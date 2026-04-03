Alisson manquera le match contre le PSG, Arne Slot laissant entendre que le gardien de but de Liverpool pourrait être absent pour une longue période en raison d'une blessure

S'adressant aux médias avant le match décisif contre Manchester City, Slot a fait part d'une mise à jour inquiétante concernant la disponibilité de son gardien titulaire pour les semaines à venir. Le Néerlandais a précisé que la blessure était plus grave que ce que l'on craignait initialement, laissant entendre qu'un retour ne serait probable qu'en fin de saison de Premier League.

Malgré ce contretemps dans les cages, Slot a confirmé que Salah était prêt à jouer après sa propre absence récente. Le manager de Liverpool a déclaré : « [Alisson] ne participera pas non plus au match contre le PSG, [il sera] absent un peu plus longtemps. Nous espérons qu'il sera remis d'ici la fin de la saison. [Salah] est disponible, il s'est entraîné avec nous hier, il s'entraînera avec nous aujourd'hui et sera disponible pour demain. »