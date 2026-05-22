En 2018, Liverpool, alors en quête d’un gardien de but fiable sous les ordres de Jürgen Klopp, a activé son réseau de recrutement et ciblé Alisson. Un chèque de 67 millions de livres (environ 90 millions de dollars) a été versé à l’AS Rome, faisant de lui le gardien le plus cher du moment.

La star brésilienne s’est rapidement adaptée à la Premier League, se forgeant une réputation d’un des meilleurs gardiens de la planète, que beaucoup placent même au sommet du classement. Il s’est révélé être l’une des dernières pièces d’un puzzle complexe destiné à ramener des trophées à Anfield.

Il compte désormais plus de 330 apparitions pour les Reds, dont une sortie mémorable conclue par un but victorieux face à West Brom en 2021, et a contribué aux conquêtes de deux titres de Premier League, de la Ligue des champions, de la FA Cup, de la Coupe de la Ligue et de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.