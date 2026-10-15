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Alisson Becker assure que Liverpool et le Brésil « vont de l’avant » sans Mohamed Salah et Neymar, mais le gardien reconnaît que ces deux joueurs emblématiques lui « manqueront toujours »
Le gardien de Liverpool accueille favorablement le changement d’ère
La perte simultanée de deux figures emblématiques en club et en sélection n’a en rien entamé l’optimisme d’Alisson pour la suite. Salah a officiellement mis un terme à son passage marquant de neuf ans à Anfield cet été, après avoir inscrit 255 buts, tandis que Neymar a mis fin à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2026. Si le départ de piliers aussi importants laisse un vide indéniable, la reconstruction de l’effectif en cours est considérée comme une transition indispensable vers une nouvelle ère.
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Un joueur clé évoque le vestiaire
Ces deux départs ont privé Alisson de coéquipiers qui ont marqué une époque faite de titres et d’exploits individuels. Salah a remporté huit titres majeurs dans le Merseyside, tandis que Neymar a consolidé son statut de meilleur buteur de l’histoire du Brésil avec 80 buts.
Évoquant le début d’une nouvelle période sans ses deux coéquipiers de longue date, Alisson a déclaré à ESPN Brasil : « Bien sûr, tous ces joueurs ont beaucoup apporté et apportent encore lorsqu’ils jouent pour leur club ou leur sélection. Et tant qu’ils joueront, ils continueront d’apporter beaucoup. Mais on avance. Le Brésil, Liverpool. »
Convaincu que les deux équipes peuvent continuer à réussir malgré ces changements d’effectif, il a ajouté : « Liverpool est une grande équipe. Nous avons recruté de nouveaux joueurs et nous avons déjà un très bon effectif ici. Le Brésil continue lui aussi de se renouveler. Donc les choses avancent. »
Les hommages chaleureux se mêlent à l’optimisme pour l’avenir
Alors que Salah a démarré en trombe au club turc de Trabzonspor, avec sept buts et trois passes décisives, Liverpool a trouvé des motifs d’espoir dans son attaque remaniée grâce au triplé de Bradley Barcola en Ligue des champions lors d’une victoire 6-3 contre le LASK et à l’arrivée de Victor Munoz en provenance d’Osasuna.
Reconnaissant qu’il est naturel de regretter les moments inoubliables vécus avec les stars parties, Alisson a déclaré : « Évidemment, nous avons l’esprit nostalgique. Ceux qui aiment le football ont l’esprit nostalgique, alors ils repenseront toujours aux beaux moments que ces joueurs ont offerts à leurs supporters. Et ils nous manqueront toujours, et nous voudrons revivre ces moments. »
- Branislav Racko
Les géants du Merseyside négocient un automne difficile
Relégués à la neuvième place du classement de la Premier League, les joueurs d’Andoni Iraola doivent avant tout trouver de la régularité sans l’apport décisif de Salah. Le sens du but de Barcola et la vivacité de Munoz seront mis à rude épreuve par un calendrier chargé, entre compétitions nationales et continentales. Sur la scène internationale, le Brésil devra quant à lui prouver qu’il conserve sa capacité à surmonter les difficultés lors de ses prochains matches, privé du meilleur buteur de son histoire.
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