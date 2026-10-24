Massimiliano Allegri, l'entraîneur de Naples, a explosé de colère après le spectaculaire match nul face à la Roma, contestant la décision de son expulsion durant la rencontre, avant d'évoquer un changement de son approche tactique et son souhait de s'appuyer sur un style plus offensif lors de la prochaine période.

Naples a laissé filer la victoire à deux reprises : les Napolitains ont mené deux buts à zéro, avant que la Roma n'égalise, puis ils ont pris l'avantage 3-2, mais les Loups sont revenus de nouveau pour arracher un cruel match nul qui a freiné les deux équipes.

Après 8 matchs, la Roma occupe la troisième place avec 18 points, tandis que Naples a engrangé son 11e point pour se retrouver provisoirement à la neuvième place.