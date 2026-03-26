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Allemagne, composition probable contre la Suisse : fin du mystère ! Julian Nagelsmann dévoile (presque) l'intégralité de son onze de départ pour le match

Suisse vs Allemagne
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Avant-dernier match amical avant la sélection définitive pour la Coupe du monde : l'Allemagne affrontera la Suisse vendredi. Nous vous dévoilons la composition à laquelle le sélectionneur Julian Nagelsmann pourrait faire confiance – il a d'ailleurs déjà révélé lui-même la plupart des postes.

On entre peu à peu dans la phase décisive ! Vendredi 27 mars, l'équipe nationale allemande affrontera la Suisse lors de l'un des deux matchs amicaux prévus avant la sélection de l'équipe en mai. Le coup d'envoi au Parc Saint-Jacques (Bâle) est prévu à 20 h 45.

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Mais quels joueurs le sélectionneur national Julian Nagelsmann a-t-il convoqués ? Et qui pourrait être titularisé ? Vous le découvrirez dans cet article !

  • Allemagne, composition probable contre la Suisse : voici comment Julian Nagelsmann pourrait aligner l'équipe nationale allemande

    Le sélectionneur national doit se passer de plusieurs joueurs pour cette dernière série de matchs amicaux. L'absence de Jamal Musiala était déjà connue depuis longtemps ; après la sélection, Aleksandar Pavlovic et Felix Nmecha ont d'abord déclaré forfait, puis, plus récemment, Jamie Leweling et le gardien Jonas Urbig. Nagelsmann a remplacé Pavlovic et Nmecha par Angelo Stiller et Chris Führich, et Urbig par Finn Dahmen, de l'Augsbourg.

    Mais venons-en maintenant aux joueurs qui devraient être sur le terrain. Ces derniers temps, l'équipe de la DFB a principalement joué en 4-2-3-1, ce qui sera probablement aussi le cas contre la Nati.

    Dans les buts, la situation est claire : Oliver Baumann sera le numéro un allemand. Dans la défense à quatre, Joshua Kimmich est titulaire sur le côté droit ; le sélectionneur national Julian Nagelsmann a confirmé ces deux choix jeudi soir lors de la conférence de presse. 

    À gauche, David Raum est préféré au jeune joueur de Francfort Nathaniel Brown. En défense centrale, selon Nagelsmann, qui a dévoilé un nombre inhabituellement élevé de postes, joueront Jonathan Tah et Nico Schlotterbeck. Antonio Rüdiger, de retour dans l'équipe, prendra pour l'instant place sur le banc. Rüdiger a assuré qu'il « donnerait tout » même depuis le banc. David Raum évoluera sur le côté gauche. En défense, a déclaré Nagelsmann, « nous avons besoin d’un bon feeling et de stabilité ».

    Comme deux milieux défensifs, Nmecha et Pavlovic, ont dû partir, Leon Goretzka, du FC Bayern Munich, est titulaire. Angelo Stiller devrait être le « clone » de Pavlovic au poste de numéro 6. Le joueur de Stuttgart, sélectionné a posteriori, fait partie de ceux qui doivent encore faire leurs preuves pour décrocher une place en Coupe du monde. Le rôle de Musiala en attaque, aux côtés de Florian Wirtz et probablement de Nick Woltemade, revient à Serge Gnabry ; Karl peut espérer faire ses débuts en cours de match.

    Le jeune homme de 18 ans s’est « entraîné de manière très remarquable », s’est enthousiasmé Nagelsmann, « j’ai été très impressionné et je n’ai pas du tout eu l’impression que le battage médiatique lui montait à la tête ». Il restait le poste de numéro 9 – et là aussi, Nagelsmann s’était déjà décidé la veille : ce sera le revenant Kai Havertz. « C'est un très bon joueur qui nous fera du bien à ce poste. »

    Plus en avant, Florian Wirtz débutera au centre ; sur l'aile, en raison de l'absence de Leweling, Nick Woltemade, plutôt en manque de forme à Newcastle, pourrait avoir de bonnes chances de débuter. Le troisième du trio devrait être Serge Gnabry. En pointe, Kai Havertz devrait, selon Nagelsmann, être préféré à Deniz Undav.

    Composition probable de l'Allemagne : Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Stiller, Goretzka – Woltemade, Wirtz, Gnabry – Havertz

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  • Allemagne, match amical : voici comment la Suisse pourrait débuter face à l'équipe allemande

    Les Suisses ont généralement joué en 4-3-3 ces derniers temps ; compte tenu du fait qu'ils ont remporté cinq matchs d'affilée, ce sera sans doute aussi le cas contre l'équipe allemande. 

    Gregor Kobel devrait à nouveau garder les buts, devant une défense à quatre composée probablement de Silvan Widmer et Ricardo Rodriguez sur les côtés, ainsi que de Nico Elvedi et Manuel Akanji au centre. 

    Granit Xhaka devrait, comme d'habitude, diriger le jeu au poste de milieu défensif, avec Denis Zakaria et Djibril Sow à ses côtés ces derniers temps. Et en attaque ? Dan Ndoye et Ruben Vargas pourraient occuper les ailes, avec Breel Embolo en pointe. Noah Okafor ou Fabian Rieder sont toutefois également envisageables. 

    Composition probable de la Suisse : Kobel – Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Zakaria, Xhaka, Sow – Ndoye, Embolo, Vargas

  • Suisse - Allemagne : le match amical de l'équipe allemande en direct à la télévision et en streaming

    Le match de demain sera diffusé gratuitement à la télévision linéaire, sur RTL. À 20 h 15, la chaîne en clair commencera ses reportages d'avant-match ; le présentateur Florian König et l'expert Lothar Matthäus vous y accueilleront. Wolff-Christoph Fuss assurera les commentaires.

    Le spectacle sera également disponible en ligne, mais le livestream via RTL+ est payant. 

  • Suisse - Allemagne : le match amical de l'équipe allemande en direct sur SPOX

    Vous pouvez bien sûr aussi suivre le match chez nous : comme d'habitude, nous vous proposerons un live textuel complet du match international de l'équipe nationale allemande !

    Environ une heure avant le coup d'envoi, vous trouverez le live-ticker avec les compositions officielles ici !

  • Julian NagelsmannGetty

    Suisse - Allemagne : tout ce qu'il faut savoir sur le match amical de l'équipe allemande

    • Match : Suisse - Allemagne
    • Compétition : match amical
    • Date : 27 mars 2026
    • Heure : 20 h 45
    • Lieu : Parc Saint-Jacques, Bâle (Suisse)
    • Télévision : RTL
    • Diffusion en direct : RTL+
    • Live-ticker : SPOX

  • Allemagne, sélection : voici les joueurs retenus par Julian Nagelsmann pour le match amical contre la Suisse

    JoueurÉquipe
    1Oliver BaumannTSG Hoffenheim
    2Antonio RüdigerReal Madrid
    3Waldemar AntonBorussia Dortmund
    4Jonathan TahFC Bayern
    5Pascal GroßBrighton & Hove Albion
    6Joshua KimmichFC Bayern
    7Kai HavertzArsenal
    8Leon GoretzkaFC Bayern
    9Kevin SchadeFC Brentford
    11Nick WoltemadeNewcastle
    12Alexander NübelVfB Stuttgart
    13Deniz UndavVfB Stuttgart
    14Chris FührichVfB Stuttgart
    15Nico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    16Angelo StillerVfB Stuttgart
    17Florian WirtzLiverpool
    18Nathaniel BrownEintracht Francfort
    19Leroy SanéGalatasaray
    20Serge GnabryFC Bayern
    21Jonas UrbigFC Bayern
    22David RaumRB Leipzig
    23Josha VagnomanVfB Stuttgart
    24Anton StachLeeds United
    25Lennart KarlFC Bayern
    26Malick ThiawNewcastle


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