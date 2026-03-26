Allemagne, composition probable contre la Suisse : fin du mystère ! Julian Nagelsmann dévoile (presque) l'intégralité de son onze de départ pour le match

Le sélectionneur national doit se passer de plusieurs joueurs pour cette dernière série de matchs amicaux. L'absence de Jamal Musiala était déjà connue depuis longtemps ; après la sélection, Aleksandar Pavlovic et Felix Nmecha ont d'abord déclaré forfait, puis, plus récemment, Jamie Leweling et le gardien Jonas Urbig. Nagelsmann a remplacé Pavlovic et Nmecha par Angelo Stiller et Chris Führich, et Urbig par Finn Dahmen, de l'Augsbourg.

Mais venons-en maintenant aux joueurs qui devraient être sur le terrain. Ces derniers temps, l'équipe de la DFB a principalement joué en 4-2-3-1, ce qui sera probablement aussi le cas contre la Nati.

Dans les buts, la situation est claire : Oliver Baumann sera le numéro un allemand. Dans la défense à quatre, Joshua Kimmich est titulaire sur le côté droit ; le sélectionneur national Julian Nagelsmann a confirmé ces deux choix jeudi soir lors de la conférence de presse.

À gauche, David Raum est préféré au jeune joueur de Francfort Nathaniel Brown. En défense centrale, selon Nagelsmann, qui a dévoilé un nombre inhabituellement élevé de postes, joueront Jonathan Tah et Nico Schlotterbeck. Antonio Rüdiger, de retour dans l'équipe, prendra pour l'instant place sur le banc. Rüdiger a assuré qu'il « donnerait tout » même depuis le banc. David Raum évoluera sur le côté gauche. En défense, a déclaré Nagelsmann, « nous avons besoin d’un bon feeling et de stabilité ».

Comme deux milieux défensifs, Nmecha et Pavlovic, ont dû partir, Leon Goretzka, du FC Bayern Munich, est titulaire. Angelo Stiller devrait être le « clone » de Pavlovic au poste de numéro 6. Le joueur de Stuttgart, sélectionné a posteriori, fait partie de ceux qui doivent encore faire leurs preuves pour décrocher une place en Coupe du monde. Le rôle de Musiala en attaque, aux côtés de Florian Wirtz et probablement de Nick Woltemade, revient à Serge Gnabry ; Karl peut espérer faire ses débuts en cours de match.

Le jeune homme de 18 ans s’est « entraîné de manière très remarquable », s’est enthousiasmé Nagelsmann, « j’ai été très impressionné et je n’ai pas du tout eu l’impression que le battage médiatique lui montait à la tête ». Il restait le poste de numéro 9 – et là aussi, Nagelsmann s’était déjà décidé la veille : ce sera le revenant Kai Havertz. « C'est un très bon joueur qui nous fera du bien à ce poste. »

Plus en avant, Florian Wirtz débutera au centre ; sur l'aile, en raison de l'absence de Leweling, Nick Woltemade, plutôt en manque de forme à Newcastle, pourrait avoir de bonnes chances de débuter. Le troisième du trio devrait être Serge Gnabry. En pointe, Kai Havertz devrait, selon Nagelsmann, être préféré à Deniz Undav.

Composition probable de l'Allemagne : Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Stiller, Goretzka – Woltemade, Wirtz, Gnabry – Havertz