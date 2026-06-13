Allegri-Naples : fumée blanche. Les négociations entre Scaroni et Branchini sont bien engagées, et Max devrait se libérer du Milan d’ici mercredi

Allegri-Naples : le feu vert estdonné. C’est la Une de *Il Corriere della Sera*, qui annonce une issue imminente pour ce dossier complexe : Massimiliano Allegri s’apprête à quitter officiellement le Milan pour rejoindre le Napoli.





Le temps joue en faveur des Napolitains, explique le journal : d’ici au 16 juin, le Milan doit verser le dernier salaire à Allegri, condition indispensable pour son inscription au championnat. D’ici mercredi, l’entraîneur toscan, limogé par Gerry Cardinale en fin de saison dans le cadre de la refonte du club qui a aussi entraîné les départs de Furlani, Tare et Moncada, devra donc finaliser avec lui les termes de sa résiliation.



