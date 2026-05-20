Alisson ouvre la porte à la Juventus : le gardien de Liverpool accepterait de renoncer à la Ligue des champions pour retrouver la Serie A

Selon La Gazzetta dello Sport, Alisson aurait donné son feu vert à la Juventus pour un transfert cet été. Sous les ordres de l’entraîneur Luciano Spalletti, le club piémontais a connu une saison difficile. Après sa récente défaite contre la Fiorentina, la Vieille Dame pointe à la sixième place du classement et pourrait manquer la qualification pour la plus prestigieuse compétition européenne de clubs. Pour y parvenir, les Bianconeri doivent espérer un faux pas de l’AC Milan, de la Roma et de Côme lors de la dernière journée.

Manquer la plus grande compétition européenne pourrait coûter au club jusqu’à 60 millions d’euros de revenus. Malgré ce risque, le gardien brésilien reste convaincu par le projet turinois, ses représentants réaffirmant sa forte envie de rejoindre la Juventus, quel que soit le classement final.