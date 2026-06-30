Allegri s’apprête à signer un contrat de trois ans, à 4,5 M€ nets par saison, auquel s’ajouteront desprimes. Sa mission : maintenir Naples dans la course au Scudetto et le faire progresser en Ligue des champions, sans révolutionner l’effectif et en misant sur des renforts ciblés. Il devra aussi évaluer, puis éventuellement relancer, les joueurs écartés par la précédente direction : Lang, Lucca, Rafa Marin et Marianucci. Pour De Laurentiis, Allegri a toujours été la première choix, même s’il y a eu plusieurs discussions avec Vincenzo Italiano, qui a ensuite quitté Bologne pour rejoindre le Besiktas.