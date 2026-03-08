Getty Images Sport
Alisha Lehmann marque un but alors que la Suisse féminine écrase Malte lors des qualifications pour la Coupe du monde
Lehmann mène la Suisse à la victoire
Iman Beney a ouvert le score à la huitième minute et Lehmann a doublé l'avance de la Suisse deux minutes plus tard. Elle a récupéré un ballon en profondeur qui l'a mise en face à face avec la gardienne maltaise, et elle n'a pas tremblé, concluant cliniquement d'une superbe frappe du premier coup, inscrivant ainsi son 10e but international pour son pays.
Frustration malgré le score
Les buts de Svenja Folmli et Aurelie Csillag ont permis à la Suisse de s'imposer facilement 4-1, mais la capitaine Lia Walti était loin d'être satisfaite de l'efficacité affichée sur le terrain. Fidèle aux standards élevés de l'équipe, Walti a déclaré : « C'est un adversaire que vous devez battre 6-0, 7-0 ou 8-0. » Ce sentiment a fait écho dans tout le camp, alors que les Suissesses ont eu du mal à maintenir leur rythme de début de match contre une équipe classée 88e au niveau mondial.
Les statistiques ont confirmé la frustration de Walti, la Suisse n'ayant cadré que 12 de ses 28 tirs. « Nous faisons beaucoup de choses bien, mais au final, nous manquons de précision », a-t-elle ajouté. Une erreur défensive à la 19e minute a permis à Maria Farrugia de réduire le score pour Malte, un but qui a servi de signal d'alarme pour l'équipe de Rafel Navarro après son début de match fulgurant.
En route vers le Brésil
Csillag n'était pas non plus satisfaite de la performance de son équipe. « Nous avons encore des progrès à faire », a déclaré la joueuse de 23 ans dans son interview d'après-match. « Nous le savons : pour nous qualifier pour la Coupe du monde, nous devons mieux jouer. »
Cette victoire place la Suisse en bonne position dans la Ligue B2 après sa victoire 2-0 contre l'Irlande du Nord lors de la première journée. L'entraîneur Navarro avait exigé « beaucoup de buts » avant le coup d'envoi, et bien que son équipe ait remporté les points, la recherche d'une plus grande efficacité reste l'objectif principal alors que le système tactique continue d'évoluer sous sa direction.
Quelle est la prochaine étape pour la Suisse ?
La sélection suisse va désormais se concentrer sur son double affrontement contre la Turquie en avril, où elle sera une nouvelle fois grande favorite. Ces prochains matchs seront l'occasion pour l'équipe d'affiner son efficacité devant le but, et Lehmann espère continuer à jouer un rôle clé.
La volonté de Navarro de faire tourner son effectif était évidente lors du match contre Malte, puisqu'il a procédé à quatre changements dans la composition de l'équipe qui avait battu l'Irlande du Nord. Les bases sont posées pour un voyage réussi en Amérique du Sud, à condition que l'équipe parvienne à affiner son efficacité collective dans les matchs décisifs à venir.
