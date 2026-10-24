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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Allegri provoque De Bruyne : je jouerai avec quatre attaquants, et j'ai le droit de me tromper après un quart de siècle

SSC Naples vs Roma
SSC Naples
Roma
Serie A
M. Allegri
Italie

Changement de philosophie à Naples : une colère immense après le nul de la Roma

Massimiliano Allegri, l'entraîneur de Naples, a explosé de colère après le spectaculaire match nul face à la Roma, contestant la décision de son expulsion durant la rencontre, avant d'évoquer un changement de son approche tactique et son souhait de s'appuyer sur un style plus offensif lors de la prochaine période. 

Naples a laissé filer la victoire à deux reprises : les Napolitains ont mené deux buts à zéro, avant que la Roma n'égalise, puis ils ont pris l'avantage 3-2, mais les Loups sont revenus de nouveau pour arracher un cruel match nul qui a freiné les deux équipes.

Après 8 matchs, la Roma occupe la troisième place avec 18 points, tandis que Naples a engrangé son 11e point pour se retrouver provisoirement à la neuvième place.

  • Mécontentement envers l'arbitre : « Je n'ai rien dit ».

    L'entraîneur italien a exprimé son mécontentement face à la décision de l'arbitre Andrea Colombo, après que le quatrième arbitre est intervenu et a signalé son expulsion, déclarant dans des propos accordés à la chaîne DAZN et rapportés par le journal Tuttosport : « Le quatrième arbitre a appelé l'arbitre central et m'a expulsé. Je n'ai rien dit. C'est fini maintenant, et c'est regrettable. »

    Et Allegri d'ajouter : « La prochaine fois, je resterai assis sur le banc et je ne bougerai pas. Dès que je bouge, je suis expulsé. L'an dernier, j'ai payé une amende de 80 000 euros. Je devrais peut-être arrêter définitivement d'aller sur le banc. »

    L'entraîneur italien a poursuivi sa critique, évoquant ce qu'il considère comme une différence de traitement entre les entraîneurs : « J'en vois d'autres qui bougent et qui font bien plus que ça. C'est pourquoi je remercie Sacco... Sacani, comment s'appelle-t-il ? Je remercie Sacani », avant de préciser qu'il faisait référence à Saki, l'assistant de l'arbitre, puis de conclure ses propos sur le match en adressant un salut à ses joueurs.

  • Allegri change son approche tactique et surprend De Bruyne

    Malgré sa colère après l'expulsion, l'entraîneur de Naples a salué la prestation de son équipe, estimant qu'elle avait livré un bon match, y compris sur le plan défensif, face à un adversaire solide.

    Il a déclaré : « L'équipe a livré un bon match, même défensivement, face à une Roma solide. Si nous continuons à jouer avec cet état d'esprit, nous progresserons au classement. »

    Interrogé sur l'éloignement de l'équipe du style habituel d'Allegri, l'entraîneur a dévoilé une nouvelle orientation : « Je veux désormais que tout le monde joue de manière offensive. J'ai changé ma façon de faire. En début de saison, la situation était différente, mais à partir de maintenant, j'aligne aussi quatre attaquants si je le peux. »

    Allegri a évoqué le rôle de Kevin De Bruyne dans la construction du jeu, précisant qu'il ne pourrait pas disputer tous les matchs, compte tenu de la présence de Stanislav Lobotka et Billy Gilmour parmi les options disponibles.

    Il a ajouté : « Il est regrettable que nous ayons gâché deux autres points. Je suis en colère à cause de la fin de match, et je n'ai peut-être pas le calme nécessaire pour analyser la rencontre. Je m'excuse, car après 25 ans de métier, moi aussi je peux me tromper. »

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  • Éloges pour Højlund et inquiétude au sujet de la blessure

    À propos de la performance de Rasmus Hojlund, Allegri a déclaré : « Il a eu trois belles occasions et a bien travaillé pour l'équipe. Les buts viendront, et il doit garder son calme. »

    Il a également évoqué la blessure de Bardi, précisant : « Malheureusement, il s'est blessé, et nous évaluerons son état au cours des 48 prochaines heures. »

    Pour conclure, Allegri s'est vu demander s'il considérait le match nul face à la Roma comme un résultat positif ou négatif. Il a répondu : « C'est à vous de me le dire. Après 25 ans, je ne suis pas en mesure de fournir des explications sur le match. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. »

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