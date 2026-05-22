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Alisson ne quittera Liverpool que si une offre exceptionnelle arrive, malgré les rumeurs de transfert surprenantes et la mise en garde de John Arne Riise, qui craint que les Reds ne recrutent personne
Le palmarès d'Alisson : matchs, buts et trophées avec Liverpool
En 2018, Liverpool, alors en quête d’un gardien de but fiable sous les ordres de Jürgen Klopp, a activé son réseau de recrutement et ciblé Alisson. Un chèque de 67 millions de livres (environ 90 millions de dollars) a été versé à l’AS Rome, faisant de lui le gardien le plus cher du moment.
La star brésilienne s’est rapidement adaptée à la Premier League, se forgeant une réputation d’un des meilleurs gardiens de la planète, que beaucoup placent même au sommet du classement. Il s’est révélé être l’une des dernières pièces d’un puzzle complexe destiné à ramener des trophées à Anfield.
Il compte désormais plus de 330 apparitions pour les Reds, dont une sortie mémorable conclue par un but victorieux face à West Brom en 2021, et a contribué aux conquêtes de deux titres de Premier League, de la Ligue des champions, de la FA Cup, de la Coupe de la Ligue et de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.
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Rumeurs de transfert : Alisson pourrait-il revenir en Serie A ?
Un retour en Italie, éventuellement à la Juventus, fait l’objet de spéculations à l’approche du prochain mercato. Interrogé sur ces rumeurs, l’ancien défenseur de Liverpool, Riise – s’exprimant en exclusivité pour GOAL en partenariat avec Betinia NJ – a déclaré : « Je ne le vois pas partir, car c’est un joueur incroyable. Il est essentiel pour le club, pour le groupe et pour notre défense.
« S’il partait, qui recruterait-on ? Qui est à son niveau ? Personne. À moins de dépenser à nouveau des sommes colossales. Je ne vois donc aucune chance qu’il parte, à moins qu’il ne soit malheureux, ce qui, selon moi, n’est pas le cas. »
Robertson quitte Anfield en tant que joueur libre.
Alisson est encore sous contrat pour douze mois, mais son avenir à court terme demeure incertain. Plusieurs départs notables d’Anfield ont déjà été confirmés.
La star égyptienne Mohamed Salah est libéré de la dernière année de son contrat, tandis qu’Ibrahima Konaté a décidé de ne pas prolonger. Andy Robertson figure également parmi les joueurs qui se dirigent vers le statut de joueur libre.
Le vétéran écossais, après neuf saisons sur les bords de la Mersey, se dirige donc vers la sortie. Interrogé sur ce départ annoncé, John Arne Riise, lui-même ancien latéral gauche des Reds, a confié : « Je ne suis pas surpris qu’il parte, ni des raisons qui le poussent à prendre cette décision, car il ne joue pas autant qu’il le souhaiterait.
Je continue de penser qu’il peut jouer et [Milos] Kerkez a été très irrégulier dans ses performances. Pour moi, il a l’air un peu… tout va à 100 à l’heure. Tout est sprint et tout est très agressif. Avec Robertson, on a plus de calme et cette sérénité.
Je m’attendais à ce que Kerkez soit encore plus dominant que Robertson cette saison, mais il n’a pas été à la hauteur. Je comprends donc la décision de Robertson de partir, car on lui a manifestement dit que son temps de jeu allait continuer à diminuer. J’aurais aimé qu’il reste, car je pense qu’il avait encore au moins un an à donner à Liverpool. »
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Slot devra de nouveau sortir le chéquier lors du prochain mercato.
Liverpool pourrait recruter un nouvel arrière gauche cet été, car la défense à quatre, déjà privée de Konaté, verra son capitaine Virgil van Dijk fêter ses 35 ans en juillet.
Sous la direction d’Arne Slot, soumis à une pression grandissante, et après des dépenses record en 2025, le club entendra tout faire pour conserver Alisson et éviter de chercher un nouveau gardien numéro 1.