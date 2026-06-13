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cm allegri napoli
Gianluca Minchiotti

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Allegri-Naples : fumée blanche. Les négociations entre Scaroni et Branchini sont bien engagées, et Max devrait se libérer du Milan d’ici mercredi

SSC Naples
Mercato
Milan AC
M. Allegri

L’opération complexe visant à libérer Allegri de son contrat avec le Milan touche à sa fin pour le Napoli.

Allegri-Naples : le feu vert estdonné. C’est la Une de *Il Corriere della Sera*, qui annonce une issue imminente pour ce dossier complexe : Massimiliano Allegri s’apprête à quitter officiellement le Milan pour rejoindre le Napoli.


Le temps joue en faveur des Napolitains, explique le journal : d’ici au 16 juin, le Milan doit verser le dernier salaire à Allegri, condition indispensable pour son inscription au championnat. D’ici mercredi, l’entraîneur toscan, limogé par Gerry Cardinale en fin de saison dans le cadre de la refonte du club qui a aussi entraîné les départs de Furlani, Tare et Moncada, devra donc finaliser avec lui les termes de sa résiliation.


  • Les négociations sont bien engagées : le président des Rossoneri, Paolo Scaroni, et l'agent d'Allegri, Giovanni Branchini, se sont déjà rencontrés. Le dirigeant rossonero a le pouvoir de signer, mais pas de décider. Il se dit prêt à finaliser les derniers détails concernant principalement l’encadrement de l’entraîneur labronique, mais c’est Calvelli, le bras droit de Gerry, qui détient les prérogatives décisionnelles. Une nouvelle réunion est prévue en début de semaine prochaine, rapporte le Corriere della Sera.


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