Alisha Lehmann marque un but alors que la Suisse féminine écrase Malte lors des qualifications pour la Coupe du monde

Les buts de Svenja Folmli et Aurelie Csillag ont permis à la Suisse de s'imposer facilement 4-1, mais la capitaine Lia Walti était loin d'être satisfaite de l'efficacité affichée sur le terrain. Fidèle aux standards élevés de l'équipe, Walti a déclaré : « C'est un adversaire que vous devez battre 6-0, 7-0 ou 8-0. » Ce sentiment a fait écho dans tout le camp, alors que les Suissesses ont eu du mal à maintenir leur rythme de début de match contre une équipe classée 88e au niveau mondial.

Les statistiques ont confirmé la frustration de Walti, la Suisse n'ayant cadré que 12 de ses 28 tirs. « Nous faisons beaucoup de choses bien, mais au final, nous manquons de précision », a-t-elle ajouté. Une erreur défensive à la 19e minute a permis à Maria Farrugia de réduire le score pour Malte, un but qui a servi de signal d'alarme pour l'équipe de Rafel Navarro après son début de match fulgurant.