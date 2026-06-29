Selon Sky Sport, Massimiliano Allegri doit rencontrer cet après-midi la direction du Milan AC pour résilier officiellement son contrat, qui court jusqu’au 30 juin 2027. Des échanges réguliers ces dernières semaines ont permis de trouver un accord de principe sur les modalités de cette résiliation anticipée – consécutive au licenciement acté par RedBird le 25 mai puis notifié par courrier électronique certifié – ainsi que sur le montant de l’indemnité qui sera versée à l’entraîneur originaire de Livourne.
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Allegri à Naples : le compte à rebours a commencé. La résiliation de son contrat avec le Milan pourrait être officialisée dès aujourd’hui
L'ÉQUIPE D'ALLEGRI
Outre la situation d'Allegri, le sort des membres de son staff technique qui ont partagé sa dernière expérience à la tête du Milan sera réglé dans les prochaines heures. Le préparateur des gardiens Claudio Filippi, déjà recruté par la Fiorentina, et Bernardo Corradi, officiellement nommé entraîneur de la Sampdoria, ont d'ailleurs déjà quitté le club. La liste des collaborateurs d’Allegri dont la résiliation de contrat avec le Milan devrait être officialisée d’ici la fin de la journée comprend : l’adjoint historique Marco Landucci, les collaborateurs techniques Aldo Dolcetti, Francesco Magnanelli et Maurizio Trombetta, le préparateur physique Simone Folletti, l’autre entraîneur des gardiens Daniele Borri, ainsi que les deux recruteurs Roberto Bosco et Emilio Doveri.
LE BILAN AU MILAN
Après plusieurs semaines de vives tensions, liées notamment à la demande d’Allegri de percevoir une indemnité de départ d’au moins 5 millions d’euros et à la réponse plutôt froide du président du Milan, Gerry Cardinale, ce feuilleton devrait se conclure dès le premier jour officiel du mercato estival. L’entraîneur originaire de Livourne, limogé pour laisser la place à son successeur Rubén Amorim après une décevante cinquième place et la non-qualification en Ligue des champions, quitte le club avec un bilan de 20 victoires, 10 nuls et 8 défaites en Serie A, une élimination en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie et une défaite contre Naples en demi-finale de la Supercoupe d’Italie.
Il s’engagera pour une durée de trois ans.
Dès que la résiliation de son contrat avec le Milan sera finalisée, Massimiliano Allegri signera un contrat de trois ans avec Naples, d’une valeur d’environ 5 millions d’euros par saison, accord conclu il y a déjà plusieurs semaines. Le président Aurelio De Laurentiis, qui a toujours gardé le silence sur ce dossier, s’apprête ainsi à officialiser le nom du successeur d’Antonio Conte.