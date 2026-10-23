Après sa victoire face au Bodo/Glimt, qui a relancé son parcours en Ligue des champions et atténué la pression sur Massimiliano Allegri, Napoli s'apprête à affronter la Roma. Ce duel sera la plus grande affiche de la 8e journée de Serie A 2026-2027. Il se jouera demain, samedi 24 octobre, à partir de 18 h au stade Diego Armando Maradona.
En conférence de presse, l'entraîneur originaire de Livourne a présenté la rencontre, évoquant ses différentes interrogations sur la composition de son équipe pour contrer Gasperini et donnant également des indications importantes sur les blessés.