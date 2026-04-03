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Alisson manquera le match contre le PSG, Arne Slot laissant entendre que le gardien de but de Liverpool pourrait être absent pour une longue période en raison d'une blessure
Alisson forfait pour la fin de saison
La saison en dents de scie d'Alisson a pris une nouvelle tournure négative après que le gardien de 33 ans a subi un nouveau revers sur le plan physique à un moment crucial pour le club. Le Brésilien avait initialement manqué le déplacement en Ligue des champions à Galatasaray en raison d'un problème survenu à l'entraînement, avant de faire son retour pour le match de Premier League contre Tottenham et le match retour contre l'équipe turque. Cependant, une récidive de ce problème l'écarte désormais du match de FA Cup contre Manchester City et des deux matches des quarts de finale européens.
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Slot confirme sa longue absence
S'adressant aux médias avant le match décisif contre Manchester City, Slot a fait part d'une mise à jour inquiétante concernant la disponibilité de son gardien titulaire pour les semaines à venir. Le Néerlandais a précisé que la blessure était plus grave que ce que l'on craignait initialement, laissant entendre qu'un retour ne serait probable qu'en fin de saison de Premier League.
Malgré ce contretemps dans les cages, Slot a confirmé que Salah était prêt à jouer après sa propre absence récente. Le manager de Liverpool a déclaré : « [Alisson] ne participera pas non plus au match contre le PSG, [il sera] absent un peu plus longtemps. Nous espérons qu'il sera remis d'ici la fin de la saison. [Salah] est disponible, il s'est entraîné avec nous hier, il s'entraînera avec nous aujourd'hui et sera disponible pour demain. »
Isak fait son retour après une période d'inactivité
Si l'absence d'Alisson constitue un sérieux souci défensif, le retour d'Isak à l'entraînement complet apporte un renfort considérable aux options offensives de Liverpool. L'attaquant suédois était absent depuis décembre après s'être fracturé la jambe, et le staff médical du club se concentre désormais sur un processus de réintégration progressif.
Avec Salah qui entame également ses derniers mois à Anfield après avoir confirmé son départ cet été, Slot doit gérer un équilibre complexe entre le retour des stars et les absents de longue durée. Il a ajouté : « Il est trop tôt pour s'attendre à voir [Isak] dans le onze de départ, c'était son premier entraînement hier après 101 jours d'absence. Il faudra un peu de temps avant de lui donner beaucoup de temps de jeu, mais nous veillerons à faire ce qu'il faut pour le remettre en forme. C'est une bonne chose de l'avoir sur le terrain d'entraînement, et ce sera encore mieux de le voir sur le terrain. »
- AFP
Un test décisif en Ligue des champions
Le 8 avril, Liverpool devra relever un immense défi tactique lors de son déplacement au Parc des Princes pour affronter le tenant du titre de la Ligue des champions, privé de l'expérience d'Alisson. La défense des Reds devra contenir la redoutable attaque du PSG pendant une période intense, alors que le match retour décisif à Anfield aura lieu six jours plus tard seulement.