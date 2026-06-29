Allegri à Naples : le compte à rebours a commencé. La résiliation de son contrat avec le Milan pourrait être officialisée dès aujourd’hui

Après plusieurs semaines de vives tensions, liées notamment à la demande d’Allegri de percevoir une indemnité de départ d’au moins 5 millions d’euros et à la réponse plutôt froide du président du Milan, Gerry Cardinale, ce feuilleton devrait se conclure dès le premier jour officiel du mercato estival. L’entraîneur originaire de Livourne, limogé pour laisser la place à son successeur Rubén Amorim après une décevante cinquième place et la non-qualification en Ligue des champions, quitte le club avec un bilan de 20 victoires, 10 nuls et 8 défaites en Serie A, une élimination en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie et une défaite contre Naples en demi-finale de la Supercoupe d’Italie.