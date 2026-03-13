Allemagne, calendrier de l'équipe nationale pour la Coupe du monde 2026 : dates, matchs amicaux, retransmission de l'équipe DFB à la télévision gratuite et en direct

Après un mauvais départ dans les qualifications, l'équipe allemande a finalement réussi à se qualifier pour la phase de groupes de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'équipe s'est notamment illustrée en remportant 6-0 son dernier match de qualification à domicile contre la Slovaquie. L'équipe de l'entraîneur Julian Nagelsmann a ensuite été tirée au sort à Washington pour affronter ses trois adversaires du groupe. Mais que reste-t-il à faire avant le début du tournoi ?
SPOX vous dévoile le programme de l'équipe allemande jusqu'à la Coupe du monde !