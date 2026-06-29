La rumeur circulait depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Massimiliano Allegri a résilié son contrat avec le Milan AC et s’apprête à devenir le nouvel entraîneur du Napoli.
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Allegri est officiellement le nouvel entraîneur du Napoli : son départ du Milan est acté
L'accord avec Naples est conclu.
Il ne manquait plus que cette dernière étape : la résiliation du contrat qui liait l’entraîneur toscan aux Rossoneri jusqu’au 30 juin 2027. L’officialisation est intervenue ce soir. L’accord entre le club azzurro et l’entraîneur originaire de Livourne était déjà acté depuis plusieurs semaines. Il s’agit d’un contrat courant jusqu’en 2029, et l’entraîneur travaille déjà depuis plusieurs semaines avec le directeur sportif Manna sur le mercato et la constitution de l’équipe.
L'ANNONCE ET LA PUBLICATION DE CONTE
Une fois toutes les formalités accomplies, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, s’apprête à officialiser la nomination d’Allegri. Ce dernier succède à Antonio Conte, parti après deux saisons couronnées par un quatrième Scudetto en 2024/25 et une troisième Supercoupe d’Italie conquise à Riyad en décembre.