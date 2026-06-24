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Alisha Lehmann va se marier ! La star suisse annonce ses fiançailles avec Montel McKenzie et partage des photos de sa demande en mariage sur la plage
Match report: Un joueur a marqué l’esprit de sa partenaire en lui adressant une demande en mariage romantique sur la plage.
L’attaquante suisse Lehmann, fraîchement arrivée à Leicester City, a officialisé ses fiançailles avec son compagnon McKenzie. Mercredi, elle a partagé sur Instagram une série de photos professionnelles capturant le moment où celui-ci s’est mis à genoux sur une plage idyllique durant leurs vacances estivales.
La demande a eu lieu sur une plage pittoresque durant les vacances estivales du couple. Vêtue d’une mini-robe noire, la joueuse suisse est apparue stupéfaite sur les clichés, portant ses mains à son visage tandis que son compagnon lui offrait une grosse bague de diamant. La publication était simplement accompagnée de la légende : « Pour toujours et à jamais. »
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Leur entourage de personnalités leur adresse ses félicitations
La nouvelle a provoqué une réaction immédiate dans le monde du sport et du divertissement, plusieurs anciens coéquipiers de McKenzie dans « Love Island » étant les premiers à rendre hommage. Nas Majeed a commenté la publication en écrivant : « Mes préférés, félicitations », tandis que Tyrique Hyde a ajouté : « Félicitations, mon pote. »
Biggs Chris, également connu pour son passage dans « Love Island », a abondé dans le même sens : « Ouah, félicitations mon pote. »
Le couple, très suivi sur les réseaux sociaux, a ensuite diffusé des photos de leurs fiançailles, même si l’on ignore encore si Alisha, 27 ans, a participé au choix de l’impressionnant diamant qui orne désormais son doigt.
Revivez en images la fulgurante histoire d’amour du couple phare du ballon rond.
Les rumeurs de fiançailles ont émergé dès mai, lorsque le couple a été photographié chez un joaillier de luxe. À l’époque, McKenzie avait taquiné ses abonnés en postant un emoji « serrure et clé », tandis que leurs représentants démentaient toute demande officielle. Cette annonce confirme que le duo a franchi un nouveau cap.
Le couple avait officialisé sa relation en janvier et l’idylle s’est rapidement intensifiée : selon une source interrogée par The Sun, « Alisha l’emmène en avion dans son appartement de Côme pour des escapades de week-end en cachette depuis un certain temps déjà ; je pense que Montel n’en revient pas de sa chance. Tout le monde est vraiment heureux pour eux, même si au départ, tout le monde pensait que ce ne serait qu’une histoire sans lendemain. »
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Carrières des joueurs et moments clés de leur palmarès
La vie privée de Lehmann a souvent suscité l’attention du public, notamment après sa relation très médiatisée de quatre ans avec le milieu de terrain brésilien Douglas Luiz. Les deux joueurs portaient alors les couleurs d’Aston Villa avant de s’engager séparément avec la Juventus en 2024. Lehmann y a connu un passage couronné de succès, ponctué d’un titre de championne de Serie A, puis est revenue en WSL sous les couleurs de Leicester City.
McKenzie s’est fait connaître du grand public grâce à ses passages dans l’émission de télé-réalité « Love Island » en 2023, puis dans l’édition « All Stars » de 2025. Sur le terrain, il porte les couleurs de la Baller League, compétition où Lehmann occupe par ailleurs le poste d’entraîneuse de l’équipe des MVPs United. Ce goût commun pour le football et les médias numériques a permis au couple de fédérer une large communauté de supporters alors qu’il se prépare à son prochain mariage.