghana vendredi. Nous vous dévoilons la composition à laquelle le sélectionneur Julian Nagelsmann devrait faire confiance.

Nouveau test de résistance pour l'équipe nationale allemande ! Lundi 30 mars, l'équipe nationale allemande affrontera le Ghana lors du deuxième match amical de cette période internationale – un test décisif en vue de la sélection de l'équipe en mai. Le coup d'envoi est prévu à 20h45 à la MHP Arena de Stuttgart.

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Découvrez sur SPOX quels joueurs Julian Nagelsmann a sélectionnés et qui pourrait être titularisé !

  • Allemagne, composition probable contre le Ghana : voici comment Julian Nagelsmann pourrait aligner l'équipe nationale allemande

    L'équipe nationale allemande a récemment joué en 4-2-3-1, mais tout porte à croire que Julian Nagelsmann procédera à une rotation importante de son effectif contre le Ghana. Après le match endiablé remporté 4-3 contre la Suisse, le schéma de base devrait certes rester similaire, mais les changements éventuels pourraient faire que l'équipe de la DFB évolue par moments comme un 4-3-3. 

    Dans les cages, la situation est un peu plus ouverte avant le match contre le Ghana. Oliver Baumann était titulaire contre la Suisse et reste clairement le numéro un, mais certains indices laissent penser qu’Alexander Nübel pourrait avoir l’occasion de jouer à Stuttgart. Dans la défense à quatre, Joshua Kimmich devrait débuter à droite, tandis qu’en défense centrale, tout semble indiquer qu’Antonio Rüdiger et Malick Thiaw seront titulaires. Sur le côté gauche, Nathaniel Brown est candidat au onze de départ, même si David Raum reste également une option. 

    Au milieu de terrain, nous nous attendons à des changements. Pascal Groß et Anton Stach sont considérés comme des candidats sérieux pour le onze de départ, alors que c'étaient Angelo Stiller et Leon Goretzka qui avaient débuté contre la Suisse. Devant eux, Serge Gnabry pourrait être aligné un peu plus en retrait ou sur le côté droit.

    En attaque, il pourrait également y avoir quelques changements. Florian Wirtz a été le joueur le plus en vue contre la Suisse avec deux buts et deux passes décisives, mais il pourrait être ménagé après son immense effort. Kevin Schade est un candidat sérieux pour un poste dans le trio offensif, et Lennart Karl pourrait également faire ses débuts dans le onze de départ après sa brève apparition contre la Suisse. Nagelsmann a également laissé entendre que Sané restait une option malgré sa prestation plutôt discrète. 

    En attaque, la décision n'est pas encore prise : Nick Woltemade est candidat pour le onze de départ, mais selon Nagelsmann, une titularisation de Deniz Undav est également tout à fait envisageable. 

    Composition probable de l'Allemagne :
    Nübel – Kimmich, Thiaw, Rüdiger, Brown – Groß, Stach, Gnabry – Lennart Karl, Woltemade, Schade

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  • Allemagne, match amical : voici la composition probable du Ghana face à l'équipe nationale allemande

    Les Black Stars font généralement preuve de souplesse dans leur organisation, évoluant ces derniers temps souvent en 4-3-3 ou dans une variante légèrement adaptée au milieu de terrain. Contre l'équipe nationale allemande, on peut toutefois s'attendre à ce que l'entraîneur Otto Addo opte pour un dispositif compact et plutôt défensif. 

    Lawrence Ati-Zigi devrait débuter dans les cages. Devant lui, on peut s'attendre à une défense à quatre avec Marvin Senaya et Gideon Mensah sur les côtés, ainsi qu'Alexander Djiku et Patric Pfeiffer en défense centrale. 

    Au milieu de terrain, Thomas Partey assumera le rôle central et dirigera le jeu. Il pourrait être épaulé par des joueurs dotés d’une bonne capacité de course, tels qu’Ibrahim Sulemana ou Kwasi Sibo. 

    En attaque, les Ghanéens misent avant tout sur la vitesse et les contre-attaques : Kamaldeen Sulemana et Antoine Semenyo devraient évoluer sur les ailes, tandis que Jordan Ayew occupera le poste d'avant-centre en tant que buteur expérimenté. 

    Composition probable du Ghana :
    Ati-Zigi – Senaya, Pfeiffer, Djiku, Mensah – Partey, Sulemana, Sibo – Semenyo, Ayew, Sulemana

  • Allemagne - Ghana : le match amical de l'équipe nationale allemande en direct à la télévision et en streaming

    Le match international contre le Ghana sera également diffusé en clair. Alors que le match contre la Suisse avait été diffusé sur RTL, c'est cette fois-ci l'ARD qui se chargera de la diffusion sur la télévision publique.

    De plus, le match sera disponible en parallèle en streaming en direct via la médiathèque de l'ARD.

    En vue de la Coupe du monde de la FIFA 2026, l'ARD et la ZDF se partageront la retransmission des matchs de l'Allemagne. Cependant, tous les matchs du tournoi seront diffusés en exclusivité sur la plateforme de streaming MagentaTV.

  • Allemagne - Ghana : le match amical de l'équipe nationale allemande en direct sur SPOX

    Vous pouvez bien sûr aussi suivre le match chez nous : comme d'habitude, nous vous proposerons un compte-rendu en direct et complet du match international de l'équipe nationale allemande !

    Environ une heure avant le coup d'envoi, vous trouverez le live-ticker ainsi que les compositions officielles sur notre page d'accueil !

  • Allemagne - Ghana : tout ce qu'il faut savoir sur le match amical de l'équipe nationale allemande

    • Match : Allemagne - Ghana
    • Compétition : Match amical
    • Date : 30 mars 2026
    • Heure : 20 h 45
    • Lieu : MHP Arena (Stuttgart)
    • Télévision et diffusion en direct : ARD
    • Résultats en direct : SPOX

  • Allemagne, sélection : voici les joueurs retenus par Julian Nagelsmann pour le match amical contre le Ghana

    JoueurÉquipe
    1Oliver BaumannTSG Hoffenheim
    2Antonio RüdigerReal Madrid
    3Waldemar AntonBorussia Dortmund
    4Jonathan TahFC Bayern
    5Pascal GroßBrighton & Hove Albion
    6Joshua KimmichFC Bayern
    7Kai HavertzArsenal
    8Leon GoretzkaFC Bayern
    9Kevin SchadeFC Brentford
    11Nick WoltemadeNewcastle
    12Alexander NübelVfB Stuttgart
    13Deniz UndavVfB Stuttgart
    14Chris FührichVfB Stuttgart
    15Nico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    16Angelo StillerVfB Stuttgart
    17Florian WirtzLiverpool
    18Nathaniel BrownEintracht Francfort
    19Leroy SanéGalatasaray
    20Serge GnabryFC Bayern
    21Jonas UrbigFC Bayern
    22David RaumRB Leipzig
    23Josha VagnomanVfB Stuttgart
    24Anton StachLeeds United
    25Lennart KarlFC Bayern
    26Malick ThiawNewcastle


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