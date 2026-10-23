« De Bruyne en meneur de jeu reculé ? Ces joueurs ont les qualités et les caractéristiques pour jouer sans problème devant la défense ou dans un double pivot, je crois qu’il l’a même déjà fait contre Frosinone.

Ensuite, je l’ai placé là et il y a joué, c’est le plus important, même si nous avons à ce poste des joueurs importants comme Lobotka et Gilmour. Lobotka a disputé beaucoup de matches depuis le début de l’année, y compris en sélection.

La gestion des joueurs est aussi très importante. Quand on enchaîne les matches, on a besoin de tout le monde. Il reste un dernier entraînement aujourd’hui, puis je déciderai. »