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Alisson est de nouveau forfait alors que Liverpool subit un nouveau coup dur sur le plan des blessures avant le match contre Brighton
Liverpool frappé par la blessure d'Alisson
La nature de la blessure reste incertaine, d’autant plus que Slot n’avait fait état d’aucun problème physique concernant son numéro un lors de la conférence de presse d’avant-match de vendredi. Son absence est un coup dur, car le gardien a disputé 34 matches toutes compétitions confondues pour le club cette saison, avec 13 clean sheets à son actif. Cependant, la situation a rapidement évolué, ce qui a conduit à l’absence d’Alisson de la liste des joueurs retenus pour la rencontre à l’Amex Stadium.
- AFP
Mamardashvili s'apprête à prendre la relève
Alisson étant indisponible, Giorgi Mamardashvili devrait prendre sa place dans les cages. L'international géorgien n'est pas un inconnu dans le onze de départ cette saison, puisqu'il a déjà disputé 12 matches toutes compétitions confondues en remplaçant Alisson lors de ses précédentes absences pour blessure.
Mamardashvili avait déjà remplacé Alisson lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Galatasaray. Bien que le Brésilien ait fait son retour pour les rencontres suivantes contre Tottenham et le match retour contre l'équipe turque, ce nouveau contretemps remet son remplaçant sous les feux de la rampe pour un match crucial de Premier League.
Retrait international confirmé
Les répercussions de cette blessure s'étendent au-delà d'Anfield, puisqu'Alisson a également déclaré forfait pour les prochains matchs amicaux du Brésil. Le sélectionneur de l'équipe nationale brésilienne, Carlo Ancelotti, a réagi rapidement pour trouver un remplaçant, en convoquant le gardien des Corinthians, Hugo Souza, pour les rencontres contre la France et la Croatie.
Alisson devait être un élément clé de la Seleção pendant la trêve de mars, mais il restera désormais sur la côte de Merseyside pour suivre un traitement. Le gardien a connu une saison frustrante sur le plan physique, ayant déjà manqué huit matches plus tôt dans la saison, en octobre et novembre, en raison d'un problème aux ischio-jambiers.
- AFP
La course de Liverpool vers le top 4
Le moment choisi pour cette blessure est loin d’être idéal pour Liverpool, qui occupe actuellement la cinquième place du classement de la Premier League. Alors que la course au top 4 s’intensifie, chaque point est crucial, et la perte d’un joueur de l’expérience et de la qualité d’Alisson est un obstacle que Slot aurait préféré éviter face à une dangereuse équipe de Brighton, classée 12e.
Alors que les précédents rapports laissaient entendre que les petits soucis d'Alisson n'étaient pas « très graves », ses absences à répétition commencent à devenir un thème récurrent de la saison. Les supporters espèrent que le staff médical pourra remettre rapidement le Brésilien en pleine forme alors que la saison entre dans sa phase la plus décisive.
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