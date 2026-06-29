Allegri est officiellement le nouvel entraîneur du Napoli : son départ du Milan est acté

Il ne manquait plus que cette dernière étape : la résiliation du contrat qui liait l’entraîneur toscan aux Rossoneri jusqu’au 30 juin 2027. L’officialisation est intervenue ce soir. L’accord entre le club azzurro et l’entraîneur originaire de Livourne était déjà acté depuis plusieurs semaines. Il s’agit d’un contrat courant jusqu’en 2029, et l’entraîneur travaille déjà depuis plusieurs semaines avec le directeur sportif Manna sur le mercato et la constitution de l’équipe.











