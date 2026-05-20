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Alisson ouvre la porte à la Juventus : le gardien de Liverpool accepterait de renoncer à la Ligue des champions pour retrouver la Serie A
La volonté d'Alisson de faire des concessions
Selon La Gazzetta dello Sport, Alisson aurait donné son feu vert à la Juventus pour un transfert cet été. Sous les ordres de l’entraîneur Luciano Spalletti, le club piémontais a connu une saison difficile. Après sa récente défaite contre la Fiorentina, la Vieille Dame pointe à la sixième place du classement et pourrait manquer la qualification pour la plus prestigieuse compétition européenne de clubs. Pour y parvenir, les Bianconeri doivent espérer un faux pas de l’AC Milan, de la Roma et de Côme lors de la dernière journée.
Manquer la plus grande compétition européenne pourrait coûter au club jusqu’à 60 millions d’euros de revenus. Malgré ce risque, le gardien brésilien reste convaincu par le projet turinois, ses représentants réaffirmant sa forte envie de rejoindre la Juventus, quel que soit le classement final.
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Un dernier au revoir à Anfield
Le gardien expérimenté s’apprête à tirer sa révérence dimanche, lorsque Liverpool accueillera Brentford. L’entraîneur Arne Slot devrait lui offrir une dernière titularisation afin de lui permettre de saluer comme il se doit les supporters après huit saisons mémorables. Pendant son séjour couronné de succès sur les bords de la Mersey, Alisson a contribué à deux titres de Premier League, une FA Cup, deux Carabao Cups, une Coupe du monde des clubs, une Supercoupe de l’UEFA et une Ligue des champions.
Bien qu’il ait disputé plus de 300 matchs et demeure une pièce maîtresse cette saison, des pépins physiques à répétition et l’émergence fulgurante de Giorgi Mamardashvili ont progressivement menacé sa place de titulaire. Cette concurrence interne l’a poussé à explorer une retour définitif en Serie A cet été, là où il s’est révélé sous le maillot de la Roma.
Trouver un accord à l’amiable
Bien que le joueur ait clairement exprimé ses intentions, l’organisation de son départ d’Angleterre exige des négociations minutieuses. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Alisson contraint la Juventus à trouver un accord financier avec son club de Premier League. Toutes les parties, notamment le gardien lui-même, souhaitent un départ digne de son statut de légende. Désireux de retrouver un leadership et un niveau de performance constants après deux saisons plus chaotiques, le club piémontais voit dans ce gardien international un pilier essentiel de sa reconstruction. Sa volonté de renoncer au football européen de haut niveau n’a fait que renforcer la détermination des Bianconeri à finaliser cette transaction complexe.
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Et maintenant ?
Alors qu'Alisson s'apprête à rejoindre la sélection brésilienne pour la prochaine Coupe du monde, son agent entend accélérer les négociations au cours des trois prochaines semaines. L'objectif est clair : finaliser l'accord de transfert avant le début de la compétition internationale. Le gardien de but pourra ainsi se consacrer pleinement à ses obligations en équipe nationale tout en assurant son avenir à long terme en Italie.