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Allemagne, adversaires de la Coupe du monde 2026 : contre qui l'équipe nationale allemande jouera-t-elle lors de la phase de groupes et à quelle heure auront lieu les matchs, en tenant compte du décalage horaire ?

Coupe du monde
Allemagne

Qui l'équipe allemande affrontera-t-elle lors de la Coupe du monde et à quelle heure les matchs auront-ils lieu, compte tenu du décalage horaire ? SPOX vous donne toutes les infos !

La phase finale de la Coupe du monde débutera le 11 juin prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Dans le groupe E, l'équipe allemande tentera, après deux tournois décevants, de se qualifier à nouveau et de réaliser son rêve de remporter le titre.

Retrouvez sur SPOX les adversaires de l’équipe de la DFB dans ce groupe ainsi que les dates de ses matchs.

  • Allemagne, adversaires de la Coupe du monde 2026 : contre qui l'équipe nationale allemande jouera-t-elle lors de la phase de groupes et à quelle heure auront lieu les matchs, en tenant compte du décalage horaire ?

    Le tirage au sort est achevé, le programme est désormais connu. L’Allemagne figure dans le groupe E. Elle débutera face à Curaçao, affrontera la Côte d’Ivoire lors de la deuxième journée et conclura la phase de groupes contre l’Équateur. Un parcours potentiellement favorable pour l’équipe de l’entraîneur Julian Nagelsmann.

    Pour la première fois, 48 équipes participent à la Coupe du monde, ce qui rend le calendrier particulièrement dense : 104 rencontres au total, et donc, certains jours, jusqu’à six matchs répartis sur quatre créneaux horaires différents. Les horaires précis sont déjà connus : si la plupart des matchs sont programmés à 18 h, 21 h ou 22 h, heure allemande, certaines rencontres se joueront en pleine nuit locale, avec des coups d’envoi à minuit, 3 h ou 4 h du matin, voire 6 h, heure allemande.
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  • Allemagne, adversaires de la Coupe du monde 2026 : contre qui l'équipe nationale allemande jouera-t-elle lors de la phase de groupes et à quelle heure auront lieu les matchs, en tenant compte du décalage horaire ? Voici les informations essentielles.

    • Compétition : Coupe du monde de football de la FIFA 2026
    • Participants : 48
    • Dates : du 11 juin au 19 juillet 2026
    • Lieu : États-Unis, Canada, Mexique

  • Coupe du monde 2026 : le calendrier

    DateTour
    Du 11 au 27 juinPhase de groupes
    Du 28 juin au 3 juilletSeizièmes de finale
    Du 4 au 7 juilletHuitièmes de finale
    9 au 11 juilletQuarts de finale
    14 et 15 juilletDemi-finales
    18 juilletMatch pour la 3^e place
    19 juilletFinale

  • Coupe du monde 2026 : aperçu complet des groupes

    Groupe A

    Mexique
    Afrique du Sud
    Corée du Sud
    République tchèque

    Groupe B

     Canada
    Bosnie-Herzégovine
    Qatar
    Suisse

    Groupe C

     Brésil
    Maroc
    Haïti
    Écosse

    Groupe D

     États-Unis
    Paraguay
    Australie
    Turquie

    Groupe E

     Allemagne
    Curaçao
    Côte d’Ivoire
    Équateur

    Groupe F

     Pays-Bas
    Japon
    Suède
    Tunisie

    Groupe G

     Belgique
    Égypte
    Iran
    Nouvelle-Zélande

    Groupe H

     Espagne
    Cap-Vert
    Arabie saoudite
    Uruguay

    Groupe I

    France
    Sénégal
    Irak
    Norvège

    Groupe J

     Argentine
    Algérie
    Autriche
    Jordanie

    Groupe K

     Portugal
    République démocratique du Congo
    Ouzbékistan
    Colombie

    Groupe L

     Angleterre
    Croatie
    Ghana
    Panama

  • Coupe du monde 2026 : à quelle heure auront lieu les matchs aux États-Unis, au Canada et au Mexique ? Retour sur les expériences de 1994 et 2014 pour anticiper les horaires des coups d’envoi.

    Horaires des matchs de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis :

    17h30
    18 h (match de l’Allemagne)
    18h30
    19h00 (un match de l’Allemagne)
    21h00 (un match de l’Allemagne)
    21h30
    22h00 (deux matchs de l’Allemagne)
    22h30
    1 h 30

    Horaires des coups d’envoi de la Coupe du monde 2014 au Brésil :

    18h00 (trois matchs de l’Allemagne)
    21h00 (deux matchs de l’Allemagne)
    22h00 (deux matchs de l’Allemagne)
    00h00
    3 h
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