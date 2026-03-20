Alisson est de nouveau forfait alors que Liverpool subit un nouveau coup dur sur le plan des blessures avant le match contre Brighton

Alisson étant indisponible, Giorgi Mamardashvili devrait prendre sa place dans les cages. L'international géorgien n'est pas un inconnu dans le onze de départ cette saison, puisqu'il a déjà disputé 12 matches toutes compétitions confondues en remplaçant Alisson lors de ses précédentes absences pour blessure.

Mamardashvili avait déjà remplacé Alisson lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Galatasaray. Bien que le Brésilien ait fait son retour pour les rencontres suivantes contre Tottenham et le match retour contre l'équipe turque, ce nouveau contretemps remet son remplaçant sous les feux de la rampe pour un match crucial de Premier League.