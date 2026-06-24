Alisha Lehmann va se marier ! La star suisse annonce ses fiançailles avec Montel McKenzie et partage des photos de sa demande en mariage sur la plage

L’attaquante suisse Lehmann, fraîchement arrivée à Leicester City, a officialisé ses fiançailles avec son compagnon McKenzie. Mercredi, elle a partagé sur Instagram une série de photos professionnelles capturant le moment où celui-ci s’est mis à genoux sur une plage idyllique durant leurs vacances estivales.

La demande a eu lieu sur une plage pittoresque durant les vacances estivales du couple. Vêtue d’une mini-robe noire, la joueuse suisse est apparue stupéfaite sur les clichés, portant ses mains à son visage tandis que son compagnon lui offrait une grosse bague de diamant. La publication était simplement accompagnée de la légende : « Pour toujours et à jamais. »