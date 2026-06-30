Massimiliano Allegri est prêt à entamer son nouveau challenge sur le banc du Napoli. Hier, vers 15 heures, une dernière réunion décisive s’est tenue, confirmant indirectement la nouvelle ; les communiqués officiels sont attendus ce vendredi. Après une saison en dents de scie au Milan AC, peu gratifiante et conclue sans qualification pour la prochaine Ligue des champions, le technicien livournais a choisi de rebondir chez les Azzurri, qui ont tourné la page Antonio Conte.
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Allegri renonce à son indemnité de départ, ce qui permet au Milan d'économiser une somme significative
ALLEGRI SIGNE UN CONTRAT DE TROIS ANS
Allegri s’apprête à signer un contrat de trois ans, à 4,5 M€ nets par saison, auquel s’ajouteront desprimes. Sa mission : maintenir Naples dans la course au Scudetto et le faire progresser en Ligue des champions, sans révolutionner l’effectif et en misant sur des renforts ciblés. Il devra aussi évaluer, puis éventuellement relancer, les joueurs écartés par la précédente direction : Lang, Lucca, Rafa Marin et Marianucci. Pour De Laurentiis, Allegri a toujours été la première choix, même s’il y a eu plusieurs discussions avec Vincenzo Italiano, qui a ensuite quitté Bologne pour rejoindre le Besiktas.
COMBIEN LE MILAN ÉCONOMISE-T-IL ?
Le départ d’Allegri vers Naples est aussi une bonne nouvelle pour le Milan, car, comme le rapporte *La Repubblica*, la résiliation de son contrat allège les finances du club. L’affaire s’est conclue par le versement du dernier salaire, celui de juin, à Max et aux membres de son staff qui l’accompagnent (à l’exception de Maurizio Trombetta et Aldo Dolcetti). Lors de la dernière médiation, l’hypothèse d’une indemnité de départ pour l’entraîneur aurait été écartée. Allegri, limogé le 25 mai dernier, était sous contrat avec les Rossoneri jusqu’en 2027, pour un salaire de 5 millions d’euros nets, soit 9 millions bruts.