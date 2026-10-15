Ces deux départs ont privé Alisson de coéquipiers qui ont marqué une époque faite de titres et d’exploits individuels. Salah a remporté huit titres majeurs dans le Merseyside, tandis que Neymar a consolidé son statut de meilleur buteur de l’histoire du Brésil avec 80 buts.

Évoquant le début d’une nouvelle période sans ses deux coéquipiers de longue date, Alisson a déclaré à ESPN Brasil : « Bien sûr, tous ces joueurs ont beaucoup apporté et apportent encore lorsqu’ils jouent pour leur club ou leur sélection. Et tant qu’ils joueront, ils continueront d’apporter beaucoup. Mais on avance. Le Brésil, Liverpool. »

Convaincu que les deux équipes peuvent continuer à réussir malgré ces changements d’effectif, il a ajouté : « Liverpool est une grande équipe. Nous avons recruté de nouveaux joueurs et nous avons déjà un très bon effectif ici. Le Brésil continue lui aussi de se renouveler. Donc les choses avancent. »