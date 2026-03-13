Goal.com
En direct
dfbgetty

Traduit par

Allemagne, calendrier de l'équipe nationale pour la Coupe du monde 2026 : dates, matchs amicaux, retransmission de l'équipe DFB à la télévision gratuite et en direct

Qu'est-ce qui attend l'équipe allemande d'ici le début de la Coupe du monde cet été ? SPOX vous dit tout !

Après un mauvais départ dans les qualifications, l'équipe allemande a finalement réussi à se qualifier pour la phase de groupes de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'équipe s'est notamment illustrée en remportant 6-0 son dernier match de qualification à domicile contre la Slovaquie. L'équipe de l'entraîneur Julian Nagelsmann a ensuite été tirée au sort à Washington pour affronter ses trois adversaires du groupe. Mais que reste-t-il à faire avant le début du tournoi ?

Regarder le sport en directInscrivez-vous dès maintenant !

SPOX vous dévoile le programme de l'équipe allemande jusqu'à la Coupe du monde ! 

  • Allemagne, calendrier de l'équipe nationale pour la Coupe du monde 2026 : dates, matchs amicaux, retransmission de l'équipe DFB à la télévision gratuite et en direct

    Jusqu'à la Coupe du monde l'année prochaine, quatre matchs amicaux sont encore au programme de l'équipe nationale. En mars, l'équipe de l'entraîneur Julian Nagelsmann disputera deux rencontres, qui seront suivies d'une autre fin mai et début juin. Le coup d'envoi sera donné le 27 mars avec le match contre la Suisse. Le match suivant contre le Ghana est prévu le 30 mars à Stuttgart. L'équipe allemande affrontera ensuite la Finlande le 31 mai à Mayence, avant de rencontrer les États-Unis, pays hôte, à Houston peu avant le début du tournoi. Le premier match de groupe de la Coupe du monde aura lieu le 14 juin à 19 heures contre Curaçao.

    Les matchs internationaux contre la Suisse et les États-Unis seront diffusés sur RTL. Le match contre le Ghana sera diffusé sur ARD et celui contre la Finlande sur ZDF

    Vous pouvez également regarder les matchs diffusés par RTL sur le livestream interne de RTL+. Pour cela, vous devez toutefois souscrire un abonnement payant. Les offres de livestream des chaînes publiques sont accessibles gratuitement.

    • Publicité
  • FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport

    Allemagne, calendrier de l'équipe nationale pour la Coupe du monde 2026 : aperçu des matchs amicaux

    DateHeureRencontreLieuDiffusion
    Vendredi 27 mars 202620h45Suisse vs AllemagneStade Saint-Jacques, BâleRTL
    Lundi 30 mars 202620h45Allemagne vs GhanaMHPArena, StuttgartARD
    Dimanche 31 mai 202620h45Allemagne vs FinlandeMewa Arena, MayenceZDF
    Samedi 6 juin 202620h30États-Unis vs AllemagneSoldier Field, ChicagoRTL

  • Coupe du monde 2026 : aperçu des groupes

    Groupe A

    Mexique
    Afrique du Sud
    Corée du Sud
    Vainqueur des barrages D

    Groupe B

    Canada
    Vainqueur des barrages A
    Qatar
    Suisse

    Groupe C

    Brésil
    Maroc
    Haïti
    Écosse

    Groupe D

    États-Unis
    Paraguay
    Australie
    Vainqueur des barrages C

    Groupe E

    Allemagne
    Curaçao
    Côte d'Ivoire
    Équateur

    Groupe F

    Pays-Bas
    Japon
    Vainqueur des barrages B
    Tunisie

    Groupe G

    Belgique
    Égypte
    Iran
    Nouvelle-Zélande

    Groupe H

    Espagne
    Cap-Vert
    Arabie saoudite
    Uruguay

    Groupe I

    France
    Sénégal
    Vainqueur des barrages 2
    Norvège

    Groupe J

    Argentine
    Algérie
    Autriche
    Jordanie

    Groupe K

    Portugal
    Vainqueur des barrages 1
    Ouzbékistan
    Colombie

    Groupe L

    Angleterre
    Croatie
    Ghana
    Panama
Matchs Amicaux
Suisse crest
Suisse
SUI
Allemagne crest
Allemagne
ALM
0