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cm allegri napoli
Emanuele Tramacere
Traduit par

Allegri : « Incertitude sur De Bruyne au poste de milieu organisateur. McTominay est en retard, Rrhamani a de la fièvre. Napoli-Roma compte beaucoup, on en est déjà à la 8e journée... »

SSC Naples
M. Allegri
Roma
Serie A
SSC Naples vs Roma

L’entraîneur originaire de Livourne a présenté le choc face à la Roma.

Après sa victoire face au Bodo/Glimt, qui a relancé son parcours en Ligue des champions et atténué la pression sur Massimiliano Allegri, Napoli s'apprête à affronter la Roma. Ce duel sera la plus grande affiche de la 8e journée de Serie A 2026-2027. Il se jouera demain, samedi 24 octobre, à partir de 18 h au stade Diego Armando Maradona.

En conférence de presse, l'entraîneur originaire de Livourne a présenté la rencontre, évoquant ses différentes interrogations sur la composition de son équipe pour contrer Gasperini et donnant également des indications importantes sur les blessés.

  • DE BRUYNE EN MENEUR DE JEU

    « De Bruyne en meneur de jeu reculé ? Ces joueurs ont les qualités et les caractéristiques pour jouer sans problème devant la défense ou dans un double pivot, je crois qu’il l’a même déjà fait contre Frosinone.

    Ensuite, je l’ai placé là et il y a joué, c’est le plus important, même si nous avons à ce poste des joueurs importants comme Lobotka et Gilmour. Lobotka a disputé beaucoup de matches depuis le début de l’année, y compris en sélection.

    La gestion des joueurs est aussi très importante. Quand on enchaîne les matches, on a besoin de tout le monde. Il reste un dernier entraînement aujourd’hui, puis je déciderai. »

  • Quelle est l’importance du match contre la Roma ?

    « Ça compte beaucoup, c'est un match important, c'est toujours un Napoli-Roma. La Roma réalise de bonnes performances depuis l'année dernière, elle s'est qualifiée pour la Ligue des champions, elle est tout près de la première place. Gasperini fait un excellent travail, c'est une équipe enthousiaste, dotée d'une bonne technique, donc ce sera compliqué et difficile.


    C'est important parce qu'après 3 matches, avec deux victoires et un nul, nous avons trébuché à Venise et ce serait bien de reprendre notre marche en avant en championnat, tout en sachant que ce ne sera pas facile. Ce n'est pas le dernier match de la saison qui décide si l'on se qualifie ou non pour la Ligue des champions, ou si l'on remporte ou non le championnat, mais nous en sommes à la huitième journée et nous devons améliorer les aspects de notre jeu les plus défaillants. »

  • Des erreurs à améliorer

    « Quel est le plus gros problème ? Quand nous n’avons pas le ballon, nos adversaires pénètrent trop facilement dans nos lignes. C’est là-dessus qu’il faut progresser. Ensuite, il faut de la régularité dans les résultats, et ce n’est qu’en enchaînant les résultats qu’on peut recoller.

    Les équipes de Gasperini vous poussent à jouer parce qu’elles pratiquent un marquage individuel. Il y a beaucoup d’espaces, ce qui peut donner de beaux matches, plaisants à regarder, si l’on obtient des résultats. Mais sans résultats, cela devient un problème… Il faudra beaucoup de technique et cela demandera énormément d’énergie. »

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  • RRHAMANI INCERTAIN ET LES BLESSÉS

    « Les choix ? On verra en défense. À part Rrahmani, qui avait de la fièvre et dont nous verrons aujourd’hui comment il se sent, tous les autres vont bien. L’objectif est de récupérer tous les joueurs. Nous retrouvons McTominay après deux mois d’absence : malgré ses deux buts, il est encore en retard. Anguissa a joué 60 minutes et nous verrons si nous l’alignons ou non. Car, je le répète, il a disputé 13 matchs l’année dernière. Ce n’est pas comme une machine qu’on allume et qui repart : il faut être habile et avoir de la chance pour les entraîner en les faisant jouer, tout en obtenant des résultats.

    Pour Vergara aussi, nous évaluerons aujourd’hui si nous l’emmènerons sur le banc. J’ai laissé Badiashile récupérer après 3 matchs d’affilée. Tous retrouvent une bonne condition, et certains auraient besoin de récupérer, pas tant physiquement que mentalement. »

  • L’ATTAQUE

    « Hojlund est parti en sélection, il avait marqué 2 buts en 4-5 matches, puis il a marqué avec l’équipe nationale. Mais depuis le début, il joue tous les matches dès le coup d’envoi avec le Napoli et en sélection, à l’exception d’une mi-temps à Venise. Je suis toutefois content de ce qu’il fait, il doit rester serein. L’important, c’est que l’équipe marque. Si Hojlund marque moins et que l’équipe gagne, ce n’est pas pour autant que nous sommes en colère…

    Giovane fait du bon travail. Lucca est un joueur du Napoli qui a des qualités, il est soutenu et aidé. Et c’est aussi ce qui fait la beauté du football : un ballon peut transformer une période négative en période positive. »

  • RÉSULTATS ET MORAL

    « L’essentiel, c’est que lorsque nous n’avons pas le ballon, surtout quand nous sommes dans notre moitié de terrain, nous devons donner l’impression d’être plus forts. Ensuite, les progrès doivent se traduire par des résultats. On peut parler de bons matches, mais au bout du compte, comme je le dis toujours, le résultat conditionne le jugement.

    Le moral dépend des résultats : quand on obtient un résultat, on se sent bien et on prépare sereinement les matches des jours suivants. Concernant le match, nous avons de la chance : en l’espace de 3 jours, nous affrontons deux équipes qui jouent de la même manière. En préparant le match contre la Roma, nous préparerons donc aussi celui contre Monza. Nous avons eu de la chance. »

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