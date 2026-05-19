Allemagne, adversaires de la Coupe du monde 2026 : contre qui l'équipe nationale allemande jouera-t-elle lors de la phase de groupes et à quelle heure auront lieu les matchs, en tenant compte du décalage horaire ?

La phase finale de la Coupe du monde débutera le 11 juin prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Dans le groupe E, l'équipe allemande tentera, après deux tournois décevants, de se qualifier à nouveau et de réaliser son rêve de remporter le titre.

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