Allemagne, calendrier de l'équipe nationale pour la Coupe du monde 2026 : dates, matchs amicaux, retransmission de l'équipe DFB à la télévision gratuite et en direct

Jusqu'à la Coupe du monde l'année prochaine, quatre matchs amicaux sont encore au programme de l'équipe nationale. En mars, l'équipe de l'entraîneur Julian Nagelsmann disputera deux rencontres, qui seront suivies d'une autre fin mai et début juin. Le coup d'envoi sera donné le 27 mars avec le match contre la Suisse. Le match suivant contre le Ghana est prévu le 30 mars à Stuttgart. L'équipe allemande affrontera ensuite la Finlande le 31 mai à Mayence, avant de rencontrer les États-Unis, pays hôte, à Houston peu avant le début du tournoi. Le premier match de groupe de la Coupe du monde aura lieu le 14 juin à 19 heures contre Curaçao.

Les matchs internationaux contre la Suisse et les États-Unis seront diffusés sur RTL. Le match contre le Ghana sera diffusé sur ARD et celui contre la Finlande sur ZDF.

Vous pouvez également regarder les matchs diffusés par RTL sur le livestream interne de RTL+. Pour cela, vous devez toutefois souscrire un abonnement payant. Les offres de livestream des chaînes publiques sont accessibles gratuitement.