Allemagne, adversaires de la Coupe du monde 2026 : contre qui l'équipe nationale allemande jouera-t-elle lors de la phase de groupes et à quelle heure auront lieu les matchs, en tenant compte du décalage horaire ?

Le tirage au sort est achevé, le programme est désormais connu. L’Allemagne figure dans le groupe E. Elle débutera face à Curaçao, affrontera la Côte d’Ivoire lors de la deuxième journée et conclura la phase de groupes contre l’Équateur. Un parcours potentiellement favorable pour l’équipe de l’entraîneur Julian Nagelsmann.
Pour la première fois, 48 équipes participent à la Coupe du monde, ce qui rend le calendrier particulièrement dense : 104 rencontres au total, et donc, certains jours, jusqu’à six matchs répartis sur quatre créneaux horaires différents. Les horaires précis sont déjà connus : si la plupart des matchs sont programmés à 18 h, 21 h ou 22 h, heure allemande, certaines rencontres se joueront en pleine nuit locale, avec des coups d’envoi à minuit, 3 h ou 4 h du matin, voire 6 h, heure allemande.